Übermorgen steigt für den SK Rapid Wien das mit Spannung erwartete, zweite Highlight-Match im UEFA Europa Conference League-Playoff bei der favorisierten Fiorentina - Ligaportal-Liveticker (20 Uhr). Die Hütteldorfer gehen in das Rückspiel in Florenz mit einem 1:0-Hinspielsieg. Ebenfalls am Donnerstag, den 31. August, schließt das Sommer-Tranferfenster. Durch das Martin Koscelnik die Grün-Weißen noch verlassen könnte. Laut Sky steht der 28-jährige Rechtsverteidiger, der 14 Länderspiele (1 Tor) für die Slowakei absolvierte, vor dem Absprung in die Niederlande.

29 Pflichtpartien für SK Rapid - Vertrag bis Juni 2025

Im vergangenen Sommer 2022 kam Martin Koscelnik zum SK Rapid, absolvierte seither 29 Pflichtpartien (2 Assists) und hat noch Vertrag bis Juni 2025. In der aktuellen Spielzeit spielte der Rechtsverteidiger über 90 Minuten im Heimspiel gegen den TSV Hartberg und jüngst 45 Minuten gegen die WSG Tirol. Hinzu kommen noch 5 Minuten im Uniqa-ÖFB-Cup in Runde 1. Bei den internationalen Partien war der Slowake zwar im Kader, kam in den bisher drei Partien allerdings nicht zum Einsatz.

Nach Informationen von Sky-Reporter Eric Niederseer wird der Routinier vermutlich zu NAC Breda in die Niederlande wechseln.

