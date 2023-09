Nachdem der SK Puntigamer Sturm Graz seine zwei im Ausland begehrten Stammkräfte Alexander Prass und Gregory Wüthrich doch noch über die Sommer-Transferperiode halten konnte, vermelden die Steirer heute sogar noch einen Neuzugang: Dimitri Dominique Lavalée. Der 26-jährige, belgische Innenverteidiger kommt von KV Mechelen nach Graz und unterschreibt einen Leih-Vertrag bis Sommer 2024 mit der Option auf einen Verbleib beim Vizemeister. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Mit Dimitri ergänzen wir uns in der Innenverteidigung um weiteres spannendes Profil"

Der 26-Jährige wurde bei Standard Lüttich ausgebildet und absolvierte über 115 Partien auf Profilevel, 70 davon in der belgischen Jupiler Pro League. Zwischenzeitlich war der am 13. Jänner 1997 geborene Belgier auch für die 2. Mannschaft des deutschen Bundesligisten FSV Mainz 05 in der Regionalliga Südwest im Einsatz. In Graz trägt der 1,87m große Linksfuß in Zukunft die Nr. 24.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Mit Dimitri Lavalée konnten wir einen technisch sehr versierten und zweikampfstarken Linksfuß verpflichten, der in der starken belgischen Liga schon viel Erfahrung gesammelt hat. Ich bin davon überzeugt, dass er gut zu uns passen wird und absolut das Potenzial mitbringt, der Mannschaft weiterhelfen zu können.

Mit Dimitri ergänzen wir uns in der Innenverteidigung um ein weiteres spannendes Profil, was uns in einem intensiven Herbst mit einer enormen Anzahl an Spielen zugute kommen wird. Wir freuen uns, dass Dimitri sich für den SK Sturm Graz entschieden hat und darauf, ihn künftig in schwarz-weiß zu sehen."

"Sturm hat vergangene Jahre in Europa League aufgezeigt und gehört in Österreich zu Spitzenklubs"

Dimitri Lavalée betont: „Als die Anfrage von Sturm Graz kam, musste ich nicht lange überlegen. Sturm hat in den vergangenen Jahren in der Europa League aufgezeigt und gehört in Österreich zu den Spitzenklubs. Ich kann es kaum erwarten, das Team kennenzulernen und meinen Teil dazu beizutragen, unsere nationalen und internationalen Ziele zu erreichen."

Herzlich willkommen, Dimitri #Lavalée! Wir verpflichten den 26-Jährigen Innenverteidiger vom @kvmechelen bis zum Sommer 2024 mit der Option auf einen Verbleib in Graz! 🇧🇪 #sturmgraz #inundout pic.twitter.com/Ny8dJlmZaP — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 1, 2023

Fotocredit: SK Sturm