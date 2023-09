Vor der länderspielbedingten Pause hatte es die 6. Rd. der ADMIRAL Bundesliga nochmal in sich. Vor dem Gipfeltreffen in Rd. 7 zwischen dem SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg präsentierten sich beide im Gleichschritt, erledigten ihre Pflichtaufgaben, wobei die Steirer per LuckyPunch bei starken Altachern gerade noch einen 2:1-Sieg landeten. Wie das Führungs-Duo blieb auch Austria Klagenfurt weiterhin unbesiegt, wurde allerdings vom LASK von Rang 3 verdrängt. Beide treffen in Rd. 7 im 2. Top-Spiel aufeinander. Aufatmen bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz, der erstmals voll anschrieb. Wir haben für Sie die Nachlese geschrieben...

Inzwischen ein gewohntes Bild: Der jubelnde Maximilian Entrup! Der 2 Ligen höher (!) da weiter macht, wo der 26-jährige Mittelstürmer in der Vorsaison in der Regionalliga Ost beim FC Marchfeld Donauauen aufhörte, als der Torjäger in 27 Partien 22 Treffer erzielte. Siehe auch Team der Runde!

TSV-Turnaround - Maximilian macht´s möglich!

RZ Pellets WAC – TSV Egger Glas Hartberg 0:3 (0:1)

Nach den beiden Niederlagen im Heimspiel-Doppel gegen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg & Austria Klagenfurt schafften die Schopp-Schützlinge eindrucksvoll den Turnaround und fanden wieder in die aus den ersten 3 Runden bekannte Erfolgsspur. Aus einer geschlossenen, kompakten Mannschaftsleistung ragten der 27-jährige Klagenfurter Raphael Sallinger im TSV-Tor sowie Doppelpacker Maximilian Entrup heraus, der zum TSV-Torgarant mutiert.

Endabnehmer Entrup erzielte im 6. BL-Spiel für die Hartberger bereits sein 5. Tor – das gelang zuvor keinem Spieler der Oststeirer. Erstmals scorte der 26-jährige Sommer-Neuzugang per Doppelpack und verbuchte bisher die Hälfte aller TSV-Tore. Gemeinsam mit Sinan Karweina führt Maximilian Entrup nach 6 Runden die BL-Torschützenliste an.

Sein kongenialer Sturmpartner - TSV-Rückkehrer Donis Avdijaj - erzielte sein 13. BL-Tor für den TSV Egger Glas Hartberg, für den SK Puntigamer Sturm Graz traf der 27-jährige Kosovorer mit deutscher Geburtsstadt Osnabrück 9 Mal. Der 1,73 Meter-Mann scorte in jeder seiner 5 BL-Saisonen. Linksverteidiger Manuel Pfeifer zählte auch wieder zu den Aktivposten und lieferte seinen 2. BL-Assist ab – beide für Entrup.

TSV-Offensivakteur Christoph Lang steuerte seinen 4. BL-Assist bei – für jeden seiner 3 Klubs (SK Sturm Graz, SV Guntamatic Ried und TSV Hartberg) mind. 1!

Ein WACer verbuchte in diesem Match zumindest den Ballaktionen-Höchstwert mit 82: Nikolas Veratschnig.

Marco Krainz (l.), der im Mittelfeld der Linzer überzeugte, blieb diesmal mit den Blau-Weißen obenauf, während Lukas Sulzbacher und die Wattener wieder mal in dieser Saison ins Straucheln gerieten und bereits die 4. Niederlage kassierten, bei 2 Remis.

Trendwende für Blau-Weiße - dunkle Wattener Wolken

WSG Tirol – FC Blau Weiß Linz 2:4 (1:2)

5 Tore brachte der FC Blau-Weiß Linz in 5 Runden zuvor zustande - und nun gleich 4 in einem Spiel! Ronivaldo wusste noch aus seiner Zeit bei Wacker Innsbruck, wo im Stadion Tivoli das Tor steht und brachte nach 1:28 Min. mit einem Blitztor den Aufsteiger früh auf die Siegesstraße.

Ein Löwenanteil an diesem Treffer gebührt Simon Pirkl, der willens- und energiestark den Ball gerade noch von der linken Toraußenlinie im Fallen nach innen kratzte, respektive brachte. Der Rest war Formsache beim 34-jährigen Brasilianer, der aus Nahdistanz per Kopfballtreffer sein 2. BL-Tor erzielte. Der BW-Mittelstürmer verzeichnete damit in einem BL-Spiel zwei direkte Torbeteiligungen – zuvor beim 3:3 gegen den TSV Egger Glas Hartberg.

Sein irischer Mannschaftskollege mit Geburtsstadt Düsseldorf - Conor Noss - erzielte in seinem 6. BL-Spiel mit seinem 1. Torschuss seinen Premierentreffer.

