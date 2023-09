Mit 24 Jahren 11 Monaten und 9 Tagen gab David Schnegg vor einer Woche in der Raiffeisen Arena Linz im Testspiel gegen Moldau (1:1) im ÖFB-A-Team sein Debüt. Der SK Sturm-Linksverteidiger stand in der Startelf und spielte 90 Minuten. Hernach kritisierte der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ein Fitness-Defizit in den finalen 20 Minuten beim früheren LASK- und WSG-Tirol-Akteur. Was nun dessen Klub-Trainer Christian Ilzer vom SK Sturm Graz auf den Plan rief, der die Vorwürfe kontert.

„Bei ihm haben offensichtlich alle Lampen geblinkt"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick meinte nach dem Spiel in Linz über David Schnegg: „Bei ihm haben offensichtlich alle Lampen geblinkt. Mich hat gewundert, dass er die letzten 20 Minuten offensichtlich völlig platt war, obwohl er am Anfang der Saison eigentlich voll im Saft stehen müsste. So hochintensiv war das Spiel auch nicht, dass man das Spiel nicht 90 Minuten durchstehen konnte."

Auf der heutigen Pressekonferenz des SK Sturm Graz vor dem Gipfeltreffen mit Leader FC Red Bull Salzburg (Samstag, 16.09., 19:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) konterte SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer: „Trainer sagen in der Emotion Dinge, das ist ganz normal. Faktum ist, dass er über 70 Minuten in allen Bereichen eine sehr gute Laufleistung hatte." Der 45-Jährige fügte hinzu, dass der Dialog mit dem ÖFB in der "Causa Schnegg" hernach „ohne Drama“ war und man sich "ganz normal ausgetauscht“ habe.

Bei den Steirern ist David Schnegg Stammkraft, war in 5 von 6 BL-Spielen dieser Saison dabei (darunter 4x in der Startelf) und fehlte lediglich beim Auswärtsspiel bei Austria Lustenau in Runde 4 wegen seiner zuvor im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt (0:0) nach 33 Minuten erhaltenen Roten Karte.

