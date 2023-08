Hinten hat Austria Wien bereits ein Talent aus Deutschland mit dem 23-jährigen Torhüter Christian Früchtl, der vergangenen Sommer vom FC Bayern kam und bei den Veilchen noch bis Juni 2025 unter Vertrag ist. Ganz vorne könnte bei den Wiener Violetten nun ein Talent aus dem Nachbarland stürmen, denn lt. Sky und Transfermarkt steht die Austria vor einer Leihe des 21-jährigen Fisnik Asllani vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Wird der gebürtige Berliner noch vor der heutigen Schließung des Sommer-Transferfensters der Nachfolger des zum nach Berlin zu Hertha BSC gewechselten Toptorjägers Haris Tabakovic?

7 Einsätze für DFB-U20-Nationalteam

Dem Vernehmen nach absovliert der 7-fache DFB-U20-Nationalstürmer noch am heutigen Donnerstag bei den Wiener Violetten den obligatorischen Medizincheck. Der 1,88 Meter große Mittelstürmer wurde im Nachwuchs beim BFC Dynamo Berlin (2008-2016) und 1.FC Union Berlin (2016-2020) ausgebildet. In der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost erzielte der Torjäger mit kosovarischer Abstammung in der Saison 2018/19 als 16-Jähriger 23 Treffer in 23 Spielen, bei den A-Junioren hernach 15 in 16 Partien.

Im Sommer 2020 wechselte der beidfüssige Mittelstürmer aus der Bundeshauptstadt ins beschauliche Kraichgau und schaffte aus der 2. Mannschaft der TSG Hoffenheim im Jänner 2022 den Sprung in den Bundesliga-Kader. Dabei kam das Stürmer-Talent auf 10 Bundesliga-Einsätze, stets als Joker. Für die 2. Mannschaft der TSG gelangen ihm in der Vorsaison in der Regionalliga Südwest (4. Liga Deutschland) 14 Tore und 5 Assists in 22 Partien.

"Fisnik vereint Talent, Torgefahr und körperliche Präsenz"

Aufgrund einer Innenbandverletzung im Sprunggelenk wurde Fisnik Asllani in diesem Sommer in der Vorbereitungsphase zurückgeworfen und gab erst am vergangenen Samstag für die 2. Mannschaft im Heimspiel gegen Kickers Offenbach (1:2) ein 45-minütiges Comeback.

In Sinsheim hat der seit 8. August 21-jährige Mittelstürmer noch Vertrag bis Sommer 2026.

Als es am 30. September 2022 zur Vertragsverlängerung kam, meinte TSG-Sportchef Alexander Rosen in der Klubaussendung: "Fisnik vereint Talent, Torgefahr und körperliche Präsenz – zusammengenommen ergeben diese Komponenten bei ihm ein hochinteressantes Stürmerprofil einer klassischen Nummer 9."

Fotocredit: IMAGO/foto2press