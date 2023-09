In Teil 2 seines 8-tägigen Heimspiel-Doppel in der ADMIRAL Bundesliga empfängt der LASK nach Austria Wien am kommenden Sonntag in Runde 6 den SC Austria Lustenau (ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker). Die Vorarlberger waren heuer am 23. Februar auch der Premieren-Gast bei der Eröffnung der neuen Raiffeisen Arena. In der die Athletiker ihre beachtliche Heimserie aus den vergangenen Spielen und Monaten auch gegen die Gäste aus dem Ländle ausbauen wollen. Siehe auch Ligaportal-Vorschau mit Ergebnis-Tipp und Baumis Bundesliga-Prognosen.

Bei der Bundesliga-Premiere des LASK in der Raiffeisen Arena im Februar verlangten die Mader-Mannen Philipp Ziereis (re.) & Co. alles ab und gaben sich erst in der Nachspielzeit geschlagen. Wobei das Linzer "Goldtor" durch Marin Ljubičić auch nach über einem halben Jahr den Vorarlbergern aufstoßen dürfte, resultierte der Elfmeter, nachdem Florian Flecker zu Fall kam, doch aus einer klaren Fehlentscheidung.

Heimstärke als "Faustpfand" im Duell

14-mal kam es bisher zum Aufeinandertreffen zwischen dem LASK und dem SC Austria Lustenau in der höchsten österreichischen Spielklasse. Dabei gingen die Athletiker 9 Mal siegreich vom Platz und teilten sich 3 Mal die Punkte. Nach den zuletzt ereignisreichen Tagen und der erfolgreichen Qualifikation zur UEFA Europa League Gruppenphase, kommt es gegen die Vorarlberger zur letzten Partie vor der länderspielbedingten Bundesliga-Pause

Nach zuletzt 3 Heimsiegen (2x Bundesliga und 1x UEL-Play-Off) möchte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Sageder nachlegen. Die Gäste konnten in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren, verbuchten allerdings auswärts schon 2 Punkte nach jeweiligen Unentschieden.

Die Transferbilanz des LASK im Sommer 2023

Die Athletiker begrüßten im Sommer einige neue Gesichter in ihren Reihen. Doch neben 10, großteils ablösefreien, Neuzugängen verließen auch 14 Spieler die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Sageder.

Angeführt von Rekordverkauf Keito Nakamura verließen auch Efthymios Koulouris, Thomas Sabitzer, Oumar Sako und Akos Kecskes den Verein. Mit Marco Sulzner, Nikolas Polster, Luca Wimhofer und Jovan Lukic können vier talentierte Nachwuchsspieler bei ihren Leihstationen Spielpraxis sammeln.

Bereits zum Ende der letzten Saison wurden zudem Torhütter Alexander Schlager, Marvin Potzmann, Jan Boller und Nemanja Celic verabschiedet. Ex-Torhüter Thomas Gebauer beendete seine aktive Karriere.

"Lustenau wird um ersten Sieg kämpfen"

Cheftrainer Thomas Sageder vor dem Sonntagspiel: „Wir erwarten mit Lustenau eine Mannschaft, die um ihren ersten Sieg kämpfen wird. Sie haben eine offensive Qualität, dennoch ist es für uns wichtig, dass wir unsere Tugenden auf den Platz bringen werden.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at