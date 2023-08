Während Serienmeister FC Red Bull Salzburg (15 Punkte) und Vizemeister SK Sturm Graz (13) in der ADMIRAL Bundesliga schon nach wenigen Runden der Konkurrenz zu enteilen scheinen, reibt sich mancher verwundert die Augen über den Überraschungs-Dritten SK Austria Klagenfurt (9). Der wie das vertraute Führungs-Duo als "Dritter im Bunde" übrig geblieben ist von jenen Klubs, die noch keine Niederlage kassierten. Und die Kärntner Violetten stellen derzeit sogar das "Dream-Team", respektive Top-Scorer-Duo der Liga. Ein Deutscher und ein Schotte - Sinan Karweina (4 Tore, 2 Assists) und Andy Irving (3 Tore, 2 Assists).

"Erkenne bei Sinan & Andy noch Potenzial. Da geht noch mehr"

So führt Sinan Karweina gemeinsam mit Karim Konaté (RB Salzburg) und Szymon Wlodarczyk (SK Sturm Graz) vom Spitzen-Duo mit je 4 Treffern nach 5 Runden die Torschützenliste an, wobei der 24-jährige Deutsche entgegen den anderen beiden Stürmern nur 4 Spiele absolviert und somit die beste Quote hat (Tor nach jeweils 81 Minuten).

In der Scorerliste steht das Klagenfurter Offensiv-Duo Karweina/Irving auf Platz 1 und 2 (Karweina = 6; Irving = 5). Mit ihrer Effektivität gehören sie zu den Garanten für den erfolgreichen Start der Austria Klagenfurt, die in der Saison 2023/24 zwei Siege und drei Remis anschrieb.

Geschäftsführer Günther Gorenzel lobt die Offensivkräfte, sieht aber bei beiden noch Luft nach oben: „Wenn wir in der Defensive kompakt stehen und zielstrebig nach vorn spielen, dann sind wir schwer zu schlagen. Das ist in Hartberg wieder voll aufgegangen. Ich freue mich sehr über die Entwicklung, die Sinan und Andy in diesem Sommer genommen haben, erkenne aber noch Potenzial bei ihnen. Da geht noch mehr."

In Vorsaison 1 Tor und erst in Rd. 32 - jetzt in 4 Einsätzen schon 4 Treffer

Vor allem Sinan Karweina, der als „Spätzünder“ in der vergangenen Saison erst im letzten Spiel gegen Rapid Wien (2:1) sein erstes Tor erzielte, dreht zu Beginn der laufenden Serie 2023/24 mächtig auf: Schon 4 BL-Treffer (plus 1 Tor im ÖFB-Cup) stehen für den 24-jährigen aus der Handball-Stadt Gummersbach bei Köln zu Buche.

Cheftrainer Peter Pacult: „Ich wusste, dass Sinan im Angriff sowohl auf den Flügeln als auch in der Mitte agieren kann. Im ersten Jahr hat er Ansätze gezeigt, aber zu oft Zirkus-Fußball gespielt. Da wollte er Sachen zeigen, die nicht einmal Messi macht. Ich habe immer wieder von ihm eingefordert, klar und einfach zu spielen.

Dann kommen seine Klasse, seine Qualitäten zur Geltung. So langsam nimmt er an, was ich ihm erkläre. Das freut mich für ihn und für die Mannschaft. Als Trainer und Ex-Stürmer will ich ihm ja immer helfen."

"Andy hat Fähigkeiten, die man selten sieht"

Mit seinem dritten Saisontreffer sorgte Mittelfeld-Stratege Andy Irving zuletzt in Hartberg (3:0) für den „Dosenöffner“, kurz vor der Pause hatte der 1,90 Meter-Mann aus Schottland die Führung besorgt. In seiner Statistik stehen zudem 2 Vorlagen, mit 5 Scorerpunkten rangiert der 23-Jährige gemeinsam mit Salzburgs Karim Konaté (19) hinter Teamkollege Karweina auf dem 2. Rang in dieser Wertung.

„Es macht einfach Spaß, ihn Fußball spielen zu sehen, weil er Fähigkeiten hat, die man selten sieht. Andy ist ein toller Bursche, der sich auch immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Allerdings könnte er noch besser und wertvoller für die Gruppe sein, wenn er sich im Attackieren und in der Rückwärtsbewegung steigert. Daran werden wir weiter fleißig arbeiten“, versichert Pacult.

Schon am Sonntag im Duell zwischen den Wiener und Klagenfurter Violetten (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) wird es auch auf das Erfolgs-Duo wieder ankommen.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Austria Klagenfurt/Marco Walter und RIPU-Sportfotos