5. Duell zwischen dem TSV Egger Glas Hartberg und dem SK Austria Klagenfurt seit deren Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga im Sommer 2021 und der Sieger waren stets die Kärntner Violetten. Die in der aktuellen 5. Runde nach 4:3-, 2:0-, 3:2- und 1:0-Erfolgen mit 3:0, obendrein auswärts, den höchsten Dreier landeten. Die Elf von Peter Pacult, der sein 250. Jubiläum als Bundesliga-Trainer feierte, bleibt damit weiter unbesiegt und klettert auf einen stolzen Rang 3. Während die vielversprechend in die Saison gestarteten Ost-Steirer 2 Heim-Niederlagen in Folge kassierten. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Andy Irving (l.), hier gegen den 21-jährigen Malier Mamadou Sangaré, und Austria Klagenfurt bleiben auch nach 5 Runden unbesiegt. Die Kärntner Violetten gewannen gegen ihren Liebslingsgegner TSV Hartberg auch das 5. BL-Duell.

"Habe wenig Verständnis dafür und bin komplett unzufrieden mit Auftreten der Mannschaft"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Hartberg) über...

…die Leistung seiner Mannschaft: „Wir waren eine Jugendmannschaft gegen ein Erwachsenenteam. So kannst du gegen so einen Gegner nicht gewinnen. Den Unterschied macht die Entschlossenheit der Klagenfurter. Das wusste die Mannschaft und ist genauso aufgetreten wie die letzten Male. Ich habe wenig Verständnis dafür und bin komplett unzufrieden mit dem Auftreten der Mannschaft.“

…eine mögliche Leihe von Liverpool-Talent Mateusz Musialowski: „Es ist superspannend, dass Hartberg in Kontakt mit so einem Spieler gebracht wird. Er ist ein junger Spieler mit viel Potenzial. Wir müssen die Situation aber richtig einschätzen. In dieser Saison sind wir Kadertechnisch kleiner und jünger geworden. Da würde er gut rein passen. Da müssen wir uns gut Gedanken machen. Die Frage ist, ob wir uns verstärken und wenn ja, wo.“

Wurde in seinem 250. Jubiläumsspiel als Bundesliga-Trainer mit einem 3:0-Auswärtssieg beschenkt: Peter Pacult. Der 63-jährige Wiener konnte sich über eine geschlossene Mannschaftsleistung freuen und dass auf seine konstante Abwehr ebenso wieder Verlass war wie auf sein kongeniales Offensiv-Duo Irving & Karweina.

"War nicht das Gelbe vom Ei, aber wir haben die Tore gemacht"

Peter Pacult (Cheftrainer Austria Klagenfurt) über...

…die Leistung seiner Mannschaft: „Insgesamt war die 1. Halbzeit nicht, was wir uns vorgestellt haben. Die 2. Halbzeit war auch nicht das Gelbe vom Ei, aber wir haben die Tore gemacht. Das ist was im Fußball zählt. Mein Trainer-Kollege ist jetzt enttäuscht. Man muss seiner Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie in der Offensive versuchen, Lösungen zu finden. Wir nehmen natürlich die 3 Punkte mit.“

…Ergebnisfußball: „Es soll mal einen Trainer geben, der sagt, ich möchte alles gewinnen und wenn ich nicht alles gewinne, nehme ich das, was übrigbleibt.“

…Platz 3 in der Tabelle: „Wir sind nach 5 Spielen ungeschlagen. Es werden wieder Zeiten kommen, die ich nicht heraufbeschwören möchte, wo es nicht so läuft. Natürlich nehmen wir das alles jetzt mit. Das sind Punkte für das Saisonziel.“

"Was er im ersten Jahr bei uns gespielt hat, war Zirkusfußball"

…Sinan Karweina: „Ich sage immer das, was er im ersten Jahr bei uns gespielt hat, war Zirkusfußball. Er hat alle möglichen Positionen gespielt, außen, innen, im Zentrum. So Sachen, die nicht einmal Messi macht. Er ist stark, hat Stärke, Qualität und Schnelligkeit. Er ist technisch sehr versiert. Er weiß, wie man Tore macht. Da muss man als Trainer helfen, vor allem, wenn man selbst Stürmer war. Ich freue mich, dass es für ihn läuft und wir den Sieg mit heimnehmen.“

…die Aussage, dass Austria Klagenfurt die reifste Mannschaft der Liga sei: „Wir haben keinen jungen Trainer und viele Spieler über dreißig. Wimmer, Mahrer, Cvetko. Die Waren alle schon vor zwei, drei Jahren da. Da kommen eine gewisse Sicherheit und Routine. Menzel darf man nicht vergessen. Das ist ein guter Stamm.“

„Wir stehen defensiv stabil und warten auf unsere Umschaltsituationen"

Nicolas Wimmer (Innenverteidiger Austria Klagenfurt): „Wir stehen defensiv stabil und warten auf unsere Umschaltsituationen. Wenn man hinten nichts zulässt und vorne die Tore schießt gewinnt man das Spiel.“

Doppeltorschütze Sinan Karweina (Austria Klagenfurt) über...

…seinen 1. Platz in der Torjägerliste: „Das freut mich zu hören. Es ist früh in der Saison. Es ist schön, dass wir gewonnen haben und ich helfen konnte.“

…die Leistung: „Man darf das nicht überbewerten aber auch nicht unterbewerten. Letzte Woche gab es ein 1:1. Da war die Stimmung eine andere. Heute können wir hochzufrieden sein.“

"Wir machen vorne die Tore und verteidigen das hinten mit Herz zu Ende"

Till Schumacher (25-jähriger, deutscher Linksverteidiger Austria Klagenfurt): "Ein sehr guter Sieg, der sich super anfühlt. Es war eine schwere Aufgabe in Hartberg und lief mit Sicherheit nicht alles glatt, aber am Ende des Tages machen wir vorne die Tore und verteidigen das hinten mit Herz zu Ende. Ich bin stolz auf das Team und bedanke mich für den Support bei den Fans. Ich kann es kaum erwarten nächste Woche wieder anzugreifen."

1:0-Torschütze Andy Irving (Austria Klagenfurt): „Wir haben gewusst, wie Hartberg spielt. Unser Plan hat funktioniert. Wir haben nicht viel zugelassen, haben mit dem Ball schnell gespielt und unsere Chancen genutzt.“

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Sonntag, 27.08.2023, 17 Uhr Profertil-Arena Hartberg, Z: 1.900; SR: Alan Kijas/NÖ

TSV Egger-Glas Hartberg - SK Austria Klagenfurt 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 Irving (44., Gkezos), 0:2 Karweina (62.), 0:3 Karweina (90.+6.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL (2) und RiPu Sportfotos