Wie die WSG Tirol einen Tag nach dem 1:1-Auswärtscoup beim SK Rapid in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 bekannt gibt, zog sich Felix Bacher, der mit Valentino Müller mit der neuen Spielzeit Kapitän-"Job-Sharing" betreibt, am Sonntag beim Gastspiel im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf eine Unterarmsverletzung zu.

Haarriss bei Felix Bacher diagnostiziert

Das Verletzungspech will in der noch jungen Saison beim 22-jährigen Innverteidiger nicht abreißen. Bereits in der 1. Runde im Heimspiel am Innsbrucker Tivoli gegen Austria Klagenfurt schied Felix Bacher nach zur Halbzeitpause mit Muskelfaserris aus und fehlte dann zwei BL-Spiele. Gegen den LASK feierte der 1,90 Meter-Mann dann vor einer Woche in Runde 4 sein Comeback beim 1:1 im Heimspiel.

Auch beim zweiten Punktgewinn in Wien-Hütteldorf war der gebürtige Lienzer wieder mit von der Partie, plagte sich allerdings schon im Laufe des Spiels, doch hielt für die Wattener wacker durch bis zum Abpfiff.



Nach einem hart geführten Zweikampf in der 1. Spielhälfte zwischen dem WSG-Kapitän und Ante Bajic auf Seiten des SK Rapid Wien landete der 22-Jährige unglücklich in der Bande des Allianz Stadions. Am Montag wurde nun ein Haarriss in der Speiche am linken Arm festgestellt. Bacher bekam einen abnehmbaren Gips, der es ihm allerdings ermöglicht, den Trainings- und Spielbetrieb weiterhin vollumfänglich zu absolvieren.

