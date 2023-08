3. Heimsieg in Folge für den LASK. 2:0 vs. FC Blau-Weiß Linz im Derby, 2:1 vor 3 Tagen im Play-Off-Hinspiel zur Europa League vs. HSK Zrinjski Mostar (2:1) und in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga wieder 2 Tore und hinten "die Null" stehend gegen FK Austria Wien , die in diesem Kalenderjahr zum 2. Mal bei einem Gastspiel in der neuen Raiffeisen Arena leer ausging. Den Unterschied machte Robert Žulj mit seinem Doppelpack, den der 31-jährige LASK-Kapitän ja auch am Donnerstag prakizierte. Der Welser im Flow und der LASK auch auf dem Weg zum Lauf. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Die Umstellung von LASK-Cheftrainer Thomas Sageder auf Dreier-Abwehrkette amortisiert sich immer mehr: Ziereis, Luckeneder & Andrade blieben gegen Galvao und Austria Wien ohne Gegentor.

"Es waren zwei sehr gute Leistungen"

Doppelpacker & Matchwinner Robert Zulj (LASK-Kapitän) über...

…die vergangene Woche: „Sehr intensiv. Zwei sehr wichtige Spiele, zwei sehr wichtige Siege. Es waren zwei sehr gute Leistungen. Wir wollen uns verbessern und mit dem Selbstvertrauen weitermachen.“

…sein Tor zum 2:0 mit dem rechten Spitz: „Ich habe erst überlegt, ob ich ihn mit dem Linken mache.“

…die Leistung: „Sehr gute Mannschaftsleistung von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben fast nichts zugelassen. Wir wollen wieder dorthin zurückkommen, wo wir mal waren.“

…seine Auswechslung: „Es war die absolut richtige Entscheidung. Wir haben am Donnerstag das nächste wichtige Spiel. Da wollen wir in die Europa-League.“

„Der Trainer hat oft gesagt, das ist ein Leistungsprinzip"

…den neuen Spielstil: „Mit der heutigen Leistung kann man sagen, dass sehr viel gut ist. Das gibt Selbstvertrauen. Hoffen wir mal, dass das in der nächsten Woche auch so aussieht.“

…die Kaderbesetzung: „Der Trainer hat oft gesagt, das ist ein Leistungsprinzip. Wenn der Trainer das sagt, muss man das respektieren. Jeder Spieler auf der Tribüne wird morgen wieder Gas geben, um schnell wieder Teil der Mannschaft zu werden.“

"Dieses Mal ist uns über fast 90 Minuten alles gelungen"

Thomas Sageder (Chefrainer LASK) über...

…das Auftreten des LASK: „Ich denke, wir haben über weite Zeit im Spiel unser Spiel zeigen können. Im letzten Mal war ich mit vielen Teilen unzufrieden. Dieses Mal ist uns über fast 90 Minuten alles gelungen.“

…die Kritik in den vergangenen Wochen: „Jeder, der was von Fußball versteht, weiß dass es lange Zeit braucht, um Abläufe zu etablieren und in Trainings Intensität zu erarbeiten. Wir machen Woche für Woche richtig gute Fortschritte. Positive Ergebnisse wie heute helfen. Das erleichtert die Überzeugungsarbeit, weil man das mit guten Szenen und Toren untermauern kann.“

…ob sich der LASK an Robert Zulj anpasst oder umgekehrt: „Für mich als Trainer muss klar sein, was ich will. Man muss auch sehen, was die Spieler können und wollen und wie man ihre Stärken zur Geltung bringt. Hier arbeiten wir alle zusammen.“

"Versuche so fair und transparent wie möglich mit meinen Spielern umzugehen"

…das anstehende Rückspiel gegen Zrinjski Mostar: „Wir werden die Mannschaft vorbereiten, dass sie es schaffen kann. Ich bin überzeugt, dass sie das schaffen kann. Körperlich müssen wir dazu in der Lage sein. Allerdings saßen heute 9 Spieler auf der Tribüne. Gas geben im Training und dann sehen wir, welche Elf am Donnerstag auf dem Platz stehen wird.“

…das Leistungsprinzip: „Die Frage zielt darauf ab, dass wir einen sehr großen Kader zur Verfügung. Ich versuche, so fair und transparent wie möglich mit meinen Spielern umzugehen und die Trainingsleistung einzuschätzen. Manchmal muss man Fehler verzeihen. Ich verschenke nichts, aber ich lasse auch nicht leichtfertig Spieler liegen. Den Spielern, die heute auf der Tribüne saßen, kann ich nichts vorwerfen. Auch ich muss mich irgendwann entscheiden und die Entscheidung ist für mich heute die beste gewesen.“

…Neuverpflichtungen: „Es ist nicht das Schönste, wenn ich neuen Spielern sagen muss, dass sie nicht im Kader sind. Aber auch das gehört zum Job dazu. Die Jungs nehmen das professionell auf.“

…die Gefühle nach dem Sieg: „Mir geht es natürlich gut nach dem Sieg. Fakt ist, wir haben gewonnen. Seit ich die Mannschaft übernommen habe, haben wir dreizehn Spiele absolviert (inklusive Vorbereitung) und davon eines verloren. Es wird mal wieder einen Rückschlag geben und dann geht es wieder voran. So ist das überall auf der Welt. Wir sind sportlich auf einem guten Weg. Natürlich gehe ich heute mit einem guten Gefühl zu den Jungs in die Kabine.“

"Von Platz 1 bis 3 war nie die Rede"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…den Abgang von Haris Tabakovic: „Es ist schwierig. Die Situation ist so wie sie ist. Wir müssen das annehmen. Es ist klar, dass wir aktuell in der Box nicht mehr so präsent sind. Wir sind heute oft in die Box gekommen, wo dann jemand fehlt. Es steht außer Frage, dass ich mir da vorne noch einen Stürmer wünsche.“

…was zum Erfolg fehlt: „Die Konsequenz. Die Tore. Das muss man auf mehrere Schultern verteilen. Da muss man in die Box rein. Da muss energisch sein und etwas auch mal nach einem Standard erzwingen. Das hat heute nicht funktioniert.“

…den Wunsch nach einem Spieler: „Wir diskutieren täglich. Natürlich wünscht sich der Trainer einen Spieler.“

…potenzielle Abgänge: „Ich hoffe, dass die Spieler dableiben. Wir können es uns nicht erlauben, Spieler zu verlieren. Das Wichtigste ist, dass wir realistisch sind. Realistisch für uns ist, dass wir uns für die Meistergruppe qualifizieren. Von Platz 1 bis 3 war nie die Rede.“

„Die letzte Konsequenz fehlt"

Matthias Braunöder (Spieler FK Austria Wien) über...

…die Niederlage: „Vor allem die 2. Halbzeit waren wir nicht fit genug. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren.“

…den Abgang von Haris Tabakovic: „Es ist bitter, dass er nicht mehr da ist. Damit müssen wir umgehen.“

…was zum Erfolg fehlt: „Die letzte Konsequenz fehlt. Dass wir auch mal aus einer Halbchance ein Tor machen und hinten nicht so viele Tore kriegen.“

…die Frage nach seiner Zukunft: „Ich habe einen Vertrag. Ich glaube, dass ich bei der Austria bin. Ich führe keine Gespräche mit anderen Clubs. Was mein Management macht, das muss man bei anderen nachfragen.“

…Gerüchte zu seinem Abgang: „Ich kriege das natürlich mit. Es ist normal, dass Gerüchte umgehen.“

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Sonntag, 27.08.2023, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 12.700 ; SR: Walter Altmann/Tirol

LASK - FK Austria Wien 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 Žulj (32., Flecker), 2:0 Žulj (59., Mustapha).