Blau-Weiß-Kapitän Fabio Strauss war in seinem 84. BL-Spiel zum 2. Mal an einem Tor direkt beteiligt, zuvor hatte der 28-jährige Innenverteidiger am 19. September 2015 einen Assist – für Roman Wallner (inzwischen Co-Trainer SCR Altach) beim SV Grödig gegen den SV Mattersburg.

Torschütze vom Dienst ist derzeit bei der WSG Tirol Luca Kronberger, der bereits sein 3. BL-Tor in dieser Saison erzielte, wieder von außerhalb des 16-ern und schon 2 Treffer mehr als in seinen ersten 3 BL-Saisonen zusammen. Der 21-jährige Salzburger erzielte 3 der 5 Saisontore der WSG Tirol.

WSG-Neuzugang Mahamadou Diarra traf bei seinem BL-Debüt, per Abstauber unter gütiger Mithilfe vom Linzer Torhüter Nicolas Schmid auf dem von einem Football-Match zuvor ramponierten Rasen. Ein Premierentreffer für einen Debütanten gelang bei den Wattenern zuletzt in den ersten zwei Runden 2021/22 Awoudja und Vrioni, sonst keinem WSG-Spieler vor Diarra.

Otar Kiteishvili, hier gegen Ex-Sturm-Spieler Lukas Jäger (Kapitän SCR Altach), machte im engen Duell am Schnabelholz den Unterschied aus für die "Blackies".

Altach-Alptraum Kiteishvili - Ex-GAKler fügt Sturm 1. "echtes" Gegentor zu

CASHPOINT SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (0:0)

Alle Jahre wieder...tut sich Vizemeister SK Sturm Graz in der CASHPOINT Arena schwer, sind es stets enge Spiele zwischen beiden Klubs. Wie im vergangenen November beim letzten Aufeinandertreffen wurde Otar Kiteishvili wieder Mal zum "Altach-Alptraum".

Der 27-jährige Georgier erzielte damals das Grazer Führungstor beim 1:1-Endstand und diesmal wieder das 1:0 für die Gäste, um beim vielumjubelten 2:1-Siegtreffer als Assist zu fungieren. Die Nr. 10 der Steirer erzielte das 1. Saisontor und scorte damit in jeder der 6 BL-Saisonen.

Mohammed Fuseini erzielte sein 3. BL-Tor – alle 3 als Joker und in der Schlussviertelstunde. Zwei davon fielen in der Nachspielzeit.

Mit Innenverteidiger Paul-Friedrich Koller fügte ausgerechnet ein ehemaliger GAK-Spieler dem SK Sturm und Torhüter Kjell Scherpen das erste BL-Tor in dieser Saison durch einen GEGNERISCHEN Spieler zu (das erste vor einer Woche entsprang ja einem Eigentor von David Affengruber). Der 21-jährige Judenburger traf in 2 BL-Spielen in Folge, kein anderer Spieler des SCR Altach erzielte 2023 zwei BL-Tore des Klubs in Folge.

Gustavo Santos (ehem. Balotelli) gab mit 4 Schüssen die meisten in diesem Match ab, während Sturmtank Atdhe Nuhiu die meisten Zweikämpfe gewann (12).

Im 16. Anlauf ging endlich der "Knopf auf" bei Roko Šimić, der nach seinem Premieren-Treffer im Oberhaus wenig später gleich wieder Grund zum Torjubel hatte.

Roko "rockte" Rapid

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien 2:0 (2:0)

Der FC Red Bull Salzburg prolongierte seinen "Nimbus der Unbesiegbarkeit" aus saisonübergreifend mittlerweile 36 BL-Spiele (28S, 8U). Die letzte BL-Niederlage datiert vom 30. Juli 2022 beim SK Sturm Graz (Doppeltorschütze damals für den Vizemeister Rasmus Højlund...inzwischen über Atalanta Bergamo bei Manchester United gelandet), dem nächsten Gegner der Roten Bullen am 16. September in Graz-Liebenau (19:30 Uhr).

Die Mozartstädter sind seit 15 BL-Heimspielen gegen den SK Rapid Wien unbesiegt (13S,2U) – als erstes Team seit BL-Gründung so lange.

Roko Šimić erzielte in seinem 16. BL-Spiel sein Premierentor und fand soviel Gefallen daran, dass der 19-jährige, in Mailand geborene Kroate sogleich nachlegte und den Doppelpack schnürte. Beide Treffer im 16er-Zentrum und in Torjäger-Manier, davor blieb der Mittelstürmer in seinen ersten 15 Spielen torlos.

Der 19-jährige Israeli Oscar Gloukh lieferte seinen 1. BL-Assist in dieser Saison ab – gleich viele wie in der Vorsaison. Beide gegen den SK Rapid. Der dänische Sommer-Neuzugang Mads Bistrup gab mit 4 Torschüssen die meisten in diesem Klassiker zwischen Serien- und Rekordmeister ab.

