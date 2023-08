Nach 4 gespielten Runden in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 wartet Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz immer noch auf den ersten Sieg, ist mit einem Punkt und 4:12 Toren Tabellenletzter. Wobei es das Auftaktprogramm für die Scheiblehner-Schützlinge in sich hat. Und nun geht es in Runde 5 am Samstag auch noch zum Vizemeister SK Sturm Graz - 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Eine wahre Challenge für die Blau-Weißen. Siehe auch Expertentipp: Baumis Bundesliga-Prognose.

"Immer weiter..."...FC Blau-Weiß Linz Cheftrainer Gerald Scheiblehner ermutigt seine Mannschaft und ist nach schweren Saison-Auftaktwochen auch als Psychologe gefragt beim Aufsteiger.

"Im Fußball ist alles möglich, deswegen gehen wir mit einem sehr positiven Gefühl in das Spiel"

Nach der 0:5-Niederlage gegen den Rekordmeister SK Rapid Wien im Hofmann Personal Stadion wartet auf den FC Blau-Weiß Linz die nächste schwierige Aufgabe. Der Aufsteiger gastiert beim amtierenden Vizemeister und Uniqa-ÖFB-Cupsieger und geht als großer Außenseiter in diese Partie in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau. Für die Torjäge Ronivaldo & Co. heißt es jetzt aus den Fehlern der bisherigen Spiele lernen und weiterkämpfen.

FC Blau-Weiß-Cheftrainer Gerald Scheiblehner: „Es wird in Graz wieder eine tolle Stimmung werden. Wir werden alles versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und für Überraschung zu sorgen, auch wenn wir wissen, wie stark der Gegner ist. Aber im Fußball ist alles möglich, deswegen gehen wir trotzdem mit einem sehr positiven Gefühl in das Spiel und freuen uns schon auf das nächste Top Spiel in der Liga."

Nach 5 Gegentoren im letzten Spiel gilt es jetzt das eigene Tor besser zu verteidigen. "Wir benötigen generell eine bessere Leistung der gesamten Mannschaft, dass wir unsere eigenen Fehler abstellen und vor allem im eigenen 16er viel vehementer das Tor verteidigen und genauer am Mann sind", sagt Fabio Strauß.

SK Sturm Graz noch unbesiegt: 3 Dreier, 1 Remis - und kein Gegentor!

Dem SK Sturm gelang ein guter Saisonstart. Aus den vergangenen 4 Runden nahm die noch unbesiegte Mannschaft von Cheftrainer Christian Ilzer 10 Punkte mit und befindet sich derzeit hinter Serienmeister FC Red Bull Salzburg auf dem 2. Tabellenplatz. Nach Siegen gegen Austria Wien, den LASK und Austria Lustenau hatten sich die Grazer gegen Austria Klagenfurt mit einem Remis (0:0, Anm.: über eine Halbzeit zu Zehnt) zu begnügen. Somit sind Kapitän Hierländer & Co. die einzige Mannschaft, die bisher in der Liga noch kein Gegentor kassiert haben.

Einzig international scheiterten sie zuletzt in der Champions League Qualifikation gegen den niederländischen Cupsieger PSV Eindhoven. Hier mussten sie sich nach 1:4- und 1:3-Niederlagen gegen den niederländischen Vizemeister mit einem Gesamtscore von 2:7 geschlagen geben.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at