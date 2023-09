Der TSV Egger Glas Hartberg zählte zu den aktivsten Klubs der ADMIRAL Bundesliga in diesem Sommer auf dem Transfermarkt und bei Schließung nochmal die "Angel ausgeworfen" und ein Nachwuchs-Talent vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München in die Steiermark gelotst: Angelo Brückner. Der 20-jährige Rechtsverteidiger kommt für die Saison 2023/2024 leihweise vom FC Bayern München II. Siehe auch Sommer-Transfers.

"Ich glaube, dass er sehr gute Eigenschaften mitbringt, die uns schon was geben können"

Für den Deutsch-Philippiner ist es die erste Station außerhalb von Deutschland. Bislang durchlief Angelo Brückner sämtliche Nachwuchsteams beim deutschen Rekordmeister und spielte seit Sommer 2021 für den FC Bayern München II in der Regionalliga Bayern, für die er 71 Pflichtspiele absolvierte.

Neuzugang Angelo Brückner: "Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass es noch kurzfristig geklappt hat. Ich werde mein Bestmögliches geben, um der Mannschaft weiterzuhelfen und möchte gemeinsam mit dem Team die Ziele erreichen."

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Angelo hat natürlich eine super interessante Adresse wo er herkommt. Jetzt ist es unsere Aufgabe, diesen spannenden Spieler dabei begleiten zu dürfen, in den kompletten Erwachsenenfußball hineinzukommen. Dafür ist Hartberg bekanntlich ja kein uninteressanter Platz, deswegen freut es mich sehr, Angelo in Hartberg begrüßen zu dürfen. Ich glaube, dass er sehr gute Eigenschaften mitbringt, die uns schon was geben können."

"Wenn man Spieler holen kann, der beim deutschen Rekordmeister ausgebildet wird, muss man nicht lange überlegen"

TSV-Obmann Erich Korherr: "Ich möchte mich bei den Verantwortlichen des FC Bayern für die Möglichkeit dieses Leihgeschäfts herzlich bedanken. Ein sehr interessanter, junger Spieler, der nicht nur unseren Weg bestätigt sondern auch die Chance bekommt, sich in der Österreichischen Bundesliga zu beweisen. Wenn man einen Spieler holen kann, der beim deutschen Rekordmeister ausgebildet wird, muss man nicht lange überlegen."

