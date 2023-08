Nach 8 Duell-Niederlagen en suite gegen den SK Rapid stand die WSG Tirol endlich mal nicht mit "leeren Händen" da und errang mit einer couragierten, defensiv kampfstarken Leistung und auch dem Glück des Tüchtigen einen 1:1-Erfolg im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf. Dass die schon spielbestimmenden Gastgeber dabei den ein und anderen Spieler nach und vor dem Conference League-Playoff gegen die Fiorentina schonten, soll die Leistung der Wattener nicht schmälern. Zumal die Silberberger-Schützlinge bei zuvor nur 1 Punkt nicht gerade mit "breiter Brust" anreisten. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Nik Prelec und die WSG Tirol erkämpften und verteidigten den Punktgewinn beim 1:1 auswärts gegen den SK Rapid und Leopold Querfeld. Nach 8 Niederlagen in Serie standen die Wattener gegen ihren "Angstgegner" aus Wien-Hütteldorf mal nicht mit leeren Händen da.

"Der Fight meiner Mannschaft war grandios!"

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger über...

...das Spiel: "Die Jungs haben wie die Löwen gefightet. Wir haben eine sehr, sehr gute 1. Halbzeit geboten und eine couragierte Auswärtsleistung mit einem Traumtor von Luca Kronberger an den Tag gelegt. In der 2. Halbzeit hat Rapid eine extrem intensive Leistung gezeigt. Sie haben uns teilweise eingeschnürt, aber meine Jungs haben es bis auf ein paar wenige Situationen super verteidigt. Der Fight meiner Mannschaft war grandios!"



WSG-Spieler Luca Kronberger: "Ich freue mich natürlich riesig über das Tor. In der 2. Halbzeit haben wir dann noch den Ausgleichstreffer bekommen, aber auf dieser Leistung können wir definitiv aufbauen."



WSG-Spieler und Ex-Rapidler Lukas Sulzbacher: "Am Ende gehört natürlich ein bisschen Glück dazu. Mal hat man das Pech wie wir in Altach, heute hatten wir aber das Glück auf unserer Seite. Es war ein ‚Arbeitsunentschieden‘."

"Es ist sowas von unverdient, dass wir da nicht 3 Punkte geholt haben"

SK Rapid-Trainer Zoran Barišić über...

...das Spiel: "Wenn man das heutige Spiel betrachtet, dann hat das Ergebnis mit der Leistung überhaupt nichts zu tun. Deshalb ist es betreff dem Ergebnis enttäuschend, aber mit Sicherheit sehr zufrieden, was die Leistung betrifft. Wir haben in der 1. Halbzeit, obwohl wir dominanter waren, hier und da technisch Fehler gemacht und bei den einfachen Zuspielen ein paar mal zu kompliziert gespielt. Bevor wir durch einen 100 Gulden-Schuss in Rückstand geraten sind, haben wir zwei Top-Möglichkeiten von Kühn und Querfeld gehabt. Die wir leider Gottes nicht genützt haben.

Aber die Mannschaft hat nicht aufgehört nach vorne zu spielen und sich in der gegnerischen Hälfte festgesetzt. Hat sich irrsinnig viele Torchancen herausgespielt und herausgearbeitet. Mal war die Latte, mal die Stange im Weg. Dann der gegnerische Spieler, dann eigene Spieler. Schade. Es ist sowas von unverdient, dass wir da nicht 3 Punkte geholt haben. Aber so ist Fußball. Ich hoffe, dass wir es in anderen Spielen schaffen, etwas glücklicher zu sein als wir es heute waren."

"Was die Leistung betrifft, war ich sehr zufrieden"

...weiter zum Spiel: "Vielleicht wollte meine Mannschaft auch zu viel, hat dadurch überpowert. Und trotzdem haben wir ja die Chancen gehabt. Auch in der 1. Halbzeit, dass wir da in Führung gehen. Wir haben auch überhaupt nichts zugelassen. Das Tor ist entstanden durch irgendeinen Schuss. Ich glaube nicht, dass dieser Schuss nochmal passiert. Er ist leider Gottes gegen uns passiert. Mit dem werden wir leben müssen.

Aber wenn man das gesamte Spiel betrachtet, glaube ich, dass Sky Probleme hat mit dem Zusammenschnitt von 5 Minuten, was die Highlights betrifft. Wir haben uns da schon sehr viele Torchancen erarbeitet. Das ist das einzige, was mich traurig macht. Was die Leistung betrifft war ich sehr zufrieden."

"Das ein und andere Tor hätten wir uns mehr verdient gehabt"

1:1-Ausgleichstorschütze Matthias Seidl über...

...ob man dem Europacup-Spiel vom Donnerstag Tribut zollte heute: "Vielleicht schon, kann man nicht unbedingt sagen. Wir haben etwas rotiert und glaube schon, dass wir frisch waren. Wir haben in der 1. Halbzeit leider nicht ganz auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. In der 2. Halbzeit ist das viel besser geworden und am Ende hätten wir mehr Tore machen und das Spiel drehen können, aber im Endeffekt bleibt das 1:1 über."

...dass WSG Tirol kaum Torchance hatte, wie schwer dann mental Gegentreffer zu verarbeiten war: "Ja, das ist immer schwierig, wenn man ein frühes Gegentor kriegt. Dann rennt man dem Rückstand hinterher. Aber wir sind dann super in das Spiel gekommen und haben viele Chancen herausgespielt. Das ein und andere Tor hätten wir uns mehr verdient gehabt."

...wie schmerzhaft, dass man nach 0:1 gegen Hartberg wieder in der Bundesliga daheim nicht gewinnen konnte: "Wir haben jetzt wieder ein Heimspiel nicht gewinnen können. Natürlich ist das ärgerlich. Vor allem nach dem Spielverlauf. Aber ärgern können wir uns eh nicht, wir blicken jetzt auf den Donnerstag voraus und wollen da unsere nächste, beste Leistung abrufen."

Der Innviertler Ante Bajic stand diesmal in der Startelf und war wie zuletzt wieder an einem Rapid-Tor beteiligt, diesmal als Assist für Matthias Seidl

"Haben bei der ein und anderen Aktion falsche Entscheidung getroffen"

1:1-Tor-Assistgeber Ante Bajic über...

...seine Leistung als Startelf-Spieler: "Das war ok. Es geht um die Gesamtleistung. Die Enttäuschung ist groß, dass wir keinen Sieg geholt haben. Wir lagen früh durch einen Weitschuss 0:1 hinten. Doch wir haben uns nicht unruhig verhalten oder nervös weitergespielt. Wir haben genug Chancen erarbeitet und vielleicht bei der ein und anderen Aktion die falsche Entscheidung getroffen.

Wir haben trotzdem alles rausgeholt und in der 2. Halbzeit versucht, das Spiel zu drehen. Haben dann das 1:1 gemacht und genug Chancen gehabt. Stangen- und Lattentreffer. Ärgerlich, dass wir da nicht 3 Punkte mitgenommen haben."

...den verpassten 2. Treffer: "Das bisschen Glück, was wir gebraucht und in den letzten Spielen gehabt haben, war heute nicht da. Trotzdem haben wir 90 Minuten alles gegeben und mit Vollgas gedrückt. Von der anderen Seite ist eher wenig gekommen, bis auf die eine oder vielleicht 2 Chancen."

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Sonntag, 27.08.2023, 17 Uhr Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, Z: 15.900; SR: Sebastian Gishamer

SK Rapid Wien - WSG Tirol 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 Kronberger (8.), 1:1 M. Seidl (59., Bajic).

Statement-Quelle: SK Rapid und WSG Tirol

Fotocredit: Gerhard Pulsinger