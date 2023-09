1:2, 1:1, 0:1, 2:1, 1:2...inkl. heute tat sich in den jüngsten 5 BL-Duellen in der CASHPOINT Arena der SK Puntigamer Sturm Graz gegen den kampfstarken SCR Altach stets schwer. Diesmal dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe Joker Fuseini stach und den Vizemeister mit dem 2:1-Siegtor erlöste und in Ekstase versetzte. Die Steirer bleiben damit auch nach 6 Runden unbesiegt, feiern den 5. Sieg und legen wieder vor. Um über Nacht die Tabellenführung vor dem FC Red Bull Salzburg zu übernehmen, der am Sonntag den SK Rapid Wien (17 Uhr Ligaportal-Liveticker) empfängt. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Altacher & Grazer Lager.

Otar Kiteishvili (r.), hier im Duell mit dem ehemaligen SK Sturm-Akteur Lukas Jäger (Kapitän SCR Altach), entpuppt sich immer mehr zum "Altacher Alptraum". Im vergangenen November erzielte der 27-jährige Georgier den Treffer beim 1:1, um diesmal am Schnabelholz an beiden Grazer Toren beteiligt zu sein (Tor + Assist).

"Kann nur stolz sein auf meine Truppe, wie sie gefightet und Gas gegeben hat"

Joachim Standfest (Cheftrainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…die Niederlage: „Wir haben eine super Partie gemacht. Ich kann nur stolz sein auf meine Truppe, wie sie gefightet und Gas gegeben hat. Alles andere können wir nicht beeinflussen. Es potenziert sich in den letzten Spielen bei uns und wenn man die ganze Saison verfolgt, was uns alles schon passiert ist, dann gehen die Emotionen eben hoch. Das gehört aber zum Fußball dazu.“



…die Leistung der eigenen Mannschaft: „Ich habe eine Mannschaft von uns gesehen, die galoppiert ist, die Sturm über 90 Minuten im Griff hatte. Ich bin stolz, wie sich die Mannschaft und die einzelnen Spieler präsentiert haben.“

"Wie er mit gelben Karten herumschmeißt, stößt mir auf"

…die Schiedsrichterleistung: „Für die Entscheidungen gibt es einen VAR, der entscheidet. Was ich dazu denke ist hinfällig. Wie er mit den gelben Karten herumschmeißt, das stößt mir auf. Auch die letzte Aktion mit Strauss, welcher gelb-rot bekommt, obwohl es ein klares Foul war, das geht einfach nicht. Ein bisschen Gespür für die Spieler braucht man schon.“



…die weiteren Ziele: „Wir sind auf einem richtig guten Weg. Wir wissen, dass wir eine qualitativ gute Mannschaft haben. Wir wissen aber auch, dass wir am Anfang einer Reise stehen und es Rückschläge geben wird. Wir müssen in jedes Spiel gehen wie heute. Wenn wir das schaffen, werden wir eine gute Saison spielen. Aber wir sind seit neun Wochen zusammen und es ist noch Luft nach oben bei der Mannschaft.“

"Wenn wir so weiter machen, haben wir noch positive Zeit vor uns"

Felix Strauss (SCR Altach): „Ich glaube, dass das Ergebnis nicht so hätte ausgehen dürfen, weil wir die bessere Mannschaft waren. Wir haben Tore geschossen, die uns aberkannt wurden. Wir haben wenig zugelassen, bis auf die 2 Tore und 1 Chance in der 1. Halbzeit. Sehr, sehr bittere Niederlage.

So wie wir aufgetreten sind, war es sehr gut. Mit und gegen den Ball. Gegen Sturm Graz, die in der letzten Saison überragend gespielt haben und in dieser Saison auch wieder gut dabei sind. Wenn wir so weiter machen haben wir noch eine positive Zeit vor uns."

Torhüter Dejan Stojanovic (SCR Altach): „Sehr, sehr schade. Es war ein super Spiel von uns. Ich denke wir haben sehr gut in das Spiel gefunden und Sturm Graz das Leben schwer gemacht. Etwas schade, dass sich der Schiri in den Mittelpunkt gepfiffen hat. Hätte es bei dem Spiel nicht gebraucht. Es war ein super Spiel von beiden Seiten. Auf diese Leistung von uns lässt sich aufbauen."

„Glücklicher Sieg mit Hauch von Klasse“

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…den Sieg: „Wir waren lange Zeit nicht zufrieden mit dem Auftritt. Das hat aber auch mit Altach zu tun gehabt, die unglaublich energievoll waren. Die Grundgeschichte war die Präsenz in den Duellen, wo uns Altach immer einen Schritt voraus war. Es ist am Ende ein glücklicher Sieg für uns geworden."

...weiter zum Spiel: "Nach der Pause hatte Altach eine extreme Druckphase und hat verdient den Ausgleich gemacht, aber wir haben den Siegestreffer erzielt. Glücklicher Sieg mit ein Hauch von Klasse."



…die Leistung der eigenen Mannschaft: „Es hat mich sehr gefreut, dass in so einem Spiel, wo man den Ausgleich kassiert und in diesem Stadion auch energetisch etwas passiert, dass wir da zurückkommen können. Wir haben aber auch einiges mitbekommen, nicht nur heute, sondern auch in den letzten Wochen, woran es zu arbeiten gilt.“



…Mohammed Fuseini: „Das Spiel hat sich dann so entwickelt, dass die Räume für uns größer geworden sind und Altach ihr strenges, kompaktes Konzept verlassen hat. Wenn es Räume gibt, dann gibt es keinen idealeren Spieler als Mo Fuseini. Das hat er mir versichert, als ich ihn eingetauscht habe, er ist ready und wird ein Tor machen. Er hat uns heute jubeln lassen.“



…Alexander Prass & Gregory Wüthrich: „Für jeden, der Sturm Graz die Daumen drückt, ist es sehr schön, dass die beiden an Bord geblieben sind. Es zeigt aber auch, wie professionell sie sind. Man muss auch den Menschen hinter dem Spieler sehen und dass das keine einfache Situation für beide war ist auch klar.“

„Wir haben mit Entscheidungen auch bisschen Glück gehabt"

Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…den Sieg: „In der 1. Halbzeit schon Videoentscheidungen, 2. Halbzeit wieder. Wir haben mit den Entscheidungen auch ein bisschen Glück gehabt. Es war von Anfang an kein leichtes Spiel. Wir haben es nicht geschafft, dass wir unser Spiel aufziehen, wie wir es wollten. Phasenweise war es gut, dann wieder nicht. Schlussendlich gehen wir heute als glücklicher Sieger vom Platz.“



…seinen nicht zustande gekommenen Wechsel: „Die letzte Woche war nicht so leicht, weil einfach viel im Raum herumschwirrt. Da ist es schwer, den Fokus zu 100% zu halten. Ich denke trotzdem, dass es mir gelungen ist, die letzten Spiele fokussiert zu bleiben. Es war heute wieder befreiter, denn es ist eine Entscheidung gefallen. Es fühlt sich gut an.“



…den SK Puntigamer Sturm Graz: „Es gibt sehr viele positive Dinge bei Sturm. Es ist ein super Verein, der sehr familiär ist, man fühlt sich wohl. Graz ist eine wunderschöne Stadt, die Mannschaft ist super, wir haben ein super Teamgefüge und richtig Qualität in der Mannschaft. Wir spielen auch international, man kann gar nicht genug Dinge aufzählen, die hier gut sind. “

"Wir hätten Gregy Traum der deutschen Bundesliga ermöglicht, aber am Ende hat es nicht geklappt"

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…den geplatzten Transfer von Gregory Wüthrich nach Augsburg: „Gregy Wüthrich hat in den letzten 3 Jahren für den SK Sturm 115 Spiele gemacht, das heißt im Schnitt 35-38 Spiele pro Saison. Für uns ist er ein sehr wichtiger Spieler. Ich bin froh, dass Gregy wieder bei uns ist. Wir hätten ihm den Traum der deutschen Bundesliga ermöglicht, aber am Ende hat es nicht geklappt. Es ist in der Zeit, wo er am Weg nach Augsburg war, der ein oder andere Transfer passiert, wo dann andere Möglichkeiten da waren und mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“



