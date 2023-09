Die Athletiker gewinnen in einem von vielen Toren geprägten Testspiel gegen den SK Dynamo Budweis mit 5:4. Stürmer Moussa Kone konnte einen Doppelpack schnüren.

In einer ereignisreichen Anfangsphase geht der LASK bereits in der 6. Spielminute in Führung. Peter Michorl spielt einen präzisen weiten Pass auf Gabriel Zirngast, welcher den Ball zu Moussa Kone weiterleitete und eben jener zum 1:0 abschloss. Bereits in der 10. Spielminute dann das 2:0, Torschütze war abermals Moussa Kone, der mit einem guten Schuss vom Strafraum abschloss.

Danach kamen auch die Gäste zu ihrem Treffer. Nach einer Flanke von der rechten Seite und einer Ablage per Kopf kommt der Ball zu Zdenek Ondrasek, der den Anschlusstreffer in Spielminute 15 markierte. Die Freude weilte aber nur kurz, denn in der 17. Spielminute verschätze sich Gäste-Torhüter Martin Janacek nach einem langen Ball, Florian Flecker ging dazwischen und vollendete ins leere Tor zum 3:1.

In weiterer Folge wurden die Chancen auf beiden Seiten weniger. Gabriel Zirngast hatte in Minute 36 noch eine gute Möglichkeit, scheiterte aber am Torhüter des SK Dynamo Budweis. Für Ebrima Darboe endete das Spiel geplant frühzeitig. Branko Jovicic ersetzte ihn in der 39. Spielminute. Mit einer 3:1-Führung ging es dann in die Halbzeit.

Doppelschlag ebnet Testspielsieg

Die Hausherren wechselten zur zweiten Hälfte zwei Mal: Aus dem Spiel gingen Florian Flecker und Gabriel Zirngast, für sie kamen Felix Luckeneder und Moses Usor in die Begegnung. Am Spielgeschehen änderte sich nicht viel. Der LASK war auch in Halbzeit zwei die spielbestimmende Mannschaft, weitere Tore blieben aber vorerst aus.

Ab der 64. Spielminute ging es dann wieder Schlag auf Schlag. Zuerst wechselte Cheftrainer Thomas Sageder Robert Zulj für Moussa Kone ein. In der 65. Minute trifft George Bello, nach Vorlage von Peter Michorl, mit einem strammen Schuss zum 4:1. Eine Minute später erhöhte der eben eingewechselte Robert Zulj per Flachschuss auf 5:1.

Danach kamen die Gäste zum ersten gefährlichen Angriff in Halbzeit zwei, den Mussa Ali zentral vor dem LASK-Tor zum 2:5 verwertete. In der 84. Und 90. Spielminute erzielte Mussa Ali seine Treffer zwei und drei. Es blieb am Ende ein 5:4-Testspielerfolg für den LASK.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Testspiel:

„Es war ein ordentliches Testspiel meiner Mannschaft. Viele Spieler konnten wichtige Spielpraxis sammeln. Offensiv haben wir es sehr gut gemacht, die späten Gegentreffer ärgern uns natürlich.“

Tore: Kone (6., 10.), Flecker (17.), Bello (65.), Zulj (66.); Ondrasek (15.), Ali (73., 84.,90.)

So startete der LASK: Jungwirth – Stojkovic, Talovierov, Ljubic – Flecker (46. Luckeneder), Darboe (39. Jovicic), Michorl (K), Bello – Goiginger, Kone (64. Zulj), Zirngast (46. Usor)