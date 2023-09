Der SC Austria Lustenau vermeldet am Freitagabend in seiner Klubaussendung, dass Außenverteidiger Raul Marte bis Ende Saison an den ADMIRAL 2. Ligisten FC Dornbirn 1913 verliehen wird. Der 21-jährige Vorarlberger (geb. am 23. März 2002 in Rankweil) war bereits letztes Jahr an die Rothosen verliehen und soll in dieser Saison weitere Schritte in seiner Entwicklung machen. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Wissen welch hohen Stellenwert Raul in Dornbirn genießt"

Raul Marte ist seit August 2020 Austrianer und konnte zu Saisonbeginn mit einem Kurzeinsatz beim Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg sein Bundesliga-Debüt feiern. Bereits letztes Jahr schnürte der Linksverteidiger auf Leihbasis seine Schuhe auf der Birkenwiese und avancierte beim FC Dornbirn 1913 schnell zum Stammspieler. Während dieser Zeit erzielte der Youngster für die Rothosen einen Treffer, bereitete 4 Tore vor und spielte eine wichtige Rolle, dass der FC Dornbirn seine Ziele erreichen konnte.

Ausgebildet wurde Marte beim SK Brederis. Über die AKA Vorarlberg schaffte er im Sommer 2020 den Sprung zur Austria und damit zu seiner ersten Profistation.

Beim FC Dornbirn soll der Verteidiger erneut für die nötige Stabilität in der Defensive sorgen, mit seiner Erfahrung dem jungen Team aus Dornbirn weiterhelfen und die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen.

Austria-Sportdirektor Alexander Schneider: „Nach der Saisonvorbereitung und den ersten Wochen der Saison ist Raul mit dem Wunsch an uns herangetreten, ein weiteres Jahr an den FC Dornbirn verliehen zu werden. Auch wenn wir Raul schon in dieser Saison gerne bei seiner Entwicklung zum Bundesligaspieler geholfen hätten, sind wir gemeinsam nach einer Bewertung der Situation und der Aussicht auf seine Spielzeit bei uns zu dem Ergebnis gekommen, dass eine weitere Leihe nach Dornbirn das Beste für die Entwicklung von Raul ist.

Wir wissen welch hohen Stellenwert er in Dornbirn genießt und dass er dort ein sehr gutes Umfeld vorfindet, in welchem er in der 2. Liga Spielzeit sammeln kann und auch Verantwortung übernehmen soll, was ebenfalls enorm wichtig für seine Entwicklung als Persönlichkeit ist.“

"Er kennt unser Spielsystem und die Philosophie des Vereins"

FC Dornbirn-Sportdirektor Eric Orie: „Wir freuen uns, dass Raul wieder bei uns ist. Er kennt unser Spielsystem und die Philosophie des Vereins."

Raul Marte steigt kommenden Montag ins Training ein und wird beim Testspiel am 8. September gegen die WSG Tirol um 15:00 Uhr in der Sparkasse Arena Birkenwiese erstmals wieder im Kader der Rothosen stehen.

Die Austria verleiht Raul Marte bis Sommer 2024 an den FC Dornbirn 1913. Der 21-Jährige spielte bereits letzte Saison per Leihe in der Messtadt.



➡️ https://t.co/0gXygW6hyo



Alles Gute und bis nächstes Jahr, Raul! 🤙 pic.twitter.com/ULZ0H66H2l — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) September 1, 2023

Fotocredit: SC Austria Lustenau