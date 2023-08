Der TSV Hartberg aus der ADMIRAL Bundesliga holte aus den ersten 4 Runden der neuen Saison 5 Punkte. Damit liegt man auf dem 7. Tabellenplatz. Am Wochenende gastiert Austria Klagenfurt bei der Mannschaft von Cheftrainer Markus Schopp. LIGAPORTAL bat im Vorfeld der Partie TSV-Kapitän und -Urgestein Jürgen Heil zum exklusiven Interview. Wir wollten vom 26-jährigen Angerer unter anderem wissen, wie es zu seinem Spitznamen "Heilander" gekommen ist und wie die Ziele mit seinem Klub aussehen.

Einer der stets vorran geht: TSV Hartberg-Kapitän Jürgen Heil alias der "Heiländer"

"Es gibt jedenfalls talentiertere Fußballer als ich, die es nicht geschafft haben"

LIGAPORTAL: Du kannst dich vielleicht an folgende Situation vor rund 10 Jahren erinnern: Dein Anger-Mitspieler Kevin Stix steht neben dir, du - gefühlt halb so groß und und tatsächlich halb so alt wie er - reißt ihn an den Armen und motivierst ihn, das Spiel noch zu drehen.... hättest du dir damals gedacht, 10 Jahre später als Kapitän einer Bundesligamannschaft aufzulaufen?

Jürgen Heil: "Ganz ehrlich, davon träumt man zwar als Jugendlicher, aber damit rechnen kann man nicht. Zur der Situation kann ich aber nur sagen, dass ich mir nie was gschissn habe (grinst)."

LIGAPORTAL: Du sprichst es an: Wie wichtig ist diese Mentalität am Weg zum Profikicker?

Jürgen Heil: "Da gehören viele Dinge dazu, aber natürlich auch das, dass man sich was traut und an sich glaubt. Es gibt jedenfalls talentiertere Fußballer als ich, die es nicht geschafft haben, weil es vielleicht am Fleiß gefehlt hat. Wichtig ist auch, dass man verletzungsfrei bleibt. Ich habe dem Fußball alles untergeordnet, weil ich unbedingt Profi werden wollte. Das es letztlich geklappt hat, ist wunderschön."

"Und was noch wichtig ist, ist die mentale Stärke"

LIGAPORTAL: Alles dem Fußball unterordnen: Ist das notwendig, um Profi zu werden?

Jürgen Heil: "Ja, ich denke schon. Und was noch wichtig ist, ist die mentale Stärke. Du brauchst eine dicke Haut als Fußballer. Oft werden dir als junger Fußballler ältere Spieler vorgesetzt. Dass du daran nicht zerbrichst, ist nicht einfach und gehört sicher auch zu meinen Stärken."

LIGAPORTAL: Du hast mit Hartberg heuer fünf Punkte aus vier Spielen geholt - stimmt die Richtung?

Jürgen Heil: "Wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner punkten können. Man muss aber auch dazusagen, dass wir in der jüngeren Vergangenheit am Punkt waren, wo klar war, dass es uns irgendwann erwischen und es den TSV Hartberg in der Bundesliga nicht mehr geben wird, wenn es so weitergeht. Ich bin froh, dass die richtigen Schritte gesetzt wurden, um in eine positive Zukunft zu schauen."

Vorbild an Einsatzwillen & Kampfkraft: Jürgen Heil, der obendrein zuletzt gegen den FC Red Bull Salzburg einen genialen Assist lieferte für Torschütze Maximilian Entrup. Die Roten Bullen kassierten dadurch ihr bisher erstes und einziges Gegentor nach 4 Runden.

"Denke, dass wir jedem Gegner in der Liga Punkte abknöpfen können"

LIGAPORTAL: Wie sieht diese Zukunft aus?

Jürgen Heil: "Wie schon gesagt - ich denke, dass wir jedem Gegner in der Liga Punkte abknöpfen können. Wir müssen hart arbeiten. Wenn wir das tun, kommen auch die Ergebnisse und dann ist auch mehr möglich. Vorrangiges Ziel in Hartberg wird aber immer der Klassenerhalt sein."

LIGAPORTAL: Eine Frage noch: Wie ist es eigentlich zum Spitznamen Heiländer gekommen?

Jürgen Heil: "Ich kann das wirklich nicht beantworten. So schlecht ist der Spitzname aber nicht (grinst)."

Foto: RIPU Sportfotos und GEPA-ADMIRAL