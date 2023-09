Die 7. Rd. der ADMIRAL Bundesliga beschert das Top-Top-Spiel: SK Sturm Graz vs. FC Red Bull Salzburg - Samstag, 19:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker! Vizemeister vs. Titelverteidiger! ÖFB-Cup-Sieger vs. Serienmeister! Tabellenzweiter vs. Spitzenreiter, der bisher eine makellose Bilanz vorweist mit 6 Siegen aus den ersten 6 Saisonspielen. Saisonübergreifend seit 36 BL-Partien unbesiegt ist (28S, 6U). Doch wenn einer den Roten Bullen ein "Haxerl" stellen kann, dann die Steirer. Die im Kalenderjahr den erfolgsverwöhnten Salzburgern national die einzige Niederlage zufügten - am 3. Februar im ÖFB-Cup-Viertelfinale nach Elferschießen in Salzburg.

Bei der letzten Bundesliga-Niederlage des FC Red Bull Salzburg vor über 13 Monaten blieb Maurits Kjærgaard (l.) in der Merkur Arena in Graz-Liebenau nur gegen Spielende der Anschluss- und Ehrentreffer. Während SK Sturm-Kapitän Stefan Hierländer und die Grazer einen 2:1-Sieg bejubelten. In der Folgezeit blieben die Roten Bullen in 36 BL-Partien unbesiegt (28S, 8U) - was für eine Fabelserie!

"Wir sind zuversichtlich, was Partie gegen Übermannschaft in Österreich betrifft"

Auch die letzte Bundesliga-Niederlage kassierte Österreichs Fußball-Flaggschiff gegen seinen ärgsten Verfolger, der sich in den vergangenen Jahren und mit der Ära "Ilzer/Schicker" sukzessive dem Level des Serienmeisters genähert hat und am 30. Juli 2022 dank dem damaligen "Danish-Dynamite"-Doppelpack von Rasmus Højlund dem FC Red Bull Salzburg mit 2:1 die letzte BL-Niederlage zufügte.

