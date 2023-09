Der SC Austria Lustenau vermeldet am heutigen Montagnachmittag noch eine Neuverpflichtung. Der derzeit Tabellenletzte der ADMIRAL Bundesliga holt mit dem vereinslosen Jonathan Schmid einen Spieler mit Erfahrung aus knapp 300 Spielen in der Deutschen Bundesliga. Der 33-Jährige soll dem Mader-Team mehr Reife und Stabilität verleihen. Die Mutter des Rechtsverteidigers ist Französin, der Vater Österreicher (Scheibbs/NÖ). Der jüngere Bruder von Jonathan Schmid, Anthony (24), spielt bereits seit Sommer 2022 bei den Vorarlbergern. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

299 Bundesliga-Einsätze für SC Freiburg, FC Augsburg und TSG Hoffenheim

Jonathan Schmid verbrachte den größten Teil seiner Karriere beim SC Freiburg. Für die Breisgauer absolvierte der flexible Außenbahnspieler, welcher hauptsächlich auf der offensiven rechten Seite beheimatet ist, 218 Pflichtpartien (31 Tore, 39 Assists). Weitere Stationen in der Deutschen Bundesliga waren der FC Augsburg sowie die TSG Hoffenheim.

In den vergangenen 12 Jahren bestritt der Franzose insgesamt knapp 300 BL-Partien, in welchen er 35 Tore erzielen und 44 Vorlagen beisteuern konnte. Zudem ist Schmid mit dieser Anzahl an Spielen der französische Akteur, der die meisten Einsätze in der Deutschen Bundesliga vorweisen kann.

Ausgebildet wurde der Bruder von Austria-Kicker Anthony Schmid in Frankreich in seinem Geburtsort Straßburg, später dann in Schiltigheim und Bischheim. Mit 18 Jahren wechselte Schmid nach Deutschland in die Nachwuchsabteilung von Offenburg.

Nach nur einem halben Jahr wurde der SC Freiburg auf ihn aufmerksam und über die U19 sowie die zweite Mannschaft des Bundesliga-Clubs gelang ihm im Frühjahr 2011 der Sprung in die Bundesliga. Im Juli 2023 endete der Vertrag von Schmid in Freiburg. Nun unterschreibt er einen Vertrag bis Ende dieser Saison mit Option auf ein weiteres Jahr bei der Austria.

"Bislang hatten unsere Neuzugänge in dieser Saison ein Durchschnittsalter von 20,9 Jahren"

SC Austria Lustenau-Sportdirektor Alexander Schneider: „Wir sind sehr stolz mit Jonathan so einen erfahrenen Spieler verpflichtet zu haben, der über mehr als 10 Jahre durch seine Leistungen und seinen Charakter die deutsche Bundesliga geprägt hat. Auf den ersten Blick ist es vielleicht kein klassischer „Austria Lustenau Transfer“ eines jungen entwicklungsfähigen Spielers, wie sie in den letzten Jahren aufgrund unserer Philosophie häufig passiert sind.

Bislang hatten unsere Neuzugänge in dieser Saison ein Durchschnittsalter von 20,9 Jahren und wir sind der Überzeugung, dass es zu diesen Spielern eine gewisse Erfahrung und Hierarchie bedarf, damit wir das Maximum aus dem großen Potenzial der Mannschaft herausholen können.

Wir sind uns sicher, dass alle unsere jungen Spieler von einer Persönlichkeit wie Jonathan, der schon nahezu alle Situationen im Fußball erlebt hat, sehr viel lernen können und er unsere Mannschaft mit seiner unbestrittenen fußballerischen Qualität sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine auf ein neues Level heben wird.“

𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐄 𝐉𝐎𝐇𝐍𝐍𝐘! 💚🤍



Wir schlagen nochmal auf dem Transfermarkt zu und verstärken uns mit Jonathan Schmid. Der französische Rekordspieler der deutschen Bundesliga unterschreibt bis Sommer 2024 mit Option auf eine weitere Saison.



➡️ https://t.co/igms8EXnL0 pic.twitter.com/seFJAB2flG — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) September 4, 2023

Fotocredit: SC Austria Lustenau