Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt bauen die Nachwuchsarbeit konsequent aus und haben in diesem Sommer eine weitere Maßnahme umgesetzt. Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel und Akademie-Leiter Robert Micheu haben einen Förderkader aus Spielern der Jahrgänge 2004 bis 2009 gebildet, die einmal wöchentlich eine Trainingseinheit unter der Regie von U18-Chefcoach Alexander Schmidt absolvieren.

„Es ist ein wesentlicher Bestandteil der mittel- und langfristigen Strategie, unsere Burschen zu fordern und zu fördern. Ziel ist es, die Durchlässigkeit zur Kampfmannschaft zu erhöhen und den besten Eigenbauspielern den Weg in der Profikader zu ebnen. Das gilt insbesondere für Top-Talente aus der Region, für die wir die erste Anlaufstelle in Kärnten sein wollen“, sagt Gorenzel.

Mit Beginn der Vorbereitung auf die laufenden Saison 2023/24 wurden bereits Jannik Robatsch (Jahrgang 2004), Matthias Dollinger (2005) und Bego Kujrakovic (2006) mit Profiverträgen ausgestattet. Das Trio ist seither fester Bestandteil im Trainingsbetrieb des Bundesliga-Team von Chefcoach Peter Pacult, der die Youngster in Testspielen auch schon einsetzte.

„Wir haben uns mit den Trainern der U15, U16 und U18 zusammengesetzt und die Spieler für den Förderkader ausgewählt. Die Teilnahme ist aus unserer Sicht als Auszeichnung und zugleich als Verpflichtung zu verstehen. Die Jungs haben allesamt Potenzial, doch der Weg nach ganz oben ist lang und mit harter Arbeit verbunden. Dabei werden wir sie intensiv begleiten“, stellt Micheu klar.

Mit Schmidt, der die U18 der Violetten im Sommer übernahm, wird der Förderkader von einem renommierten Trainer ausgebildet. Der 54-Jährige war in Deutschland im Nachwuchs des FC Augsburg, beim TSV 1860 München, wo er auch die Kampfmannschaft in der 2. Liga betreute, und Jahn Regensburg tätig, ehe es ihn zu RB Salzburg zog. Dann wechselte der Fußball-Lehrer zurück in den Herrenbereich zum damaligen Bundesligisten SKN St. Pölten, es folgten Stationen bei Türkgücü München (3. Liga), Dynamo Dresden (2. und 3. Liga) sowie Kickers Offenbach (4. Liga).

„Es macht großen Spaß, meine Erfahrung an die Burschen weiterzugeben, die sich sehr fleißig und lernwillig zeigen. Die Austria Klagenfurt hat sich in den zurückliegenden Jahren auch im Juniorenbereich stark entwickelt. Es besteht aber weiterhin Nachholbedarf, da setzen wir an und sind auf einem sehr guten Weg“, versichert Schmidt, der von Guido Frank unterstützt wird.

Neben Robatsch, Dollinger und Kujrakovic gehören Nico Lukasser-Weitlaner (Jahrgang 2005), Bastian Maierhofer, Daniel Martinovic, Marcel Röhricht, Tristan Schoppitsch (alle 2006), Andreas Pechmann, Marcel Brandner, Moritz Tatschl, Matteo Kitz (alle 2007), Christopher Wölbl, Jakob Oberguggenberger, Dino Delic, Julian Grauer (alle 2008) sowie Silas Schoppitsch (2009) dem ersten Förderkader der Violetten an.

