Bevor es in seine, verkürzte letzte Arbeitswoche beim FC Red Bull Salzburg, für den er beim Auswärtsspiel am Samstag schon nicht mehr mit dabei war in Wolfsberg, geht, war der scheidende Sportdirektor der Roten Bullen, Christoph Freund, zu Gast bei Sky Sport Austria in der Sendung "Talk & Tore Exklusiv". Nachfolgend ein paar Auszüge seiner Statements. Am nächsten Freitag, den 1. September 2023, tritt der 46-jährige, stets bodenständige Salzburger, der beim Serienmeister eine Ära geprägt hat, offiziell sein Amt als Sportdirektor beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München an.

Großer Aufstieg für Christoph Freund vom Sportdirektor des österreichischen Serienmeisters FC Red Bull Salzburg zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Die Champions League-Bühne ist dem 46-Jährigen mittlerweile schon vertraut. 2006 begann seine Karriere bei RB Salzburg. Zunächst als Teammanager, im Winter 2012 wurde er Sportkoordinator und zur Saison 2015/16 Nachfolger von Ralf Rangnick als Sportdirektor der Roten Bullen aus der Mozartstadt.

"Jetzt geht man raus nach 17 Jahren in einen riesengroßen Verein"

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) über..

…seinen kommenden Amtsantritt beim FC Bayern München: „Große Vorfreude, aber auch gemischte Gefühle im Bauch. Das ist klar, wenn man so lange bei einem Verein war wie ich in Salzburg, wo man alles kennt, wo man die Abläufe und Menschen kennt und jetzt geht man raus nach 17 Jahren in einen riesengroßen Verein, ein anderes Umfeld. Ich freue mich richtig darauf.“



…seine Übergabe bei RB Salzburg an seinen Nachfolger Bernhard Seonbuchner: „Ich denke, die Mannschaft ist richtig gut aufgestellt. Den Trainer haben wir schon gemeinsam geholt, Stephan (Reiter, Anm.), Bernhard und ich, das funktioniert gut. Es fühlt sich gut an und es war mir extrem wichtig, dass der Verein so gut wie möglich in eine neue Ära starten kann. Da habe ich ein richtig gutes Gefühl, weil wir erstens gut aufgestellt sind und zweitens die handelnden Personen die Richtigen sind. Daher bin ich mir zu 100% sicher, dass es in Salzburg gut weitergehen wird. “



…weitere mögliche Transfers beim FC Red Bull Salzburg: „Das Transferfenster ist noch ein paar Tage offen, aber grundsätzlich ist die Kaderplanung abgeschlossen. Man weiß nie, was noch passieren könnte in den letzten Tagen, also würde ich nicht ganz ausschließen, dass nichts mehr passiert, aber etwas Großes nicht mehr.“

"Bis jetzt ist noch kein Spieler direkt von Salzburg zu Bayern München gegangen"

…mögliche Transfers vom FC Red Bull Salzburg zum FC Bayern München: „Das ist nicht der Plan. Ich weiß natürlich, dass extrem gute Spieler in Salzburg sind. Ob der nächste Schritt gleich Bayern München sein kann, ist die Frage. Bis jetzt ist noch kein Spieler direkt von Salzburg zu Bayern München gegangen.“



…was er dem FC Red Bull Salzburg in dieser Saison zutraut: „Ich traue der Mannschaft eine richtig gute Saison zu. Sie werden einen richtig attraktiven Fußball spielen, die Zuschauer im Stadion werden unterhalten werden. Es werden Feuerwerke abgebrannt werden mit vielen Toren und offensiven Aktionen, weil die Mannschaft so ausgerichtet ist und der Trainer sehr mutig spielen lässt. Es wird in der Liga nicht leicht werden, die Salzburger zu schlagen.

International freue ich mich schon auf die Spiele von Salzburg, weil viel Potential, Speed und Talent darin steckt. Es werden richtig coole Spiele in der Champions League werden und ich traue ihnen zu, dass sie die eine oder andere Überraschung schaffen werden. Ich weiß aus den letzten Jahren, wie schwierig es für große Vereine ist, gegen Salzburg zu gewinnen.“

„Es war die schwierigste, aber auch lehrreichste Zeit meines Lebens"

…die Übernahme des väterlichen Tischlerei-Betriebs nach dessen frühen Unfalltod: „Es war die schwierigste, aber auch lehrreichste Zeit meines Lebens. Ich habe in der 2. Liga Fußball gespielt, wenig Verantwortung gehabt, das Leben genossen und von heute auf morgen hat sich mein Leben schlagartig verändert. Es war keine einfache Situation. Es waren einige Mitarbeiter dabei, die von Anfang an mit meinem Vater die Firma aufgebaut haben und mit diesen Mitarbeitern im Teamwork haben wir es geschafft, dass wir die Firma weiterführen.

