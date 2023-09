Auch Austria Wien war zum Ende der Sommertransfer-Periode auf dem Spielermarkt nochmal aktiv und hat den vereinslosen Top-Torhüter Samuel Şahin-Radlinger (bis Juni bei der SV Guntamatic Ried) unter Vertrag genommen, um den 30-jährigen Innviertler für die Saison 2023/24 direkt in die Niederlande zu Almere City zu verleihen. Bei den Veilchen unterzeichnete der 1,98 Meter große Top-Torhüter einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Er wird mit Almere City vs. Topteams wie Ajax & PSV wertvolle Erfahrungen sammeln"

Sportdirektor Manuel Ortlechner (wie Sahin-Radlinger gebürtiger Rieder): "Wir haben Samuel schon länger beobachtet und die Chance nun genützt, einen erfahrenen Torhüter unter Vertrag zu nehmen. Aufgrund unserer Torhüter-Situation hat sich die Möglichkeit ergeben, ihn direkt in die Eredivisie zu verleihen. Er wird mit Almere City gegen Topteams wie Ajax und PSV antreten und kann dort noch einmal wertvolle Erfahrungen sammeln."





Von Absteiger SV Ried zu Aufsteiger Almere City

Samuel Şahin-Radlinger durchlief den Nachwuchs der SV Ried und wechselte 2011 nach Deutschland zu Hannover 96. Nach mehreren Leihstationen unter anderem innerhalb Deutschlands zu Nürnberg und nach Norwegen zum SK Brann schloss sich der 1,98 Meter große Torhüter 2019 dem FC Barnsley in England an. Im Sommer 2020 folgte die Rückkehr in seine Heimat ins Innviertel zu Ried.

In der Saison 2023/24 wird Şahin-Radlinger in den Niederlanden bei Almere City das Tor hüten. Der seit 2005 im Profifußball vertretene Klub stieg vergangenen Sommer erstmals in die Eredivisie, die höchste Spielklasse der Niederlande, auf.

✍️ 𝗦̧𝗮𝗵𝗶𝗻-𝗥𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝘁 & 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗶𝗲𝗵𝗲𝗻 💜



Austria Wien hat Torhüter Samuel Şahin-Radlinger bis zum Sommer 2026 unter Vertrag genommen und für die Saison 2023/24 direkt in die Niederlande zu @AlmereCityFC verliehen.#faklive

📸 @MrShaked pic.twitter.com/c6amFeyOdZ — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) September 1, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at udn FAK by Daniel Shaked