Gestern um Mitternacht schloss das Transferfenster in Österreich und einige Klubs nahmen am „Deadline-Day“ noch von der Möglichkeit Gebrauch, Neuzugänge anzumelden. Die Unterlagen für 6 Neuzugänge wurden in den letzten 24 Stunden des Transferfensters in der Bundesliga-Geschäftsstelle eingereicht, wobei der SK Rapid Wien mit Terence Kongolo um 22:33 Uhr den Schlusspunkt setzte.

Wieder mal große Personal-Fluktuation bei den Roten Bullen. Zu den 16 Sommer-Neuzugängen zählte heuer auch der 22-jährige Däne Mads Bitstrup.

BL-Transfer-Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg

Sowohl in der ADMIRAL Bundesliga als auch in der ADMIRAL 2. Liga war die Sommer-Aktivität deutlich stärker als im Vorjahr: in der höchsten Spielklasse gab es 113 Neuzugänge und damit 11 mehr als im Vorjahr (+11 %), in der zweithöchsten gab es 158 Neue und damit 40 mehr als im Vorjahr (+34 %). Damit befinden sich beide Ligen auch über dem 5-Jahres-Schnitt: 104 (+9 %) ADMIRAL Bundesliga bzw. 133 (+19 %) ADMIRAL 2. Liga.

In der ADMIRAL Bundesliga drehte sich das Transferkarussel in der Mozartstadt am schnellsten, der FC Red Bull Salzburg nahm 16 Neuzugänge und damit die meisten der Liga unter Vertrag. Die wenigsten neuen Gesichter gab es bei der Wiener Austria, WSG Tirol und Austria Lustenau zu sehen, die je sieben neue Spieler begrüßen durften.

Die meiste Lebenserfahrung aller Neuzugänge bringt BWL-Tormann Andreas Lukse mit (35 Jahre, 9 Monate, 25 Tage), FC Red Bull Salzburg nahm mit John Olof Mellberg (17 Jahre, 1 Monat und 3 Tage) den jüngsten Neuzugang unter Vertrag.

Transfers pro Klub

FC Red Bull Salzburg - 16

LASK - 12

TSV Egger Glas Hartberg - 11

CASHPOINT SCR Altach - 11

FC Blau Weiß Linz - 10

SK Puntigamer Sturm Graz - 8

RZ Pellets WAC - 8

SK Rapid Wien - 8

SK Austria Klagenfurt - 8

FK Austria Wien - 7

WSG Tirol - 7

SC Austria Lustenau - 7

Sprungbrett in die Top-5-Ligen

Auch in dieser Transferzeit hat sich die ADMIRAL Bundesliga wieder als Sprungbrett in die Top 5-Ligen erwiesen. Frünf Spieler wechselten in die höchste Spielklasse Deutschlands (Sesko, Dovedan, Adamu, Seiwald - Foto, Bernardo), vier nach Frankreich (Köhn, Nakamura, Emegha, Diakite) und je einer nach Italien (Okafor) und England (Irving – mit sofortiger „Rück“-Leihe).

Nächste Termine

Das Transferfenster ist nun geschlossen und öffnet wieder von 01.01.2024 bis 06.02.2024 (17 Uhr). Nachweislich vertragslose Spieler können nach positiver Beurteilung durch den Senat 2 jedoch weiterhin bis zum Ende der Wintertransferperiode verpflichtet werden.

