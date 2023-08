Der FC Red Bull Salzburg prolongierte mit dem 2:1-Arbeitssieg beim bis dato noch unbesiegten RZ Pellets WAC seine Fabelserie und ist mittlerweile saisonübergreifend 35 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga unbesiegt (27 S, 8U). In der neuen Saison gab es im 5. Spiel den 5. Dreier. Gegen die von WAC-Cheftrainer Manfred Schmid klug eingestellten Gastgeber bogen die Roten Bullen einen 0:1-Pausenrückstand, um am Ende mit einem 2:1-Auswärtssieg die Tabellenführung vor dem ärgsten Verfolger SK Sturm Graz (13 Punkte) zu verteidigen. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Rückkehr nach fast 4 Jahren an seine ehemalige Wolfsberger Wirkungsstätte: FC Red Bull Salzburg-Neo-Cheftrainer Gerhard Struber, dessen Mannschaft wieder mal eine Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel brauchte, um zum 5. Mal in dieser Bundesliga-Saison als Sieger vom Platz zu gehen. Und für Gerhard Struber gab es lobende Worte von WAC-Präsident Dietmar Riegler und WAC-Kapitän Mario Leitgeb - siehe weiter unten im Beitrag.

„Jeder wollte Sieg oder Ausgleich - dass es da etwas heftiger zur Sache geht, ist klar"

Gerhard Struber (Chefrainer FC Red Bull Salzburg) über..

…die Emotionen am Ende des Spiels: „Jeder wollte den Sieg oder den Ausgleich und dass es da etwas heftiger zur Sache geht, ist klar. Das hat mich nicht überrascht.“



…die Performance der Wolfsberger: „Die Wolfsberger haben es uns richtig schwer gemacht. Sie haben das Zentrum super geschlossen. Es war für uns ein schwieriges Spiel. Am Ende haben wir gewonnen und nehmen die drei Punkte dankend mit. Es war heute aber eine richtige Challenge und harte Arbeit.“

...seine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: "Es hat mich sehr gefreut, dass ich die Wolfsberger Familie wieder gesehen habe, mit doch dem ein oder anderen Spieler noch aus meiner Zeit. Den Präsidenten und seine Frau Waltraud, schön sie wiederzusehen. Weil wir doch coole Momente hatten miteinander."



…Amar Dedic: „Amar ist jemand, der Verantwortung übernimmt. Er weiß, worauf es ankommt in einem Spiel und setzt diese Dinge über die gesamte Spielzeit sehr konstant um. Er stellt mittlerweile auch eine Persönlichkeit dar, die in der Kabine Verantwortung übernimmt und die richtigen Worte findet.“

"Wenn wir erste 2 Chancen reingemacht hätten, wäre es ganz anderes Spiel gewesen"

Ausgleichs-Torschütze Samson Baidoo (FC Red Bull Salzburg) über...

… den Sieg: „Der WAC hat es uns nicht leicht gemacht. Wir haben gewusst, dass sie defensiv stark sind. Wenn wir die ersten 2 Chancen reingemacht hätten, wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen.“



…sein 1. Bundesligator: „Ich weiß, dass meine Stärke das Kopfballspiel ist. Es freut mich sehr, dass ich den heute reingemacht habe und damit der Mannschaft helfen konnte.“

B.B.: Ballo & Bambo bejubeln das erste Bundesliga-Tor von Letzterem. Der 21-jährige Mohamed Bamba traf zum 1:0-Pausenstand für den WAC.

„Natürlich ist man da nicht glücklich, wenn jeder Zweikampf gegen dich gepfiffen wird"

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC):

…die Emotionen am Ende des Spiels: „Es waren einige Situationen dabei, wo ich ganz klar sagen muss, das war nicht für uns gepfiffen. Natürlich ist man da nicht glücklich, wenn jeder Zweikampf gegen dich gepfiffen wird.“



…das Spiel: „Ich habe ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen, lange Zeit auf Augenhöhe. Dass man gegen Salzburg nicht alles verteidigen kann, ist klar mit dieser Qualität. Aber die taktische Ausrichtung war genau richtig und hat sehr gut funktioniert. Sie haben große Probleme gehabt, um ins Spiel zu kommen. Wir wissen um die Qualität von Salzburg, welche Räume sie bespielen und wo wir zustellen müssen. Das Einzige, das uns gefehlt hat, war die Kaltschnäuzigkeit im Umschaltspiel. Da war ein bisschen Ungenauigkeit mit Hektik im Spiel nach vorne.

Wir haben aber dann die 2. Hälfte Salzburg einen Riesen-Fight geliefert. Ist natürlich dann enttäuschend. Wir haben aus einer Standardsituation den Ausgleich erhalten, dadurch ist Salzburg wieder ins Spiel gekommen. Beim 2. Gegentor haben wir im Mittelfeld den Ball vertändelt. So hast du das Spiel leider verloren. Aber ich glaube, die Mannschaft hat ein richtig gutes Spiel gemacht."

„Die Tore waren zu einfach“

Mario Leitgeb (Kapitän RZ Pellets WAC) über...

…den Spielverlauf: „Die Tore waren zu einfach, die wir bekommen haben. Ansonsten haben wir eine leidenschaftliche Partie gezeigt, super verteidigt und konnten auch nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen. Wenn man so die Partie verliert, ist es natürlich bitter.“



…Mohamed Bamba: „Er hat eine Wucht und Dynamik, die natürlich jedem Spiel guttut. Er muss noch viel lernen, was Taktik und Laufwege betrifft, aber er ist ein Mann für die Zukunft.“

„Da geht das Herz auf, wenn ich diesen Mann sehe"

…Gerhard Struber: „Da geht das Herz auf, wenn ich diesen Mann sehe. Er hat einen erheblichen Anteil daran, dass wir so erfolgreiche Monate hatten und einen so guten Fußball gespielt haben. Es tut gut, wenn ich diesen Mann sehe.“



Jonathan Scherzer (Linksverteidiger RZ Pellets WAC) über...

…die Niederlage: „Ich bin total enttäuscht. Wir haben ein super Spiel abgeliefert. Wir können uns nichts vorwerfen. Wir waren bei einer Standardsituation nicht aufmerksam. Zwei Chancen haben sie gehabt und die haben sie genutzt, da waren sie effektiv. Vom Einsatz kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben alles versucht, gut verteidigt. Unser Plan ist voll aufgegangen bis zum Gegentor.“



…das Gegentor zum 1:1: „Er hat mir ein bisschen einen Schubser gegeben von hinten, aber wahrscheinlich reicht es nicht für ein Foul. Natürlich kann ich es auch besser verteidigen.“

„Der Höhepunkt der WAC-Geschichte war die Zeit mit Struber“

Dietmar Riegler (Präsident RZ Pellets WAC) über...

…die Entwicklung des WAC über die letzten Jahre: „Der Höhepunkt der WAC-Geschichte war die Zeit mit Struber. Die internationalen Auftritte waren hervorragend. Es hat auch Feldhofer dann international sehr gute Ergebnisse erzielt, von denen wir nie geträumt hätten. Mittlerweile haben wir einige Trainer in Wolfsberg gehabt und momentan sind wir sehr zufrieden.

Ich denke, dass Manfred Schmid super zu uns passt. Er ist ein einfacher Mensch, aber eine Respektsperson. Er hat eine gewisse Philosophie, wie er spielen möchte, und setzt das gut durch. Das ist für uns sehr wichtig.“



…die Attraktivität des WAC für Spieler: „Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass Wolfsberg ein guter Boden und Sprungbrett ist für Spieler, die noch in der Entwicklung sind und Spielpraxis sammeln müssen. Die fühlen sich hier alle sehr wohl. Das ist das Geheimnis von Wolfsberg, der Wohlfühlcharakter liegt mir am Herzen. Jeder, der hierherkommt, muss gut aufgenommen werden und die Familie muss sich wohlfühlen.

Das spricht sich natürlich herum. Alle, die hier waren, haben Wolfsberg und den Verein lieb gewonnen. Das ist ein Zeichen, welches mittlerweile nach außen hin bekannt wurde. Daher ist Wolfsberg ein gefragter Verein, wo Spieler hinkommen, die sich weiterentwickeln möchten.“

Die erste Niederlage für die Wölfe in Saison 2023/24. pic.twitter.com/4fdLCAWz7k — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) August 26, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Samstag, 26.08.2023, 17 Uhr Lavanttal-Arena Wolfsberg, Z: 3.879; Schiedsrichter: Stefan Ebner/Oberösterreich

RZ Pellets WAC - FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 Bamba (40., Baumgartner), 1:1 Baidoo (61., Kjaergaard), 1:2 Koïta (72., Fernando).

Gelb-Rote Karte: Boakye (90.+1, Foulspiel + SR-Kritik).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria