Die letzten Tage und Stunden vor Ende der Transferzeit sind bekanntermaßen immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Aus Sicht des SK Rapid Wien mit positivem Ausgang: Aufgrund des längerfristigen Ausfalls von Nenad Cvetkovic bestand auf der Innenverteidiger-Position noch Handlungsbedarf. Die Verstärkung kommt aus der englischen Premier League: Der 1,88 Meter große Verteidiger Terence Kongolo wird bis Saisonende vom FC Fulham ausgeliehen! Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Terence bringt all die Fähigkeiten mit sich, die wir von modernen Innenverteidiger erwarten"

Der gebürtige Schweizer mit niederländischem Pass stammt aus der Jugend von Feyernoord Rotterdam. Mit 29 Jahren hat der vierfache Teamspieler der Oranjes bereits eine eindrucksvolle Vita vorzuweisen. Von seinem Jugendklub wechselte Terence Kongolo 2017 für kolportierte 15 Millionen Euro ins französische Fürstentum zur AS Monaco.

Nach nur einem halben Jahr folgte zunächst der leihweise Wechsel in die englische Premier League zu Huddersfield Town, ehe die „Terriers“ den Innenverteidiger nach nur einem halben Jahr fest um kolportierte 20 Millionen Euro verpflichteten. Nach dem Abstieg 2018/19 in die Championship und einer Halbsaison in der zweithöchsten englischen Spielklasse sicherte sich der Londoner Traditionsverein FC Fulham die Dienste des U17-Europameisters von 2011.

In seinen zweieinhalb Jahren beim FC Fulham kam Terence Kongolo aufgrund von einigen Verletzungen nur zu insgesamt vier Pflichtspieleinsätzen für die Premier League-Mannschaft. Sportlich erfolgreicher verlief dafür die letzte Spielzeit, wo der Niederländer an den Le Havre AC verliehen war und als Meister der zweiten Liga den Aufstieg in die erste Liga schaffte.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer über den neuen Innenverteidiger: „Die Verletzung von Nenad Cvetkovic hat dazu geführt, dass wir auch auf der Innenverteidigerposition noch einmal handeln mussten. Wir haben die letzten Tage im Team intensiv nach einer passenden Möglichkeit gesucht und sind davon überzeugt, dass Terence uns schnellstmöglich weiterhelfen kann. Die Leihe soll im besten Fall eine Win-Win-Situation für beide Seiten werden. Terence bringt all die Fähigkeiten mit sich, die wir von einem modernen Innenverteidiger erwarten, daher passt er sehr gut in unser Anforderungsprofil.“

"Großgewachsener Linksfuß, der über sehr viel Erfahrung verfügt und gutes Auge für Mitspieler hat"

Terence Kongolo, der künftig die Rücken-Nr. 15 tragen wird, zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr, dass die Leihe zustande gekommen ist und ich für die kommende Saison für so einen großen Verein wie den SK Rapid auflaufen darf. Ich möchte mich schnellstmöglich in die Mannschaft integrieren, die bevorstehende Länderspielpause dafür nutzen und am Platz meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen.“

Cheftrainer Zoran Barišić: „Terence Kongolo ist ein großgewachsener Linksfuß, der über sehr viel Erfahrung verfügt und ein gutes Auge für seine Mitspieler hat. Er sucht nun nach einer neuen Herausforderung und identifiziert sich mit unserem Projekt total. Nach dem bedauerlichen langfristigen Ausfall von Nenad Cvetković kann Terence eine wichtige Verstärkung für unsere Innenverteidigung werden.“

Einen haben wir noch: Terence Kongolo stellt sich mit einer persönlichen Botschaft bei Euch vor. 🫡



Willkommen in Hütteldorf, Terence! 😁#SCR2023 pic.twitter.com/638Ej6TGh0 — SK Rapid (@skrapid) September 1, 2023