SK Rapid-Innenverteidiger und Neo-ÖFB-A-Teamspieler Leopold Querfeld gewann die meisten Zweikämpfe in diesem Spiel (12).

Der 24-jährige Ungar Dániel Tiefenbach und die Mader-Mannen legten sich mächtig ins Zeug, bewiesen Moral & Mentalität...lange hielt die "grüne Wand" der Lustenauer. Am Ende dennoch ein völlig verdienter Arbeitssieg für den LASK und Kapitän Robert Žulj, der diesmal ungewohnt leer ausging und in der 1. Halbzeit zwei Torchancen ausließ.

Der LASK und sein BL-Standard-Ergebnis in der Raiffeisen Arena

LASK – SC Austria Lustenau 2:0 (2:0)

Zum 3. Mal en suite feierte der LASK einen 2:0-Heimsieg in der ADMIRAL Bundesliga. Zum 3. Mal in Folge war es im Duell mit Austria Lustenau ein Geduldspiel. Zum 3. Mal binnen eines Jahres gingen die Linzer gegen die Vorarlberger mit 1:0 in Front. Nach dem 1:1 am 11. September 2022 in Lustenau (0:1 Nakamura, 23. Min.; 1:1 Fridrikas, 81.) blieben die Oberösterreicher auch im 2. Aufeinandertreffer in der Raiffeisen Arena in 2023 ohne Gegentor. Hatte der beschäftigungslose Torhüter Tobias Lawal sogar "Entzugserscheinungen" bzw. bekam nichts zu halten.

Beim vor allem in Halbzeit 2 Einbahnstraßenfußball der Sageder-Schützlinge brach Philipp Ziereis den Bann (1. Tor nach einem Standard für die Linzer in dieser BL-Saison), erzielte sein 2. BL-Tor in dieser Saison – eines mehr als in der Vorsaison. Der 30-jährige, deutsche Athletiker-Abwehrchef traf immer in Heimspielen.

Sascha Horvath war permanent präsent und lieferte seinen 7. BL-Assist für den LASK ab – so viele gelangen dem seit 22. August 27-jährigen Athletiker-Ankurbler sonst nur für den SK Puntigamer Sturm Graz (8).

Thomas Goiginger erzielte seine letzten 2 BL-Tore als Joker (im Mai beim SK Rapid zum 1:1 in Wien-Hütteldorf) – davor traf der 30-jährige Langzeit-LASKler bei seinen ersten 36 BL-Toren 2 Mal als Joker.

Ebenfalls Joker-Qualitäten offenbarte ja auch schon Neo-ÖFB-U21-Teamspieler Elias Havel, der in 2 seiner 3 BL-Spiele an einem Tor direkt beteiligt war (Assist für Goiginger).

Die Lustenauer Innenverteidiger Darijo Grujcic & Matthias Maak hatten mit je 5 klärenden Aktionen die meisten in diesem Match.

Während Nicolas Wimmer & Christopher Cvetko mit Austria Klagenfurt auch nach 6 Runden unbesiegt bleiben, wartet Austria Wien immer noch auf den ersten Heimsieg, bewies zumindest Moral und rettete per Lucky-Punch zumindest noch ein Remis.

Ein Grieche vom Wörthersee mag Wiener Veilchen

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 2:2 (1:1)

Sommer-Neuzugang Hakim Guenouche erzielte sein BL-Premierentor für den FK Austria Wien, so viele Treffer wie vergangene Saison für den SC Austria Lustenau.

Sinan Karweina war an 7 der 11 Tore des SK Austria Klagenfurt in dieser BL-Saison direkt beteiligt (5 Tore, 2 Assists) – Bestwert. Mit 7 direkten Torbeteiligungen führt der 24-jährige deutsche Außenstürmer die Scorerwertung in dieser BL-Saison an und holte bereits mehr Scorerpunkte als in der kompletten vergangenen BL-Saison (6).

Kosmas Gkezos erzielte 3 seiner 5 BL-Tore gegen die Wiener Veilchen. 4 seiner 5 Tore markierte der 31-jährige Grieche (geb. am 15.08.1992 in Athen) per Kopfball nach Cornern (dazu ein Elfmeter).

Christopher Cvetko - Dauerbrenner der Kärntner Violetten - lieferte 2023 seinen 3. BL-Assist ab – gleich viele wie 2021 und 2022 zusammen.

Andreas Gruber erzielte 3 der 4 Tore des FK Austria Wien in dieser BL-Saison und traf erstmals für die Wiener Violetten per Kopfball.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, FC Red Bull Salzburg via Getty, Harald Dostal/www.sport-bilder.at