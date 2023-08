Der heutige Stadiongipfel mit Vertretern der Stadt Graz, der Stadionverwaltung Graz-Liebenau, des GAK 1902 sowie des SK Puntigamer Sturm Graz in Person von Präsident Christian Jauk, Vize-Präsident Peter Schaller und Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich brachte intensive Diskussionen, aktuelle Erkenntnisse und neue Aufgabenstellungen mit sich.

"Weinzödl aus naturschutzrechtlichen Gründen unrealistisch"

Begonnen hatte der rund 3,5-stündige Termin allerdings mit einer "Schock-Nachricht", wie Präsident Christian Jauk betont: "Laut dem aktuellen Gutachten der Stadt Graz ist Weinzödl – der von der Arbeitsgruppe der Stadt und vom Lokalrivalen präferierte Standort eines zweiten Stadions – aus naturschutzrechtlichen Gründen unrealistisch. Damit war klar: Es wird keine – von uns angestrebte – schnelle Lösung in der Stadionfrage geben!"

Jauk über den unterbreiteten Plan, das Stadion Liebenau über das Baurecht zu erwerben: "Unser Vorschlag wurde als professionell, detailliert und konstruktiv von der Stadtregierung aufgenommen und wird nun ernsthaft geprüft. Die noch offenen Punkte sollen von einer installierten Arbeitsgruppe unter der Leitung von Gemeinderat Michael Ehmann noch im Herbst ausverhandelt werden. Die dazu entsprechenden Daten und Fakten müssen von der Stadt als Eigentümerin des Stadions geklärt werden, insbesondere, welche Flächen um das Stadion verkauft werden könnten – somit ist die Stadt Graz am Zug!"

"Bis Ende des Jahres soll 2-Stadien-Lösung am Tisch liegen"

Jauk abschließend: "Frau Bürgermeisterin Elke Kahr hat uns zugesagt, dass der Prozess nun offiziell gestartet wurde – bis Ende des Jahres soll die Zwei-Stadien-Lösung am Tisch liegen."



Neben dem Schwerpunkt der Zwei-Stadien-Lösung standen am heutigen Tag auch die Punkte Sporttagungszentrum sowie aktuelle Adaptierungen des Stadions am Programm. Zumindest hier gibt es Konkretes zu vermelden: Bereits in der kommenden Woche soll die Planung des Sporttagungszentrums – ausgehend vom Stand der Planungen aus dem Jahr 2018 – beginnen.

Das von Sturm Graz geforderte, erste Maßnahmenpaket zum Stadion um rund 650.000 Euro befindet sich in Umsetzung.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL