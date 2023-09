Ligaportal, die führende Fußball-App mit über einer Million Downloads in Österreich, setzt einen neuen Meilenstein, der die Leidenschaft und das Engagement der Fußballgemeinschaft im Land unterstreicht. Im Monat August 2023 wurden im allerersten Monat innerhalb von nur 31 Tagen insgesamt über 10.000 Kommentare zu Fußballspielen über den neuen Live-Chat abgegeben.

Dieser Erfolg spiegelt die wachsende Bedeutung von Ligaportal als die ultimative Anlaufstelle für Fußballfans wider, die ihre Leidenschaft für das Spiel teilen und diskutieren möchten. Ligaportal-Nutzer haben seit Anfang August die einzigartige Gelegenheit, in Echtzeit ihre Gedanken und Meinungen zu sämtlichen Fußballpartien zu teilen, sei es vor dem Anpfiff, während des Spiels oder nach dem Schlusspfiff.

Die über 10.000 Kommentare im August markieren nicht nur eine beachtliche Anzahl, sondern auch die wachsende Aktivität und Beteiligung innerhalb der Ligaportal-Community. Die Ligaportal-App bietet nicht nur Live-Kommentare zu nahezu 4.000 Fußballspielen pro Wochenende, sondern auch umfassende Informationen, Live-Ticker, Spielberichte und vieles mehr, um die Bedürfnisse der Fußballbegeisterten zu erfüllen.

"Wir sind unseren treuen Nutzern und unserer engagierten Community sehr dankbar. Dies ist erst der Anfang und wir werden weiterhin hart daran arbeiten, die Usability für unsere Nutzer zu verbessern. Der "next step" ist bereits in Planung", so Ligaportal-Chef Dr. Thomas Arnitz.

Ligaportal lädt Fußballfans aus ganz Österreich ein, die Ligaportal-App herunterzuladen und dieses coole Feature zu nutzen, um ihre Meinungen und Kommentare zu den Spielen ihrer Wahl auszutauschen.

Und so funktioniert es:

Öffnen Sie die Ligaportal-App, wählen Sie das gewünschte Spiel und klicken Sie auf den auffälligen, orangenen Button "Chat" unten rechts. Daraufhin öffnet sich ein eigens dafür vorgesehenes Live-Chat-Fenster, das Ihnen erlaubt, Ihre Kommentare direkt in Echtzeit zu verfassen. Das Posten von Emojis ist ebenfalls möglich. Wenn Sie auf einen Kommentar eines anderen Nutzers antworten möchten, steht Ihnen diese Option selbstverständlich zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie Kommentare liken oder disliken, um Ihre Zustimmung oder Ablehnung zum Ausdruck zu bringen. Unter dem Reiter "BESTBEWERTET" werden Ihnen die am besten bewerteten Kommentare angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nur registrierte und eingeloggte User Kommentare verfassen oder Bewertungen abgeben können. Während die Kommentare auch im Web angezeigt werden, ist die Installation der Ligaportal-App Voraussetzung, um an den spannenden Diskussionen selbst teilnehmen zu können.