…den neuen Innenverteidiger Dimitri Lavalee: „Es war im Laufe der Transferzeit immer wieder Thema, dass wir noch einen Innenverteidiger dazu nehmen. in den letzten zwei Wochen kam dazu, dass wir wussten, mit Gregy (Wüthrich, Anm.) könnte noch etwas passieren, und zwei Veränderungen in der letzten Linie wollten wir dann auch nicht haben. Wir haben auch darüber nachgedacht, Niklas Geyrhofer zu verleihen, damit er regelmäßig Spielpraxis bekommt. Da sind wir noch dran, da das ein oder andere Land das Transferfenster noch offen hat. Darum haben wir entschieden, dass wir Dimitri Lavalee holen, weil er uns in diesem dichten Programm im Herbst in der letzten Linie noch mehr Flexibilität gibt.“



…den geplatzten Transfer von Alexander Prass zum FC Lorient: „Ich bin da sehr offen mit diesem Thema umgegangen. Ich hatte Alex öfter bei mir im Büro und da haben wir das auch sehr direkt angesprochen. Am Ende war es für uns so, dass auch von Lorient nicht die letzte Bereitschaft da war, es unbedingt durchzuziehen. Für mich war es wichtig, Klarheit zu haben. Diese Kaugummi-Geschichte zog sich schon so lange, dass wir gesagt haben, Alex bleibt hier.“

„Wenn wir wieder Schritt machen, traue ich uns schon etwas zu in dieser Gruppe“

…die eigene Gruppe in der Europa League: „Sporting Lissabon ist ein hervorragender Gegner. Zu Atalanta Bergamo haben wir einen sehr guten Draht durch Rasmus Højlund und mit Rakow haben wir einen unbekannten Gegner, aber wir haben in den letzten drei Jahren in Polen so ziemlich alles gewonnen.

Wir haben eine sehr gute Entwicklung in den letzten Jahren gezeigt und wenn wir wieder einen Schritt machen, dann traue ich uns schon etwas zu in dieser Gruppe.“

"Habe schon lange keine Mannschaft mehr gesehen, die es Grazern über 90 Minuten so schwer gemacht haben"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…die Leistung des SCR Altach: „Ich habe schon lange keine Mannschaft mehr gesehen, die es den Grazern über 90 Minuten so schwer gemacht haben. Sehr beeindruckend, wie Altach aufgetreten ist.“



…Alexander Prass: „Er ist ein Spieler mit hoher Qualität. Er hat in den nächsten Wochen und Monaten große Chancen, sich wieder zu beweisen, sich sogar für möglicherweise spannendere Klubs interessant zu machen.“



…den Sieg des SK Puntigamer Sturm Graz: „Solche Siege, wie sie heute Sturm zu Stande gebracht hat, die schmecken am besten. Es war nervenaufreibend, es war schwierig, man hat einen sehr engagierten Gegner gehabt mit Altach und es war vielleicht etwas Glück dabei.

Sie sind nicht so ins Spiel gekommen. Das heißt aber nicht, dass sie alles falsch gemacht haben. Die Altacher haben es sehr gut hingekriegt, die Stärken der Grazer zu nehmen.“

90' +9 | Vorbei.. trotzdem unglaublicher Kampf Männer! 🖤 Wir schlagen zurück! 💪🏻 #ALTSTU 1-2 — SCR Altach (@SCRAltach) September 2, 2023

CASHPOINT SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (0:0)

Samstag, 02.09.2023 (19:30 Uhr), Cashpoint Arena (Altach), SR: Gerhard Grobelnik

Torfolge: 0:1 Kiteishvili (63.), 1:1 Koller (78.), 1:2 Fuseini (91.). GR: Strauss (95.)

Spielfilm im Live-Ticker

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL (2) und RiPu Sportfotos