Wenn Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz kommendenn Samstag in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Innsbrucker Tivoli bei der WSG Tirol gastiert (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), ist es das Aufeinandertreffen Tabellenvorletzter vs. -letzter. Beide Teams bisher noch sieglos, die Wattener zuletzt mit 2 Remis, jenen 1:1-Achtungserfolgen beim SK Rapid und gegen den LASK. Doch die Blau-Weißen rechnen sich durchaus im "Heiligen Land" was aus, nachdem sie zwar erst 1 Punkt auf dem Konto haben, allerdings auch ein sehr schweres Auftaktprogramm hatten. Cheftrainer Scheiblehner & Co. geben sich vor dem Match in Tirol kämpferisch.

War mit 1 Tor und 2 Assists an den bisher 5 Toren vom FC Blau-Weiß Linz beteiligt: Julian Gölles, der am Samstag auf seinen Ex-Klub WSG Tirol trifft, von dem der 23-jährige Defensivakteur im Sommer 2021 zu den Blau-Weißen kam.

"Wissen, dass wir dort sicher eine Chance haben zu gewinnen"

Nach einem unglücklichen Spielstart jüngst in Graz-Liebenau und dem daraus folgendem 1:4-Debakel gegen den SK Sturm am vergangenen Wochenende heißt es jetzt für die Blau-Weißen im Duell gegen die WSG Tirol zu punkten. 7 Minuten nach Anstoß stand es letzten Samstag bereits 0:2. In Folge war es für die Mannschaft rund um Cheftrainer Gerald Scheiblehner schwierig, aus der Merkur-Arena etwas Zählbares mitzunehmen.

Nach drei schwierigen Gegnern mit LASK, SK Rapid und SK Sturm, die allesamt Meistergruppen-Aspiranten sind, wartet jetzt mit der WSG Tirol ein Gegner auf Augenhöhe, der einen Punkt und somit einen Platz in der Tabelle vor den Blau-Weißen liegt.

"In den letzten Spielen gegen sehr starke Gegner durften wir einiges lernen. Wir wissen, dass die WSG viel Erfahrung in der Liga hat, aber wir wissen auch, dass wir dort sicher eine Chance haben zu gewinnen und mit so einer Einstellung fahren wir hin", so Gerald Scheiblehner.

"Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe"

Auch innerhalb der Mannschaft ist man optimistisch: "Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe und dass wir unsere Chancen bekommen werden, die wir auch nutzen müssen. Wir wollen in Tirol endlich richtig anschreiben und den ersten Sieg in der Bundesliga feiern", meint Julian Gölles vor seinem Wiedersehen an alter Wirkungsstätte. Für die WSG Tirol absolvierte der 23-Jährige von 2019 - 2021 gesamt 28 Pflichtpartien und blieb dabei ohne Torerfolg bzw. Assist.

Nach Tabellenplatz 9 in der abgelaufenen Saison verstärkten sich die Tiroler mit insgesamt 5 Neuzugängen und verzeichneten 8 Abgänge. Insbesondere Luca Kronberger (Leihe von SK Sturm Graz) machte zuletzt mit seinem Weitschusstreffer, respektive Traumtor aus 25 Metern im Allianz Stadion in Hütteldorf gegen den SK Rapid Wien auf sich aufmerksam.

Ebenso wie der FC Blau-Weiß Linz wartet auch die WSG Tirol noch auf den ersten Saisonsieg. Die ersten drei Runden gegen Austria Klagenfurt, RB Salzburg und SCR Altach konnten sie keine Punkte erzielen. Erst in den letzten beiden Runden gelang es ihnen ausgerechnet gegen den LASK und Rapid Wien jeweils einen Punkt mitzunehmen. Die Mannschaft rund um Cheftrainer Thomas Silberberger konnte also in den letzten beiden Runden viel Selbstvertrauen tanken.

"Wir fahren dort hin, dass wir mit Selbstbewusstsein 3 Punkte einfahren"

"Die WSG hatte jetzt mit den beiden Unentschieden gegen den LASK und Rapid zwei sehr positive Erlebnisse. Sie werden sicher mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen und werden natürlich das Ziel haben, den ersten Saisonsieg jetzt zu erreichen. Dasselbe Ziel haben wir aber auch. Wir fahren dort hin, dass wir mit Selbstbewusstsein 3 Punkte einfahren", so Gerald Scheiblehner.

Fabio Strauß, Kristijan Dobras und Erwin Softic waren heute beim @VolkshilfeOOE lebensART Sporttag in Schwertberg zu Gast.

Bis zu 200 Bewohner*innen mit Beeinträchtigungen und ihre Betreuer*innen kamen aus den Wohnverbünden der lebensART auf die Sportanlange. pic.twitter.com/iTpsm5rwJo — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) August 28, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL