Die Austria Klagenfurt, nach 5 Runden in der ADMIRAL Bundesliga-Jubiläumssaison 2023/2024 noch unbesiegt und auf Rang 3, verstärkt sich in der Spitze und hat Peer Jaekel in die Geschäftsführung berufen. Der 41-jährige Deutsche (geboren in Bremerhaven), der Mitte Mai seinen Dienst als Head of Football der SEH Sports & Entertainment Holding antrat, rückt in Waidmannsdorf an die Seite von Günther Gorenzel (51), der bei den Kärntner Violetten zugleich das Amt des Sportdirektors bekleidet.

"Gemeinsames Ziel ist es, Austria dauerhaft als feste Größe in Fußball-Bundesliga zu etablieren"

Zeljko Karajica, Geschäftsführer der SEH Sports & Entertainment Holding, der Hauptgesellschafterin des Traditionsklubs: „Wir glauben an den Standort Klagenfurt und sind fest davon überzeugt, den 2019 eingeschlagenen Weg mittel- und langfristig so erfolgreich fortsetzen zu können. Mit Günther Gorenzel und Peer Jaekel in der Geschäftsführung werden wir diesen tollen Verein in allen Bereichen weiterentwickeln. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Austria dauerhaft als feste Größe in der Fußball-Bundesliga zu etablieren."

Jaekel hat das Profigeschäft aus verschiedenen Perspektiven kennengelernt. Als Spieler durchlief er den Nachwuchs des SV Werder Bremen bis zu den Amateuren, nach seiner aktiven Laufbahn arbeitete er als Videoanalyst im Trainerstab von Robin Dutt, ehe eine Station als Chefscout beim TSV 1860 München folgte. In den zurückliegenden vier Jahren war Jaekel zunächst als Berater, dann als Aufsichtsratsvorsitzender und zuletzt als Geschäftsführer beim FC Viktoria 1889 tätig, ehe er den Posten des Head of Football bei der SEH Sports & Entertainment Holding übernahm.

"Wir packen gemeinsam voller Leidenschaft und mit vereinten Kräften an"

„Ich habe schon in den letzten dreieinhalb Monaten sehr vertrauensvoll und intensiv mit Günther Gorenzel zusammengearbeitet und freue mich jetzt sehr darauf, ihn in der Geschäftsführung der Austria unterstützen zu dürfen. Wir packen gemeinsam voller Leidenschaft und mit vereinten Kräften an, um den Klub nachhaltig zu stabilisieren und die sportliche Erfolgsstory fortzusetzen“, blickt Peer Jaekel voraus.

Präsident Herbert Matschek: „Es ist kein Geheimnis, dass wir uns nicht nur sportlichen, sondern vor allem auch wirtschaftlichen Herausforderungen stellen müssen. Die Berufung von Peer Jaekel in die Geschäftsführung ist ein deutliches Signal dafür, dass die Hauptgesellschafter fest an der Seite des Vereins stehen.

Wir können unsere Ziele nur gemeinsam erreichen und benötigen darüber hinaus die Unterstützung weiterer starker Partner aus der Region."

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Marco Walter