In der bei der Neuauflage bereits seit Tagen ausverkauften Merkur-Arena in Graz-Liebenau (15.700 Zuschauer), die am morgigen Samstagabend zum "Hexenkessel" für die Roten Bullen werden dürfte. Für beide Eurofighter ist das Duell zugleich die Generalprobe auf den Auftakt der Gruppenphase im Europacup in der nächsten Woche mit Europa League bzw. Champions League. Mehr Spitzenspiel geht derzeit nicht im österreichischen Fußball-Oberhaus. Der amtierende ÖFB-Cup-Sieger SK Sturm Graz, der den Salzburgern in der Vorsaison das Double verwehrte, fordert den Champion aus der Mozartstadt heraus und könnte mit einem Sieg die Gäste gar vom Tabellenthron stürzen. Bei diesem Vorhaben kann SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer auf den Großteil seines Kaders zurückgreifen. Einzig das 20-jährige norwegische Sturmtalent Seedy Jatta (Lendenwirbelbruch), der sich bei seinem Debüt am 19. August in Lustenau schwer verletzte, wird definitiv nicht zur Verfügung stehen. Linksverteidiger Amadou Dante kehrte von seiner Länderspielreise für Mali erst am Donnerstag wieder nach Graz retour. Möglich ist ein Einsatz des neuen Innenverteidigers Dimitri Lavalee aus Belgien. "Es ist gelungen, dass er unsere Prinzipien verinnerlicht, ohne im Kopf einen Overload zu erzeugen", befand Ilzer. Der Trainer des Tabellenzweiten brennt wie seine Mannschaft auf das Kräftemessen mit dem Liga-Leader und meinte auf der Pre-Match-PK : "Wir haben schon erlebt, dass sie nicht unantastbar sind. Wir müssen diesen Glauben ins uns tragen." Nachsatz: "Wir sind zuversichtlich, was die Partie gegen die Übermannschaft in Österreich betrifft." "Sie spielen jetzt noch eine Spur geradliniger, schärfer" Für den 45-Jährigen eine "ultimative Herausforderung". Erstmals kommt es dabei für Christian Ilzer auch zum Duell mit Gerhard Struber auf der Kommandobrücke der Salzburger: "Ich habe ihn im Rahmen der UEFA-Pro-Lizenz kennen und, was Charakter und Persönlichkeit betrifft, schätzen gelernt. Seine Handschrift ist klar erkennbar. Sie spielen jetzt noch eine Spur geradliniger, schärfer. Wir wissen, was uns erwartet, werden aber darauf vorbereitet sein." ⚠️ Wir freuen uns schon auf Samstag, denn das Topspiel gegen @RedBullSalzburg ist AUSVERKAUFT! Gemma Schwoaze! 🥷 #sturmgraz #AdmiralBL #STURBS pic.twitter.com/w1DrV9knBK — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 13, 2023 Struber: "Wollen nicht von unserem Weg abweichen und gewinnen“ Während der SK Sturm Graz nahezu "aus dem Vollen schöpfen" kann, schleppen die Roten Bullen weiterhin seit Saisonbeginn ein Lazarett mit sich. Welches sich allerdings allmählich lichtet. Nicht einsatzbereit sind zwar Stürmer Fernando (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Rücken), Lukas Wallner und Moussa Yeo (beide Knöchel), doch kehrten Nicolás Capaldo, Mamady Diambou, Daouda Guindo, Leandro Morgalla, Torjäger Petar Ratkov und Innenverteidiger Oumar Solet ins Mannschaftstraining zurück. Ob Solet und Morgalla allerdings schon für das Gipfeltreffen zur Verfügung stehen, ist fraglich. Auch ein Einsatz des zuletzt erkrankten Innenverteidigers Strahinja Pavlovic sowie von Kamil Piatkowski könnte ein "Wettlauf mit der Zeit" werden. Womöglich steht daher mit Samson Baidoo nur ein Innenverteidiger zur Verfügung. Doch für Gerhard Struber vor seinem ersten Duell mit den Salzburgern gegen die Grazer kein Grund zur Trübsal. Der 46-jährige Neo-Chefcoach meint im Vorfeld der Partie: „Uns erwartet ein absolutes Spitzenspiel gegen einen richtig starken Gegner. Sturm macht es auch in dieser Saison wieder sehr gut und ist uns nicht zufällig auf den Fersen. Deshalb sind wir keinesfalls mit unseren Gedanken schon bei der Champions League, sondern ganz klar im Hier und Jetzt. Und da erwartet uns eine Top-Mannschaft, gegen die wir aber nicht von unserem Weg abweichen und gegen die wir gewinnen wollen.“ "Wir spielen schon sehr kompakt und clever und wollen in Graz wieder 3 Punkte holen" Roko Šimić, vor der länderspielbedingten BL-Pause mit seinem Tor-Doppelpack Matchwinner beim 2:0-Heimsieg gegen Rekordmeister Rapid, meint: „Sowohl wir als auch Sturm sind sehr gut in Schwung und haben in der Meisterschaft bisher kaum Schwächen gezeigt. Es wird also sicher ein Top-Spiel. Sturm hat den Kader gegenüber der letzten Saison kaum verändert, wir treffen auf eine starke und eingespielte Mannschaft. Aber auch wir spielen schon sehr kompakt und clever und wollen in Graz wieder 3 Punkte holen.“ Zahlen & Fakten

Zum 14. Mal treffen der FC Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz als Führungsduo in einem Spiel der Österreichischen Fußball-Bundesliga aufeinander. Die Roten Bullen gewannen 8 dieser Duelle, bei Sturm waren es 3 Siege bei 2 Remis.

Die Salzburger sind seit 36 BL-Spielen ungeschlagen und bauten den Rekord damit weiter aus (28 Siege, 8 Remis). Die letzte Niederlage kassierte man in der 2. Runde der vergangenen Saison am 30. Juli 2022 gegen die Steirer (1:2 auswärts in Graz-Liebenau).

Der Serienmeister startete zum insgesamt 6. Mal mit 6 Siegen aus den ersten 6 Spielen in eine BL-Saison.

Der FC Red Bull Salzburg ist erstmals seit 18 Meisterschafts-Auswärtsspielen unbesiegt – als erstes Team in der 3-Punkte-Ära. Mehr ungeschlagene Auswärtsbegegnungen in Folge gelangen nur Wacker Innsbruck (23).

Der SK Puntigamer Sturm Graz und der FC Red Bull Salzburg kassierten jeweils nur 2 Gegentore in den ersten 6 Spielen dieser Meisterschaft.