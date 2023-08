Zum Auftakt seines "Kärnten-Doppels" empfängt der Tabellen-7. TSV Egger Glas Hartberg am morgigen Sonntag in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga den bisher noch unbesiegten Tabellenvierten SK Austria Klagenfurt, der 1 Zähler mehr auf dem Konto hat. Ankick in der Profertil Arena: 17 Uhr - Ligaportal-Liveticker! Siehe auch Ligaportal-Vorschau! Schiedsrichter ist Alan Kijas aus Niederösterreich. Die Klagenfurter sind eine Art "Angstgegner" der Hartberger, die alle 4 Duelle gegen das Pacult-Team seit deren Aufstieg in 2021 verloren haben. Wenn auch meist knapp, weil gleich 3 Mal mit nur 1 Tor Unterschied.

"Extrem unangenehm zu bespielender Gegner, da sie sehr flexibel sind und klare Ideen haben"

Zudem gilt es für den TSV Hartberg noch einen allgemeinen "Austria-Fluch" zu beenden. Keines der letzten 15 (!) Spiele gegen Bundesliga-Austrias (Klagenfurt, Lustenau, Wien) konnte gewonnen werden.

TSV-Hartbergs Cheftrainer Markus Schopp: „Mit Austria Klagenfurt erwartet uns ein Team, dass in dieser Saison noch ungeschlagen ist und nahezu unverändert aus der letzten Saison in die heurige Saison gestartet ist. Ein extrem unangenehm zu bespielender Gegner, da sie sehr flexibel sind und klare Ideen haben, wie sie das Spiel anlegen wollen, sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball und bei Standards sehr gefährlich sind.

Zusammengefasst ein extrem schwerer Gegner, der uns vor viele Herausforderungen stellen wird. Unsere Aufgabe wird es aber sein, Lösungen zu finden, auch den Gegner vor viele Aufgaben zu stellen und am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Das traue ich meinen Jungs zu und daher freue ich mich schon sehr auf Sonntag."

TSV-Innenverteidiger Paul Komposch: "Die Vorfreude auf Sonntag ist natürlich sehr groß. Unser Ziel ist es, wieder mutig aufzutreten und vor heimischem Publikum drei Punkte zu holen."

Gewohnt engagiert & emotional in der Coaching-Zone: Peter Pacult, der vor seinem 250. Bundesligaspiel als Cheftrainer steht.

"Beide Teams sind auf Augenhöhe, da wird Tagesform entscheiden"

Was der erster Dreier in der Bundesliga gegen die Klagenfurter wäre. Der TSV will also seine Unserie gegen die Gäste beenden, die Austria ihrerseits will auch in der 5. Runde ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren und zudem die Erfolgsserie gegen die Hartberger prolongieren. Wie eingangs erwähnt gewannen die Waidmannsdorfer in den vergangenen beiden Spielzeiten, wo sich nach dem Grunddurchgang stets die Wege trennten (TSV im Unteren Playoff, Austria in Meistergruppe), alle 4 Duelle. Auch wenn es stets enge Spiele waren wie auch SK-Cheftrainer Peter Pacult im Hinblick auf die morgigen Neuauflage weiß.

"Wir sind auf ein enges Match eingestellt, in dem es auf Kleinigkeiten ankommt. Beide Teams sind auf Augenhöhe, da wird die Tagesform entscheiden. Wenn es uns gelingt, kompakt zu stehen, konzentriert zu verteidigen und zielstrebig nach vorn zu spielen, dann werden wir unsere Chancen bekommen“, so der 63-jährige Wiener im Vorfeld.

Die Oststeirer hielten sich in den ersten drei Partien schadlos, teilten erst mit Austria Lustenau (2:2, nach 2:0-Führung!) und Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz (3:3, nach 3:1-Führung!) die Punkte, ehe die Truppe von Trainer Markus Schopp mit dem Erfolg beim SK Rapid Wien (1:0) ein starkes Ausrufezeichen setzte. Zuletzt unterlagen die Hartberger allerdings im eigenen Stadion deutlich gegen Meister FC Red Bull Salzburg (1:5).

„Wir gehen mit breiter Brust in die Partie"

„Wir gehen mit breiter Brust in die Partie, stehen nach vier Spieltagen recht gut da. Leider ist es uns nicht gelungen, die Heimspiele gegen Wolfsberg und Altach zu gewinnen, in denen wir die bessere Mannschaft waren. Ich denke aber, dass wir mit der bisherigen Ausbeute dennoch zufrieden sein können. Darauf wollen wir aufbauen“, sagte Kapitän Thorsten Mahrer (Foto).

Nach dem Aufstieg ins Fußball-Oberhaus im Sommer 2021 mischten die Violetten im „Konzert der Großen“ als Außenseiter munter mit, schafften es zweimal hintereinander in die Meistergruppe. Mit dem anhaltenden Erfolg ist die Erwartungshaltung gewachsen, das Remis gegen Altach (1:1) wurde von einigen Anhängern sogar mit einigen Pfiffen quittiert.

Austria-Abwehrchef Thorsten Mahrer: „Klar, wir waren in beiden Spielzeiten im oberen Playoff dabei. Aber niemand sollte übersehen, dass wir wieder wichtige Leute verloren haben und wie schmal unser Kader in diesem Jahr ist. Unser Ziel ist der Klassenerhalt und da gilt es für uns, so fleißig wie möglich Punkte zu sammeln. Darauf legen wir unseren Fokus."

"Man darf nicht vergessen, wo die Austria vor 2 1/2 Jahren stand"

Dass einige Stadionbesucher ihren Unmut über den späten Gegentreffer der Vorarlberger und den verpassten Dreier zum Ausdruck brachten, hatte insbesondere Peter Pacult sehr geärgert und zu deutlichen Worten veranlasst. „Ich verstehe die Unzufriedenheit nicht. Man darf nicht vergessen, wo die Austria vor zweieinhalb Jahren stand."

Mahrer meint, um zugleich das Thema abzuhaken: „Es gibt immer Leute, die sich schwertun, den Fußball richtig einzuschätzen. Wir haben Altach über weite Strecken dominiert. Sie standen sehr tief und wir hatten nicht das nötige Tempo, um uns durchkombinieren zu können. Ich verstehe die Reaktion nicht und finde es gut, dass sich der Trainer vor uns gestellt hat."

Und der Austria-Kapitän mit Blick voraus: „Hartberg hat sich bisher sehr ordentlich präsentiert. Um dort zu bestehen, müssen wir geschlossen auftreten, gut gegen den Ball arbeiten und selbst aktiv, kreativ und mutig zu sein. Wir werden alles raushauen, um weiter ungeschlagen zu bleiben und im besten Fall einen Dreier einzufahren."

Die bisherigen 4 Bundesliga-Duelle

2022/23, 21. Rd.: SK Austria Klagenfurt - TSV Hartberg 1:0 (1:0)

2022/23, 10. Rd.: TSV Hartberg - SK Austria Klagenfurt 2:3 (1:2)

2021/22, 14. Rd.: TSV Hartberg - SK Austria Klagenfurt 0:2 (0:2)

2021/22, 3. Rd.: SK Austria Klagenfurt - TSV Hartberg 4:3 (2:1)

