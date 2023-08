Der eine - Haris Tabakovic - ging vor wenigen Wochen von Austria Wien nach Berlin (zu Hertha BSC), sein Nachfolger kommt nunmehr aus der deutschen Bundeshauptstadt. Zumindest wurde er dort geboren: Fisnik Asllani. Was bereits heute Vormittag angekündigt (siehe Beitrag), wird nunmehr offiziell von den Veilchen verkündet: Die Wiener Violetten leihen den 21-jährigen deutsch-kosovarischen Stürmer von der TSG Hoffenheim bis zum Ende der Saison 2023/24 aus. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Er erhält hier Möglichkeit, nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere zu machen"

"Es freut uns, Fisnik für unseren Weg und unsere Idee von Fußball gewonnen zu haben. Er erhält hier die Möglichkeit, den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere zu machen, diese Plattform bieten wir ihm sehr gerne", erklärt Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Asllani startete seine fußballerische Laufbahn in Berlin beim BFC Dynamo und wechselte 2016 in die Jugend von Union Berlin. 2018/19 erzielte er in 23 Spielen in der U17-Bundesliga ebenso viele Tore, eine Saison später waren es in der U19-Meisterschaft 15 Treffer in 16 Spielen.

Im Sommer 2020 folgte der Wechsel nach Hoffenheim, wo Asllani vorerst für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam. In der Regionalliga Südwest gelangen Asllani in 53 Partien 17 Tore. Sein Bundesliga-Debüt feierte der neunfache deutsche Nachwuchsnationalspieler (4 Tore) im November 2021, bis heute sind es zehn Einsätze.

Der gebürtige Berliner wird am Freitag in den Trainingsbetrieb der Veilchen einsteigen.

"Für mich geht es jetzt darum, dem Verein mit Toren weiterzuhelfen"

Fisnik Asllani: "Ich freue mich sehr, hier zu sein und kann es kaum erwarten, erstmals mit der Mannschaft zu trainieren und am Sonntag vor den Fans zu spielen, ich habe da nur Gutes gehört. Für mich geht es jetzt darum, mich ins Team zu spielen um möglichst viele Einsätze zu bekommen und dem Verein mit Toren weiterzuhelfen."

✍️ 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗪𝗶𝗲𝗻 𝗹𝗲𝗶𝗵𝘁 𝗙𝗶𝘀𝗻𝗶𝗸 𝗔𝘀𝗹𝗹𝗮𝗻𝗶 𝗮𝘂𝘀 💜



Der 21-jährige Stürmer kommt von der @tsghoffenheim und wird bis zum Ende der Saison 2023/24 in Wien bleiben. Asllani steigt morgen ins Mannschaftstraining ein.#faklive #ServusFisnik

📸 @MrShaked pic.twitter.com/8e408X22Pd — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) August 31, 2023

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked