Jeweils 2:0 vs. FC Blau-Weiß Linz, FK Austria Wien und nun SC Austria Lustenau. Der LASK hat in der ADMIRAL Bundesliga in der heimischen Raiffeisen Arena sein neues Standard-Ergebnis, holte gegen das nach 6 Rd. neue Schlusslicht einen verdienten Dreier. Der allerdings lange auf sich warten ließ gegen die vielbeinige Vorarlberger Defensive. Erst ein Abwehrspieler brach den Bann: Philipp Ziereis erzielte per Kopfball den ersten Linzer Treffer der Saison nach einem Standard, den der überragende Sascha Horvath per Cornerball brachte. Joker Thomas Goiginger besorgte last Minute den Endstand. Nachfolgend Wortspenden.

Der gallige Goiginger! Sein 2:0 in typischer Manier...ein Tor des Willens...der LASKler einen Tick schneller als SC-Schlussmann Schierl.

„Ich liege mit keinem Spieler im Clinch“

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über...

…das Spiel: „Ich denke schon, dass meine Mannschaft heute über weite Strecken das Spiel bestimmt hat. Wir haben viele Phasen gehabt, wo wir den Ball gehabt haben. Man hat auch speziell in der 1. Halbzeit gesehen, dass wir im Spiel einfach noch nicht die Durchschlagskraft haben.

Ich glaube, in der 1. Halbzeit haben wir 5 Schüsse abgegeben, aber keinen einzigen aufs Tor. Bis zum Schluss hat meine Mannschaft weitergekämpft und die möglichen Konter abgesichert. Mit einem Standard-Tor haben wir dann das Spiel geöffnet, was man in so einer Partie eben einmal bracht.

...weiter zum Spiel: "Wir hatten das Spiel heute sehr gut unter Kontrolle und kaum Chancen zugelassen. Vorne hätten wir einige Situationen noch besser abschließen müssen, aber wir freuen uns, dass wir mit dem Heimsieg in die Länderspielpause gehen können.“



…die Situation um Peter Michorl: „Ich muss sagen, dass viel Blödsinn in den letzten Tagen gequatscht wird. Es ist so, dass ich einen Kader zu Verfügung habe, wo ich arrivierte und junge Spieler habe, wo ich gewisse Anforderungen auf jeder Position brauche oder auch nicht. Jeder Spieler weiß das. Ich liege mit keinem Spieler im Clinch. Es ist sportlich alles besprochen, aber ich will nicht stehen lassen, dass er irgendetwas gemacht hätte, das wider die Mannschaft oder den Verein ist. So sind meine Jungs nicht.“



Thomas Goiginger (2:0-Torschütze LASK): „Es waren keine einfachen Wochen für mich, ich bin aber heute einfach stolz auf die Mannschaft, dass wir das heute sehr gut gemacht haben. Ich freue mich natürlich auch sehr über meinen Treffer.“

„Haben vorne definitiv noch Luft nach oben"

Philipp Ziereis (1:0-Torschütze LASK) über...

…den Heimsieg: „Lustenau hat uns sehr viele Möglichkeiten gegeben, uns Torchancen herauszuspielen und hat eigentlich nur auf Konter gelauert. Wir sind geduldig geblieben, haben unsere Chancen erarbeitet und verdient gewonnen am Ende.“



…die Leistung der eigenen Mannschaft: „Wir haben vorne definitiv noch Luft nach oben, aber das wissen wir selbst. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, auch wenn wir heute ein sehr souveränes Spiel an den Tag gelegt haben nach der großen Belastung in den letzten Wochen und dem Spiel am Donnerstag in Bosnien. Daher würde ich sagen, es war eine reife Leistung und auf dem kann man aufbauen."

Elias Havel (LASK-Stürmer): "Wir sind sehr zufrieden und ich glaube, wir haben es nicht schlecht gemacht. Im Endeffekt war es eine Teamleistung. Vor allem in der 2. Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht und auch verdient gewonnen."

„Wir haben verteidigt, gekämpft und Mentalität gezeigt"

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…die Niederlage: „Wir haben gesehen, dass wir heute gegen eine Topmannschaft in Österreich gespielt haben. Mit welcher Ballsicherheit die hier auftreten und welcher Stabilität sie hinten agieren mit den drei großen Spielern, die alle unsere Angriffe verteidigen konnten, da ist einfach nichts zu holen momentan. Da müssen wir uns nicht schämen. Sie sind eine überaus starke Mannschaft.

Wir haben alles versucht, wir haben verteidigt, wir haben gekämpft und Mentalität gezeigt. Wir wollten irgendwie diesen Punkt über die Runden bringen, aber es hat leider nicht geklappt. Jetzt sind die Spieler natürlich traurig, weil sie viel investiert haben. Jetzt müssen wir sie wieder aufbauen, dafür haben wir zwei Wochen Zeit, und das werden wir auch schaffen.“



…Nikolai Baden Frederiksen (im Vorfeld): „Ein ausgezeichneter Transfer, der uns da gelungen ist. Ein großes Kompliment an unsere Sportabteilung, die das ermöglicht hat. Wir freuen uns sehr, dass Nikolai jetzt hier ist und uns hilft bei unserem großen Ziel, dem Klassenerhalt.“

„Mache mir um Spieler seiner Kategorie wenig Gedanken, weil er Markt hat"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…die Situation von Peter Michorl: „Es ist ein altbekanntes Phänomen, wenn ein neuer Trainer zu einem Verein kommt, hat dieser gewisse Vorlieben und möglicherweise spielt auch die Chemie eine Rolle. Es scheint nach den ersten Spielen, dass Michorl in der Gunst des Trainers nicht ganz oben steht und dementsprechend muss er sich strecken.

Generell mache ich mir um einen Spieler seiner Kategorie wenig Gedanken, weil er schon einen Markt hat. Ob das im In- oder unmittelbaren Ausland ist, sei dahingestellt. Es ist für ihn eine unbefriedigende Situation, aber das ist immer das Risiko bei Trainerwechseln, dass ein Trainer auf dich setzt und ein anderer eben nicht.“



…Neuzugang Nikolai Baden Frederiksen beim SC Austria Lustenau: „Eine enorm starke Verstärkung für die Lustenauer. Die Last des Offensivspiels hat in den letzten Monaten immer nur auf Fridrikas gelastet und jetzt ist die Last eindeutig verteilt. Er ist einer, der weiß, wo das Tor steht und nicht lange fackelt. Er hat nicht umsonst so einen Werdegang hingelegt.“

ADMIRAL Bundesliga, 6. Runde

Sonntag, 3. September 2023, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 10.250; SR: Markus Hameter

LASK vs. SC Austria Lustenau 2:0 (0:0)

Tor: 1:0 Ziereis (78., Kopfball), 2:0 (90.+6) Goiginger.

Zum SPIELBERICHT

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at