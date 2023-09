Kein Verschaufen in der länderspielbedingten ADMIRAL Bundesliga-Pause für die Roten Bullen. Allein eine komplette Mannschaft, respektive 11 Spieler von Serienmeister FC Red Bull Salzburg sind mit diversen Nationalmannschaften in den nächsten Tagen unterwegs.

Wiedersehen für ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager in Linz, wo der 27-jährige RB Salzburg-Schlussmann am Donnerstag in der Raiffeisen Arena im Testspiel auf Moldawien trifft, ehe es für den gebürtigen Salzburger Sonnyboy im EM-Quali-Match nach Schweden geht.

11 Rote Bullen mit 9 National-Teams unterwegs

In den kommenden Tagen sind folgende Spieler des FC Red Bull Salzburg mit diversen Nationalteams unterwegs:

Alexander Schlager steht im Kader der österreichischen A-Nationalmannschaft für das Testspiel gegen Moldawien (Do., 7. September, Raiffeisen Arena in Linz) und das EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden (Die., 12. September, in Stockholm).

steht im Kader der für das Testspiel gegen Moldawien (Do., 7. September, Raiffeisen Arena in Linz) und das EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden (Die., 12. September, in Stockholm). Samson Baidoo und Dijon Kameri treffen mit Österreichs U21-Team in der Euro-Quali auf Zypern (7. September) und Bosnien-Herzegowina (12. September in Ried/Innviertel).

und treffen mit in der Euro-Quali auf Zypern (7. September) und Bosnien-Herzegowina (12. September in Ried/Innviertel). Amar Dedic ist im Kader des A-Teams von Bosnien-Herzegowina bei den EM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein (8. September) und Island (11. September).

ist im Kader des A-Teams von bei den EM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein (8. September) und Island (11. September). Oscar Gloukh trifft mit Israels A-Team im Zuge der EM-Quali auf Rumänien (9. September) und Weißrussland (12. September).

trifft mit im Zuge der EM-Quali auf Rumänien (9. September) und Weißrussland (12. September). Maurits Kjaergaard spielt mit Dänemarks U21 Testspiele gegen Frankreich (7. September) und die Slowakei (11. September).

spielt mit Testspiele gegen Frankreich (7. September) und die Slowakei (11. September). Sekou Koita und Dorgeles Nene spielen mit Mali in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen den Südsudan (08. September) bzw. in einem Testmatch gegen die Elfenbeinküste (12. September).

und spielen mit Mali in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen den Südsudan (08. September) bzw. in einem Testmatch gegen die Elfenbeinküste (12. September). Karim Konate trifft mit der Elfenbeinküste in der Afrika-Cup-Qualifikation auf Lesotho (09. September) bzw. in einem Testmatch auf Mali (12. September).

trifft mit der in der Afrika-Cup-Qualifikation auf Lesotho (09. September) bzw. in einem Testmatch auf Mali (12. September). Strahinja Pavlovic kickt mit Serbien in der Euro-Quali gegen Ungarn (07. September) bzw. Litauen (10. September).

kickt mit in der Euro-Quali gegen Ungarn (07. September) bzw. Litauen (10. September). Roko Simic ist mit Kroatiens U21 in der Euro-Qualifikation gegen die Färöer (12. September) im Einsatz.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty