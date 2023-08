Der SK Sturm Graz bleibt auch nach 5 Rd. in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 unbesiegt und mit dem 4. Dreier dem makellosen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg weiter mit 2 Punkten Rückstand auf den Fersen. Nach fast 7 Stunden kassierte der Vizemeister allerdings den ersten Gegentreffer, resultierend aus einem unglücklichen Eigentor von Affengruber. Die Steirer legten schnell ein 2:0 vor, zogen nach dem Anschlusstor des nachwievor sieglosen Aufsteigers FC Blau-Weiß Linz wieder an und auf 4:1 davon. Abgerundet wurde die Siegesfeier durch den emotionalen Abschied von Sturm-Legende Jakob Jantscher - "JJ13".

Jakob Jantscher sucht nach 250 Pflichtpartien für seinen Jugendklub, für er schon als Bub in der Fankurve stand, eine neue Herausforderung in Hongkong. Der 34-jährige, gebürtige Grazer ist ein "Gesicht des SK Sturm" und wurde würdig bzw. mit großen Emotionen verabschiedet.

"Von diesem Moment an habe ich gewusst, das sind meine Farben, das ist meine Faszination"

Jakob Jantscher (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…seinen Abschied: „Es ist natürlich ein trauriger Tag für mich. Ich bin im Trainingsgelände 10-12 Jahre aus und ein gegangen. Es ist eine sehr emotionale Sache, auch vor den Jungs nochmal eine Runde zu gehen, mich feiern zu lassen. Es ist etwas ganz Besonderes, ich werde es vermissen.“



…seine Verbindung zu Sturm Graz: „Mein Opa hat mich mitgenommen mit 5 Jahren auf die Gruabn. Das war mein erster Bezugspunkt zu den Farben schwarz-weiß. Von diesem Moment an habe ich gewusst, das sind meine Farben, das ist meine Faszination. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Ich habe schon als kleiner Bub gesagt, ich möchte Profi werden und in diesem Stadion spielen. Das habe ich alles erreicht und viele schöne Momente mit der Mannschaft und dem ganzen Verein gefeiert.“



…warum er nach Hongkong wechselt: „Es hat einige Angebote und Gespräche gegeben, aber bei Hongkong habe ich ein gutes Gefühl von Anfang an gehabt. Ich bin sehr froh, meine Frau ist da sehr offen. Ich bin zuversichtlich, dass das nochmal ein interessantes Abenteuer wird. Der Verein ist in den letzten Jahren Meister geworden und spielt asiatische Champions League. Es gibt einige Sachen, die mich noch reizen und deshalb bin ich zuversichtlich und sehr gespannt.“



…die Trennung vom SK Puntigamer Sturm Graz: „Der Verein hat mir mitgeteilt, dass ich nicht mehr viel spielen werde. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man als Spieler das Gefühl hat, man kann am Platz noch helfen. Aber ich habe in den letzten Wochen gemerkt, es wird nicht mehr mit der Spielzeit und dann muss man sich auch Gedanken machen. Ich bin jemand, der nach dem Maximum strebt und ich habe gewusst, meine Karriere mit einem Jahr auf der Tribüne zu beenden ist nicht mein Karriereende und daher bin ich froh, dass ich diese Aufgabe nun vor mir habe.“

"Gegentor war dann schon ein Weckruf"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die 1. Halbzeit: „Ich glaube, wir haben in der 1. Halbzeit 70% Ballbesitz gehabt und nur 0,5xG. Da muss man einfach ein Chancenplus entwickeln aus so einer Dominanz. Das sind Punkte, wo wir uns entwickeln müssen.“

...weiter zum Spiel: "Es war ein eigenartiges Spiel. Wir haben einen absoluten Blitzstart in die Partie gehabt, führen sehr schnell 2:0 und waren extrem effektiv in dieser Phase. Dann war es ein Spiel, wo wir gefühlt immer alles kontrolliert haben. Aber in dieser Phase mit zu wenig Nachdruck nach vorne gespielt haben. Das sind schon Themen, die wir aus dieser Phase herausnehmen. Was wir in der Pause schon heraus genommen haben und in der Nachbetrachtung rausnehmen muss.

Wo es einfach für uns gilt, daraus eine Entwicklung zu nehmen. Dass man aus einer Dominanz nicht nur bei der Aufbaulinie diese Überlegenheit hat, sondern uns auch so positionieren und die Idee im Kopf tragen, dass wir einfach in dieser Phase konkreter nach vorne spielen. Den Gegner zu versuchen dort auch zu treffen, wo es ihm wirklich weh tut. In diese Räume sind wir dann zu wenig gekommen."

...die 2. Halbzeit: "Dann ist dieses Gegentor passiert, was dann schon ein Weckruf war. Wir sind dann konkreter geworden und mit der Einwechslung von Manprit Sarkaria offensiv viel besser in die gefährlichen Räume gekommen. Das hat die Mannschaft dann wirklich gut gemacht und dieses Tor zum 3:1 gemacht. Was nicht unproblematisch war in dieser Phase, in der Blau-Weiß Linz auch belohnt worden ist für einen konzentrierten Auftritt. Wir haben es dann geschafft das kurze Momentum, das Blau-Weiß gehabt hat, wieder zu ersticken. Hinten heraus war es dann ein verdienter Sieg."

