Packende Duelle und Nachwuchsfußball auf Topniveau – das internationale SK Rapid Wien U15 VARTA-Turnier hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten Veranstaltungen im europäischen Nachwuchsfußballzirkus etabliert. Zum insgesamt 11. Mal findet heuer vom 08.-10. September 2023 in Hütteldorf das große Talente-Schaulaufen statt. Unter der Patronanz von Ex-Rapid-Torjäger Carsten Jancker wurde diese Turnierplattform erstmals 2013 im ehemaligen Gerhard-Hanappi-Stadion ausgetragen.

Die Youngsters des SK Rapid freuen sich auf den FC Barcelona, FC Bayern München, Ajax Amsterdam und weitere europäische Spitzenteams.

Bayern, Barca, Ajax & Co.

Gemeinsam mit vielen anderen Verantwortlichen im Verein, wurde für das kommende Wochenende eine Dreitagesveranstaltung auf die Beine gestellt, dessen Ziel der internationale Vergleich auf höchstem Niveau ist. Seither folgen namhafte Großklubs der jährlichen Einladung und sind so Garanten für spannende Spiele, tolle Paraden und eine Vielzahl an Toren! Ein Teilnehmerfeld, gespickt mit derartigen Topvereinen aus ganz Europa, verspricht Nachwuchsfußball auf höchster Ebene.

Neben den Talenten des amtierenden spanischen Meisters FC Barcelona, der bei der 9. Ausgabe des Turniers den Titel holte, ist heuer auch der Nachwuchs vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München im prominent bestückten Teilnehmerfeld vertreten. Zudem sind mit Ajax Amsterdam, FC Brügge und Vorjahressieger GNK Dinamo Zagreb Teams mit dabei, deren Entwicklung von Nachwuchsspielern seit Jahren auf internationalem Topniveau ist. Aus Österreich sind neben Gastgeber Rapid auch noch Austria Wien und der SK Sturm beim dreitägigen Nachwuchsspektakel dabei.

"Zeigt aus sportlicher Sicht, wo wir als Verein in globalen Vergleich zu Topklubs in ganz Europa stehen"

Akademieleiter Willi Schuldes: „Das U15-VARTA Turnier ist seit vielen Jahren ein absolutes Highlight für den Nachwuchs des SK Rapid. Für unsere Spieler ist es eine großartige Chance, um sich mit internationalen Spitzenmannschaften wie dem FC Barcelona oder dem FC Bayern München zu messen. Aus sportlicher Sicht zeigt es auf, wo wir als Verein in einem globalen Vergleich zu Topklubs in ganz Europa stehen. Das Teilnehmerfeld spricht für sich, ich bin mir sicher, unsere Burschen werden uns genauso wie die großen nationalen und internationalen Talente begeistern."

U15-Cheftrainer David Gattinger schlägt in dieselbe Kerbe: „Bei jedem Einzelnen ist die Vorfreude auf das Turnier riesig. Sich mit Teams wie Bayern, Ajax oder Barca zu messen ist etwas ganz Besonderes. Trotz des qualitativ enorm stark besetzten Teilnehmerfelds wollen wir zeigen, welch Potenzial im Nachwuchs des SK Rapid steckt und was unsere Burschen draufhaben. Die drei Turniertage werden ein großes Highlight.“

Ablauf und Gruppeneinteilung

Der Startschuss fällt am Freitagnachmittag, an dem jede Mannschaft das erste ihrer drei Gruppenspiele absolviert. Weiter geht es am Samstag mit den letzten beiden Partien in der Gruppenphase, jeweils eine am Vormittag und eine am Nachmittag bzw. frühen Abend. Am abschließenden Sonntag stehen die Platzierungsspiele und das große Finalspiel im Allianz Stadion mit anschließender Siegerehrung (geplant für 13:30 Uhr) am Programm. Die Spielzeit pro Partie beträgt 2x25 Minuten.

Die Auslosung für das dreitägige SK Rapid U15 VARTA-Turnier ergab folgende Konstellation. Die U15 des SK Rapid trifft in der Gruppe A auf den FC Barcelona, FC Brügge und Austria Wien. Somit erwartet die grün-weißen Youngsters in der Gruppenphase nicht nur das große Duell mit dem FC Barcelona, sondern auch ein Wiener Derby. Der Auftakt erfolgt am Freitag gegen den amtierenden spanischen Meister. Am Samstag bitten die Hütteldorfer den Stadtrivalen zum Tanz, bevor der Tag mit dem Duell gegen den FC Brügge abgeschlossen wird. In Gruppe B duellieren sich Ajax Amsterdam, FC Bayern München, der SK Sturm und Titelverteidiger GNK Dinamo Zagreb.

Den gesamten Spielplan inklusive aller Spieltermine gibt es hier.

VARTA als starker Partner

Zusammen mit der VARTA AG, die als Partner des SK Rapid großen Wert auf die Entwicklung des grün-weißen Nachwuchs legt, wurde das Turnier zu einer wahren Institution. Die Ergebnisse in den letzten Jahren sprechen für die gute Nachwuchsarbeit des österreichischen Rekordmeisters. In den bisherigen zehn Auflagen holten sich die Rapid-Youngsters gleich fünf Mal den Turniersieg.

„Das SK Rapid U15 VARTA-Turnier hat sich zu einem Fixpunkt im internationalen Jugendfußball entwickelt. Es ist ein Fest des Nachwuchsfußballs, das jedes Jahr auf europäischer Ebene für Aufmerksamkeit sorgt. Ziel von VARTA ist es, die grün-weißen Talente bestmöglich zu fördern und den jungen Sportlern eine Perspektive für morgen zu geben“, betont Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitseigentümer der VARTA AG sowie Gründer von Montana Tech Components.

Die VARTA AG engagiert sich seit vielen Jahren im Nachwuchssport. Seit 2014 ist VARTA Hauptsponsor des internationalen SK Rapid U15 VARTA-Turniers und sichert damit die Zukunft des Jugendfußballturniers. Die Partnerschaft von VARTA und Rapid wurde nicht nur durch das „Körner Trainingszentrum powered by VARTA“ vertieft, sondern auch durch das im Vorjahr realisierte VARTA Rookie-Konzept: Der jüngste Spieler und damit VARTA Rookie des Spiels startet mit einem VARTA Einzelbrustbranding in der Bundesliga. Ziel ist es, das Spotlight auf die jungen Rapid-Talente zu lenken und sie zu fördern.

Gruppe A:

SK Rapid

FC Barcelona

FC Brügge

FK Austria Wien

Gruppe B:

Ajax Amsterdam

FC Bayern München

SK Sturm Graz

GNK Dinamo Zagreb

Bisherige Turniersieger

SK Rapid Wien (2019, 2017, 2015, 2014, 2013)

GNK Dinamo Zagreb (2022)

FC Barcelona (2021)

SK Sturm Graz (2020)

FC Flyeralarm Admira (2018)

Lokomotive Moskau (2016)

----------------------------------------------------

11. int. SK Rapid U15 VARTA-Turnier

08.-10. September 2023

Trainingszentrum Allianz Stadion, Hütteldorf

Eintritt frei!

Barca, Bayern, Ajax und viele mehr! 🌍⚽

Die Vorfreude steigt von Minute zu Minute! Am Wochenende begrüßen wir wieder int. Spitzenteams zum 11. SK Rapid U15 VARTA-Turnier. 🤝



📃 https://t.co/8j2QamzZkz#skrapid #SCR2023 pic.twitter.com/XL5vIMmsSo — SK Rapid (@skrapid) September 5, 2023

© Fussballfotograf AT | Vrano