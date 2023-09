Nach dem 2:1-Auftaktsieg vs. Blau-Weiß Linz wartet der RZ Pellets WAC weiter auf den 2. Dreier und kassierte gegen den TSV Egger-Glas Hartberg in Teil 2 seines Heimspiel-Doppels nach dem 1:2 vs. Serienmeister FC Red Bull Salzburg die 2. Niederlage in der Lavanttal-Arena in Folge und der Saison allgemein. Während sich die Hartberger am "Samstag der Auswärtssiege" nach dem Heimspiel-Doppel mit 2 Niederlagen (1:5 vs. RB Salzburg, 0:3 vs. Austria Klagenfurt) mit Gesamtscore von 1:8 Toren eindrucksvoll zurückmelden und die Wölfe beim 3:0-Coup "zähmten". Nachfolgend Statements von Siegern & Verlierern.

„Wir wissen, dass die Alarmglocken schrillen“

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…Leistung seiner Mannschaft: „Wir werden es genau analysieren, aber das war heute unsere schlechteste Saisonleistung. Wir waren extrem fehleranfällig. Es war nicht nur spielerisch, sondern auch banale Dinge wie Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft.

Wir haben die entscheidenden Zweikämpfe verloren und die Gegentore waren abenteuerlich, wenn man sieht, welche schweren Fehler wir gemacht haben und wie die Tore gefallen sind. Hartberg hat verdient gewonnen. Man darf es nicht überbewerten, aber wir wissen, dass die Alarmglocken schrillen.“



…die Niederlage: „Es war ein Spiel, wo es nicht so funktioniert hat. Hartberg hat es richtig gut gemacht. Wir haben schwere Fehler gemacht, haben dann in der zweiten Hälfte gewechselt, das hat phasenweise gut funktioniert und dann kommt ein schwerer Torwartfehler zum 0:2. Die Absicherung passt beim 0:3 nicht. Das sind Dinge, die ich bei meiner Mannschaft so noch nicht gesehen habe. Es wird eine schwere und intensive Länderspielpause für die Jungs.“



…die bisherige Saison: „Bis jetzt war es richtig gut. Heute war extrem schlecht, aber man muss analysieren, woran es gelegen hat. Wir werden es nicht überdramatisieren, weil die Mannschaft in den ersten Spielen richtig gut performt hat.“

„Wir müssen nicht alles über den Haufen werfen"

Mario Leitgeb (Kapitän RZ Pellets WAC) über...

…die Niederlage: „Es war definitiv nicht unser Tag. Wir sind ganz schlecht in die Partie gestartet, haben dann das Tor bekommen und eine kurze Phase gehabt, wo wir besser ins Spiel gefunden haben und die eine oder andere Torchance hatten. 2. Halbzeit haben wir es wieder mit der Fünferkette probiert, das war aber leider vergeblich.“



…die Lehren aus der Partie: „Wir müssen nicht alles über den Haufen werfen. Heute war es eine richtige Watschn, die tut richtig weh. Vor der Länderspielpause, darüber können wir jetzt 2 Wochen nachdenken.“

„Es war von vorne bis hinten alles schlecht heute"

Dominik Baumgartner (Abwehrpieler RZ Pellets WAC): „Es war von vorne bis hinten alles schlecht heute. Ich kann niemanden herausheben, der halbwegs seine Leistung gebracht hat. Wenn wir solche Leistungen bringen, haben wir in den ersten Sechs absolut nichts verloren.“



Konstantin Kerschbaumer (Mittelfeldspieler RZ Pellets WAC) über...

…seine derzeitige Reservistenrolle: „Es ist sehr hart und ich bin sehr unzufrieden. Es ist eine frustrierende Situation. Ich bin aber Profi genug und werde auf meine Möglichkeit warten. Der Trainer hat mir im Gespräch seine Wertschätzung mitgeteilt, dass er weiß, wie hart ich trainiere, dass ich mich professionell verhalte und ich auf meine Chance warten soll. Im Fußball kann viel passieren und deshalb werde ich auf meine Chance lauern.“



…einen möglichen Transfer: „Das ist ausgeschlossen. Wir haben erst wieder ein Gespräch gehabt und da wurde mir vermittelt, dass man mich nicht weghaben will. Deshalb ist für mich klar, ich werde hier weiter Gas geben.“

„Es war ganz wichtig für den Kopf“

Markus Schopp (Chefrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…den Sieg: „Wir hatten einen großartigen Beginn und haben uns am Anfang einige Torchancen herausgespielt und mit einem Tor belohnt. Es war ganz wichtig für den Kopf, auch wegen der Niederlage in der letzten Woche. Die ganze Mannschaft hat heute viel von dem umgesetzt, was wir wollen.“



…die Leistung seiner Mannschaft: „Es waren auch heute viele Dinge dabei, die wir besser machen müssen. Es war in der 1. Halbzeit nicht nötig, den Gegner so ins Spiel zurückkommen zu lassen und auch nach dem 2:0 und 3:0 merkt man, dass wir oft bestraft wurden. Ich denke, das kann man besser und souveräner zu Ende spielen.“



Maximilian Entrup (Doppeltorschütze TSV Egger Glas Hartberg): „Wir müssen weiter hart arbeiten. Jeden Tag dran bleiben, jeden Tag hart arbeiten und am Ende wird man belohnt. Es ist umso schöner, dass wir als Mannschaft einfach funktionieren und solche Leistungen erzielen über 90 Minuten.“

„Es zeigt einfach, dass Mannschaft will, sie Hunger hat"

Donis Avdijaj (Rückkehrer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…den Sieg: „Was unsere Mannschaft heute hier abgeliefert hat ist ein Zeichen der Arbeit, die wir in den letzten Monaten gemacht haben. Es zeigt einfach, dass die Mannschaft will, dass sie Hunger hat, und sie hat sich heute einfach belohnt.“



…seine Rückkehr zum TSV Hartberg: „Ich fühle mich hier wohl und ich bin von der Idee, wie wir spielen, komplett überzeugt. Ich habe mit dem Trainerteam und vor allem dem Trainer jemanden an meiner Seite, von dem ich komplett überzeugt bin.“

„Seit dieser Saison ist das Zuschauen bei unserem Team Weltklasse"

Brigitte Annerl (Präsidentin TSV Egger Glas Hartberg) über...

…dass sie den mitgereisten Hartberg-Fans während des Spiels Getränke-Geld spendierte: „Das ist das mindeste, was man tun kann. Die Fans sind heute in der brütenden Hitze gestanden. Sie nehmen sich am Wochenende Zeit und kommen zu uns, da ist es das Minimum, dass man ihnen ein Getränk zahlt.“



…die Leistung der Mannschaft: „Seit dieser Saison ist das Zuschauen bei unserem Team Weltklasse. Wir spielen einen traumhaften Fußball und heute haben wir uns belohnt. In Hartberg ist alles möglich und natürlich ist die Meistergruppe ein Ziel von uns.“

"Das ist, was WAC am ehesten fehlt"

Peter Stöger (Sky Experte) über den WAC: „Die Abschlussstärke ganz vorne, die sie voriges Jahr gehabt haben, die müssen sie noch entwickeln. Das ist, was am ehesten fehlt.“

ADMIRAL Bundesliga, 6. Runde

Samstag, 2. September 2023, 17 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg, Z: 2.100; SR: Daniel Pfister

RZ Pellets WAC vs. TSV Egger-Glas Hartberg 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 Entrup (9., Pfeifer), 0:2 Avdijaj (62.), 0:3 Entrup (66.).

SPIELFILM im Ligaportal-Liveticker

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und RiPu Sportfotos