Mit dem FC Blau Weiß Linz gastiert am Samstag (17 Uhr, Live im Ligaportal-Liveticker) der Aufsteiger am Innsbrucker Tivoli Stadion. Vor der ersten länderspielbedingten Saisonpause trifft die WSG Tirol in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den ebenfalls noch sieglos agierenden FC Blau Weiß Linz.

Nach den herausragenden ersten 60 Minuten gegen den LASK und der tollen ersten Hälfte beim SK Rapid Wien (beide 1:1-Unentschieden) gilt es für die Silberberger-Elf nun, gegen einen Gegner auf Augenhöhe den ersten vollen Saisonerfolg einzufahren. "Der FC Blau Weiß Linz ist derzeit zwar Tabellenletzter, man hat aber in den Spielen gesehen, dass sie dem Gegner einiges an Kopfzerbrechen bereiten können. Sie haben eine sehr gute Spielidee und wir müssen uns darauf einstellen, dass Blau Weiß Linz wesentlich stärker ist, als es die Tabelle vermuten lässt", warnt Cheftrainer Thomas Silberberger davor, die Elf von Trainer Gerald Scheiblehner zu unterschätzen.

Nach dem Last-Minute-Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga waren die Stahlstädter rund um den im Sommer neu installierten Sportdirektor Christoph Schösswendter am Transfermarkt umtriebig und verzeichneten bis dato insgesamt zehn Neuverpflichtungen sowie zehn Abgänge. Mit Neo-Nationalspieler Matthias Seidl und Fally Mayulu (beide SK Rapid Wien) verloren die Blau-Weißen aus Linz unter anderem zwei unumstrittene Stammspieler und Aufstiegshelden.

Gutes Gefühl bestätigen

Einer, der im bisherigen Saisonverlauf zu den absoluten Gewinnern beim Tiroler Bundesligisten zählt, ist Sturm-Leihgabe Luca Kronberger. Nach einem durchwachsenen Gastspiel bei der SV Ried vergangene Saison knüpfte der 21-Jährige in der laufenden Spielzeit an seine Hochform bei der Admira aus der Saison 2021/22 an. Das ihm entgegengebrachte Vertrauen von Trainerteam und Mannschaft weiß der Rechtsfuß zu schätzen: "Ich bin unendlich dankbar, dass ich das Vertrauen bekommen habe. Das gilt es nun Woche für Woche zu bestätigen und mit Toren und Assists zurückzuzahlen."

Dies gelang dem gebürtigen Pongauer (Sbg) vergangene Woche mit einem sehenswerten Weitschusstreffer aus 25 Metern bereits eindrucksvoll. "Das Unentschieden bei Rapid gibt mir aber auch der Mannschaft enorm viel Selbstvertrauen. Hoffentlich beflügelt uns der Punkt, damit wir nun im Heimspiel gegen den FC Blau Weiß Linz als Sieger vom Platz gehen." Wie Cheftrainer Thomas Silberberger ist sich auch der Offensivakteur der Schwere der Aufgabe gegen den Tabellennachbarn bewusst: "Es geht für beide Mannschaften um sehr viel. Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Für uns gilt es, alles reinzuhauen und den Matchplan zu verfolgen. Dann steht dem ersten Saisonsieg nichts im Wege."

Personal-News vor dem Heimspiel gegen den FC Blau Weiß Linz

Cheftrainer Thomas Silberberger muss auch gegen den Aufsteiger aus Linz auf Valentino Müller (Achillessehnenreizung) und Bror Blume (Knochenödem) verzichten. Denis Tomic (muskuläre Probleme) und Thomas Geris (Patellasehnenprobleme) sind fraglich.

