Wie der CASHPOINT SCR Altach - am morgigen Samstag im Top-Spiel zuhause gegen Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz spielend (ab 19:30 Uhr Ligaportal-Liveticker) - in seiner heutigen Klubaussendung vermeldet, werden die Verträge mit Simon Nelson und Jurica Jurcec in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Je vier Pflichtspieleinsätze für SCR Altach im Frühjahr

Der 21-jährige kroatische Rechtsaußen Jurica Jurcec (Foto) wurde aus der kroatischen zweiten Liga von NK Jarun verpflichtet. Der gleichaltrige Abwehrspieler Simon Nelson wechselte in der zurückliegenden Wintertransferperiode von Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz aus der Steiermark ins Ländle.

Beide Youngster bestritten im Frühjahr je 4 Pflichtspiele für den SCRA.

