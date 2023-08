Heimspiel-Doppelpack in der Raiffeisen Arena. Nach dem Play-Off-Hinspiel zur UEFA Europa League gegen den HSK Zrinjski Mostar (2:1) am gestrigen Donnerstag begrüßt der LASK nur 3 Tage später kommenden Sonntag den FK Austria Wien zur 5. Runde in der ADMIRAL Bundesliga (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Auch im Liga-Alltag haben die Athletiker damit ein Heimspiel-Doppel, kommt doch am darauffolgenden Sonntag Ländle-Klub SC Austria Lustenau, heuer am 23. Februar Premierengast zur Einweihung der neuen Raiffeisen Arena, auf die Linzer Gugl. Siehe auch Baumis Bundesliga-Prognosen.

Beim letzten Duell Ende Mai setzte sich Florian Flecker, hier gegen Rückkehrer Marvin Martins und Johannes Handl, mit dem LASK gegen Austria Wien in der neuen Raiffeisen Arena mit 3:1 durch.

LASK baut auf Heimstärke in neuer Raiffeisen Arena

Duell zweier Traditions-Klubs, die in der 50. ADMIRAL BL-Jubiläumssaison am Sonntag, den 27. August 2023, zum 111. Mal im Oberhaus aufeinander treffen (Bilanz bisher: 51S Austria, 27U, 32 S LASK, Torverhältnis: 192:192 für die Wiener Violetten). Dabei bauen die Linzer auf ihre Heimstärke: Seit Jahreswechsel gewann der LASK sechs seiner neun Heimspiele und kassierte lediglich zwei Niederlagen (jeweils gegen den FC Red Bull Salzburg).

In den ersten sechs Pflichtspielen der neuen Spielzeit 2023/24 gingen die Linzer 3 Mal als Sieger vom Platz, trennten sich 2 Mal mit einem Remis und mussten lediglich eine 0:2-Auswärtsniederlage bei Vizemeister SK Sturm Graz einstecken.

Mit guter Bilanz ins August-Eurofighter-Duell

Mit dem gestrigen Heimsieg im Play-Off-Hinspiel zur UEFA Europa League konnte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Sageder Selbstvertrauen tanken. Der FK Austria Wien musste sich in der vergangenen Woche in der Qualifikation zur UEFA Conference League dem polnischen Meister Legia Warschau unglücklich geschlagen geben (Gesamtscore: 5:6) und holte gegen den WAC ein 0:0-Remis

Die Bilanz des LASK gegen die Mannschaft aus Favoriten war zuletzt äußerst positiv. Von den letzten 17 Begegnungen kassierte der LASK nur eine Niederlage – am 12. September 2021. In der Vorsaison gab es zunächt drei Remis, ehe am vorletzten, 31. Spieltag die Oberösterreicher mit 3:1 in der heimischen Raiffeisen Arena siegten. Allerdings erst spät im Finish. Nakamura hatte die Athletiker mit einem Blitzstart (4.) zur 1:0-Pausenführung geschossen, ehe nach dem Seitenwechsel die Wiener ihrerseits per Blitzstart durch Dominik Fitz (48.) zum 1:1-Ausgleich kamen. Ein Doppelschlag in der Schlussphase von den beiden Jokern Marin Ljubičić (81.) und Moses Usor (90.) bescherte dem Tabellendritten damals noch den Dreier im letzten Heimspiel der Saison 2022/2023.

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum bevorstehenden Spiel: „Wir wissen, wie die Austria spielt. Sie versuchen einen intensiven, offensiven Fußball an den Tag zu legen. Für uns ist es wichtig, dass wir gut regenerieren und anschließend mit einer konzentrierten Leistung ins Heimspiel am Sonntag gehen.“

Personelle Situation: Anselm, Taoui, Wiesinger fehlen verletzungsbedingt.

Duell zwischen dem Ex-Austrianer und Langzeit-LASKler Peter Michorl und Dominik Fitz, dessen Einsatz am Sonntag fraglich ist laut den Veilchen-Infos.

"Nach dem Ausscheiden im Europacup war schon auch eine gewisse Frustration da"

Während der LASK nach 4 Runden 5 Punkte (1S, 2U, 1N, 4:4 Tore) auf dem Konto hat und auf Rang 6 platziert ist, liegt Austria Wien nur 1 Zähler dahinter auf Platz 8 mit 4 Zählern (1S, 1U, 2N, 2:5 Tore). Die 2 Niederlagen resultieren aus den Duellen mit dem Liga-Top-Duo, Meister FC Red Bull Salzburg und Vizemeister SK Sturm Graz. Den einzigen Liga-Saison in der noch jungen Spielzeit holten die Wiener Violetten auswärts in Runde 2 mit 2:0 bei Austria Lustenau. Wie auch auf internationaler Bühne bereits bewiesen, sind Kapitän Manfred Fischer & Co. in der Fremde erfolgreich unterwegs (in beiden Conference League-Playoff-Spielen auswärts siegreich).

Nach 8 Pflichtpartien und diversen "englischen Wochen" kamen die Veilchen am vergangenen Sonntag mit letzten Kräften zu einem 0:0-Heimremis gegen den WAC. FAK-Cheftrainer Michael Wimmer gab seinen Spielern hernach 2 Tage frei. Seit Mittwoch bereitet sich die Mannschaft intensiv auf das Auswärtsspiel gegen den LASK vor. Der 43-jährige Deutsche: „Die freien Tage waren wichtig, um zu regenerieren und den Kopf freizubekommen, weil die letzten Wochen vor allem mental sehr intensiv waren. Nach dem Ausscheiden im Europacup war schon auch eine gewisse Frustration da."

Für die Austria war es die erste volle Trainingswoche nach einigen ‚englischen Wochen‘ mit ereignisreichen Europacup-Nächten: „Wir konnten in den letzten Trainingswochen wenig an Inhalten arbeiten – leider haben wir dafür jetzt unter der Woche wieder mehr Zeit, wir wären natürlich lieber im Europacup weitergekommen. Man hat in den letzten Spielen schon gesehen, dass wir noch vieles verbessern müssen – dafür werden wir die Trainings jetzt umso mehr nutzen“, sagt Wimmer.

"Volle Pulle, aggressiv - wir wollen unser Heil in Offensive suchen"

Dass es auch beim Vorsaison-Dritten aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt im Liga-Alltag noch nicht so rund läuft, will Wimmer nicht überbewerten: „Es wäre ein großer Fehler, sich von einzelnen Spielen blenden zu lassen. Der LASK hat eine richtig gute Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Wir wissen, dass uns am Sonntag eine große Herausforderung erwartet, wissen aber auch, dass wir dagegenhalten können."

Der FAK-Cheftrainer, der noch auf seinen ersten Sieg gegen den LASK wartet, erinnert sich noch gut an das letzte Auswärtsspiel gegen den LASK vor 3 Monate, der 1:3-Niederlage am 28. Mai: „In der Meistergruppe sind wir in der 1. Halbzeit in Linz nicht gut aufgetreten, in der zweiten haben wir es besser gemacht und daran gilt es anzuknüpfen: Volle Pulle, aggressiv und so schnell wie möglich nach vorne – wir wollen unser Heil in der Offensive suchen.“

Innenverteidiger Marvin Martins kehrt zurück - "Unterschiedsspieler" fraglich

Marvin Martins kehrt nach seinen 3 Spielen Sperre zurück in den Kader. Neben den Langzeitverletzten Florian Wustinger, Ziad El Sheiwi und Marko Raguž fallen Marvin Potzmann (Muskelfaserriss), Tin Plavotic (Außenbandriss), Johannes Handl (Muskelfaserriss) und James Holland (Zehenbruch) aus.

Dominik Fitz, der den "Unterschied" ausmachen kannt, brach das Training am Donnerstag aufgrund von muskulären Problemen ab. Sein Einsatz ist fraglich.

„Wir mussten so eine Phase mit einigen Ausfällen schon mehrmals überstehen und werden es auch diesmal schaffen. Die Spieler, die dabei sind, haben genug Qualität, um am Sonntag eine gute Leistung abzurufen“, sagt Michael Wimmer.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at