Hier habe ich gelernt, dass wenn man zusammenhält, ein Teamplayer ist und einander vertraut viel möglich ist. Seit damals habe ich einen anderen Zugang zum Leben. Mich bringt nicht so schnell etwas aus der Ruhe. Wenn wir aus der Champions League ausgeschieden sind oder ein Spiel verloren haben, habe ich immer wieder zurückgedacht - Christoph, du hast schon ganz andere Situationen gemeistert. Es war in meinem Leben das wichtigste und schwierigste Learning, welches ich erlebt habe.“



…den Einstieg von Ralf Rangnick beim FC Red Bull Salzburg 2012: „Ich habe ihn nicht gekannt. Es war gleich zu spüren, dass er den Verein verändern und eine andere Philosophie hineinbringen will. Die Konsequenz und Beharrlichkeit waren beeindruckend. 2012 kam Ralf neu, der Trainer neu, Roger (Schmidt, Anm.) wurde aus Paderborn geholt, und dann kamen die ersten Pflichtspiele. Gegen Düdelingen sind wir ausgeschieden, in die Meisterschaft nicht gut gestartet, gegen Rapid Wien 2:0 verloren. Dadurch hat Ralf gesagt, jetzt müssen wir alles noch schneller und mit mehr Konsequenz umsetzen.

Dieser Sommer hat mich sehr geprägt, als wir sechs, sieben jungen Spieler, unter anderem Kampl und Mané, verpflichtet haben. Es war ein Wahnsinn, in welcher Zeit und mit welchem Druck wir das gemacht haben. Man darf nicht vergessen, in diesem Jahr sind wir nicht Meister oder Cupsieger geworden und in der Champions League Qualifikation ausgeschieden. Trotzdem hat man gespürt, es entsteht etwas. Es war für mich ein Change im Kopf, wie man einen Verein führen kann, mit welcher Philosophie man das angehen kann.“

"Nicht nur in A-Team, sondern für ganze Struktur des ÖFB kann er ein wichtiger Faktor sein"

…das Engagement von Ralf Rangnick beim ÖFB: „Für den österreichischen Fußball ist es eine super Geschichte. Ich weiß, wie Ralf arbeitet und wie beharrlich er dran bleibt, dass Dinge umgesetzt werden. Nicht nur in der A-Nationalmannschaft, sondern für die ganze Struktur des ÖFB kann er ein wichtiger Faktor sein.“



…seine Nachfolge auf Ralf Rangnick beim FC Red Bull Salzburg 2015: „Die Fußstapfen waren groß für mich. Mich hat keiner gekannt, ich war der Tischler aus Leogang. Ich war überzeugt, dass wir das hinkriegen, aber auch hier war der Beginn schwierig. Wir sind ausgeschieden gegen Malmö in der Champions League Qualifikation, ausgeschieden gegen Minsk in der Europa League Qualifikation und hatten damit keine internationalen Spiele im Herbst.

Es war eine turbulente Zeit, aber wir haben unseren Weg nicht verlassen. Für einen österreichischen Verein war es dann eine herausragende Entwicklung. Da kann man stolz darauf sein.“



…die jungen Trainer beim FC Red Bull Salzburg: „Das Risiko ist viel geringer, wenn ich einen jungen Trainer, den wir schon von der Akademie kennen oder der schon länger bei uns ist, zum Cheftrainer mache, als einen Externen, der schon viele andere Vereine trainiert hat und dann in dieses System kommt. Wir wissen viel mehr, was wir von ihm erwarten können und er weiß, was er von uns erwarten kann. Auch wenn er nach außen ein „No Name“ ist, ist er ein geringeres Risiko.“

„Ich bin mit viel positiver Energie dabei, aber auch nicht blauäugig"

…sein Treffen mit Uli Hoeness: „Natürlich ist es etwas Spezielles. Als junger Bub habe ich immer aufgeschaut zu ihm. Uli Hoeness ist die Lichtgestalt im deutschsprachigen Fußballraum. Was er als Funktionär mit Bayern München aufgebaut hat ist unglaublich. Für mich war immer klar, sollte sich Bayern München melden, wäre das ein absoluter Traum.“



…die Ansprüche beim FC Bayern München: „Bayern München ist einer der größten Vereine der Welt. Das Ziel ist, die Champions League zu gewinnen. Dafür braucht es eine andere Mischung als in Salzburg. Ich bin mit viel positiver Energie dabei, aber auch nicht blauäugig.“

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty