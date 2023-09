Unmittelbar vor Schließung des Sommer-Transferfensters hat Austria Lustenau, am Sonntag zu Gast beim LASK (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), nochmal zugegriffen und einen in der ADMIRA Bundesliga bestens bekannten Top-Torjäger geholt: Nikolai Baden Frederiksen. Der 23-jährige Mittelstürmer kommt auf Leihbasis von Vitesse Arnheim. Der Linksfuß war Ende August vor 3 Jahren schonmal von der U23 von Juventus Turin für die Saison 2020/2021 an die WSG Tirol ausgeliehen, für die der Däne in 32 Pflichtpartien stolze 18 Treffer und 4 Assists beisteuerte. Siehe auch Sommer-Transfers.

"Dafür war es uns wert bis zum letzten Tag Geduld zu haben, um diese Leihe zu realisieren"

In Folge dessen wechselte Nikolai Baden Frederiksen für kolportierte ca. 2 Millionen Euro zu Vitesse Arnheim in die holländische Eredivise. Für Vitesse Arnheim absolvierte der Torjäger kombiniert 51 Spiele in der heimischen Liga und der UEFA Conference League und erzielte dabei 10 Tore. Nach einer weniger erfolgreichen Leihe zu Ferencváros wechselt der Däne nun auf Leihbasis für die Saison 2023/24 wieder in den Westen Österreichs, diesmal statt nach Tirol allerdings nach Vorarlberg.