„Weil es das erste Gegentor heuer ist, macht es das noch blöder"

David Affengruber (Abwehrspieler SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…den Abschied von Jakob Jantscher: „Dass Jakob so verabschiedet wird, freut mich extrem für ihn. Nicht nur, weil er 250 Spiele hat, sondern weil er sich die Verabschiedung menschlich einfach verdient hat.“



…den Spielverlauf: „Die schnelle 2:0-Führung hat uns in die Karten gespielt, aber dann haben wir ein wenig das Tempo herausgenommen und da müssen wir einfach konsequenter sein, dass wir weiter nach vorne spielen und in unserem Tempo bleiben, sonst sieht man, dass es wieder eng werden kann. Wir haben dann wieder einen Gang hinauf geschalten, aber ich wünsche mir, dass wir kein Gegentor brauchen, damit wir wieder hochschalten.“



…sein Eigentor: „Weil es das erste Gegentor heuer ist, macht es das noch blöder. Er springt von der Stange zurück, ich kann schwierig reagieren. Es tut mir echt leid, aber es ist sich leider nicht ausgegangen, dass er neben das Tor geht.“





Die Anzeichen verdichten sich auf Abschied bei Alexander Prass. Seine 90. Pflichtpartie für den SK Sturm Graz gegen den FC Blau-Weiß Linz dürfte die letzte des 22-jährigen Mittelfeld-Dauerbrenners gewesen sein.

„Wir befinden uns derzeit mit einem Verein in konkreten Verhandlungen"

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…einen möglichen Transfer von Alexander Prass: „Wir befinden uns derzeit mit einem Verein in konkreten Verhandlungen. Wir werden sehen, ob es zu einer Einigung kommt. Ich bin da sehr offen in der Kommunikation mit Spielerberater und Verein. Wenn es für alle Seiten passt, werden wir es machen. Ansonsten haben wir mit Prass noch einen super Spieler diese Saison. Wenn es passiert, passiert es Anfang der Woche. Wir wollen Prass nicht am letzten Transfertag verlieren, weil wir reagieren wollen.“



…den Abgang von Jakob Jantscher: „Wir sind sehr offen mit dem Thema umgegangen. Jakob hat dann klar signalisiert, dass er sich nochmal verändern will und wir haben dem natürlich nichts in den Weg gelegt. Er ist ein extrem verdienstvoller Spieler und wir werden heute noch gebührend seinen Abschied feiern.“



…Bryan Silva Teixeira: „Bryan macht es, was unsere Prinzipien vor allem gegen den Ball angeht, mittlerweile richtig gut. Ihm fehlt das Erfolgserlebnis und er rennt noch immer seinem ersten Tor hinterher. Er hat auch viel Pech gehabt. Ich bin überzeugt, wenn es gelingt, dann geht der Knopf richtig auf. Ich sehe im Training, welche Qualität er mitbringt, und da muss nur der Knopf aufgehen.“

„Ich bin überzeugt, dass schon übermorgen dieser Schritt vollzogen wird"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…den Abgang von Jakob Jantscher: „Ich kann es nachvollziehen, weil er ein Sportsmann ist. Wenn ihm die Einsätze bei Sturm zu wenig sind, weil Christian Ilzer andere Pläne hat, und er noch spielen will, dann verstehe ich das, auch wenn er nach Hongkong geht.“



…einen möglichen Transfer von Alexander Prass: „Ich bin überzeugt, dass schon übermorgen dieser Schritt vollzogen wird. Es steht wieder eine Trainingswoche an und man kann den Spieler früher integrieren. Ich denke, es wird am Montag in trockenen Tüchern sein.“



…Gregory Wüthrich & David Affengruber: „Diese beiden sind hochinteressant in diesem defensiven Verbund, weil sie miteinander extrem harmonieren. Der jüngere Affengruber profitiert auch enorm vom älteren Wüthrich. Gemeinsam haben sie über 350 Bewerbsspiele in den Knochen, da ist sehr viel Routine da. Für meinen Geschmack, neben Solet und Pavlović bei Salzburg, das beste Innenverteidigerduo der Liga.“

„Jakob Jantscher herzugeben halte ich für einen großen Fehler“

Marko Stanković (Sky Experte) über den Abgang von Jakob Jantscher: „Jakob Jantscher herzugeben halte ich für einen großen Fehler für die Mannschaft, aber auch auf dem Spielfeld. Er wird Sturm Graz und der Bundesliga sicher fehlen.“

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Samstag, 26.08.2023, 17 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau, Z: 11.725; SR: Harald Lechner/Wien

SK Puntigamer Sturm Graz - FC Blau-Weiß Linz 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 Wlodarczyk (1., Kiteishvili), 2:0 ET Haudum (7., Bøving), 2:1 ET Affengruber (54., Gölles), 3:1 Wlodarczyk (61., Bøving), 4:1 Sarkaria (76., FEM).

Hier gehts zum SPIELBERICHT

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL-Bundesliga

Fotocredit: RiPu Sportfotos