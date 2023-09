Der LASK hat nach Stotterstart in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 inzwischen in die Spur gefunden, ist sogar im Flow. Beim bis zur 7. Runde noch unbesiegten Vierten SK Austria Klagenfurt gelang der erste Auswärtssieg. Seit 5 Partien sind die Linzer im Oberhaus nun unbesiegt (4 S, 1U), feierten ein verdientes 3:1 am Wörthersee. 3 Tore binnen 8 Minuten vor der Pause legten den Grundstein zum Erfolg für die Eurofighter, die nun mit breiter Brust in ihr "Spiel des Jahres" gegen den FC Liverpool gehen (Donnerstag, Europa League, 18:45 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Vorab Statements aus Klagenfurt.

Setzte sich beim Tor zum 3:0 für den LASK gekonnt durch und von der Austria-Abwehr ab: Der dynamische ÖFB-U21-Teamspieler Elias Havel, der erstmals in der Startelf der Linzer spielte und das Vertrauen rechtfertigte. Mit dem 3:1-Auswärtssieg gelang die Generalprobe vor dem Match gegen den FC Liverpool, der Samstagnachmittag ebenfalls mit 3:1 siegte gegen die Wolverhampton Wanderers.

„LASK hat Qualität und nutzt solche Gelegenheiten eiskalt aus"

Peter Pacult (Cheftrainer Austria Klagenfurt) über...

…die 3 Gegentore in 8 Minuten: „Die haben alles kaputt gemacht. Wir haben die Sache in der 1. Halbzeit nicht so schlecht gemacht. Wenn man die Tore richtig analysiert, dann fehlt da einiges zum Gegner. In der 2. Halbzeit war die Reaktion da und es war wichtig, dass wir uns nicht haben ausschlachten lassen. Der LASK hat eine Qualität und die nutzen solche Gelegenheiten eiskalt aus.“

…die Gründe der Niederlage: „Bis zu den Toren hatte niemand ein einziges Mal auf das Tor geschossen. So richtig zwingend war auf beiden Seiten nichts. Wir hätten konsequenter sein müssen. Nach dem 0:1 rennst du noch zweimal in den Konter. Das wird einfach bestraft. Wir haben katastrophale Fehlpässe gespielt. Ich habe von der Mannschaft verlangt, Charakter zu zeigen und das haben sie danach gemacht.“

„Wir waren auf Augenhöhe und haben dann 15 schlechte Minuten gespielt"

Thorsten Mahrer (Kapitän Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Wir hatten einen guten Plan. Wir wollten es hoch anlaufen und haben das über weite Strecken auch gut gemacht. Dann hat sich Andrade aus der Mitte auf die Seite fallen lassen, woraufhin wir die Ordnung verlieren und dann liegen wir hinten. Das ist zu einfach von vorne bis hinten.“

…die Leistung des Teams: „Wir haben eine passable erste halbe Stunde gespielt. Wir waren auf Augenhöhe und haben dann 15 schlechte Minuten gespielt und Fehler gemacht, die auf dem Niveau nicht passieren dürfen. Da werden wir eiskalt vom LASK bestraft. Mit dem einen Tor haben wir Charakter bewiesen, aber mehr als ein Tor ist es leider nicht geworden.“

…die Kabinenansprache des Trainers: „Wir haben dreimal in der Halbzeit gewechselt. Natürlich war der Trainer nicht zufrieden. Trotzdem hat er gesagt, Kopf hoch und weitermachen. So Dinge passieren im Fußball.“

"Kriegen in 3 Torschüssen 3 Tore"

Christopher Cvetko (Mittelfeldspieler Austria Klagenfurt) über...

…die Niederlage: "Wir sind sehr gut in die Partie gestartet. Wir sind am Drücker. Wir sind draufgegangen. Dann kriegen wir in 3 Torschüssen 3 Tore. Da hat der LASK einfach seine Qualität ausgespielt. Mit dem 1:3 haben wir Charakter bewiesen. Unterm Strich war der LASK heute besser.“

…die Mithilfe an den Gegentoren: „Es waren drei Eigenfehler. Wir sind im eigenen Stadion dreimal in den Konter gelaufen. Wenn dir das im eigenen Stadion passiert, ist das extrem schwer.“

Philip Menzel (Torhüter Austria Klagenfurt) über...

…die Gründe der Niederlage: „Wenn wir das wüssten, hätten wir es nicht gemacht. Wir haben Fehlpässe gespielt, wie noch nie. Selbst im Training läuft es nicht so scheiße. Da haut dir so eine Top-Mannschaft wie der LASK mal 3 Dinger rein.“

…die Halbzeitansprache: „Kurz und knapp. Er hat angesprochen, was schlecht war, nämlich die letzten fünfzehn Minuten. Bis auf diese fünfzehn Minuten war es ordentlich für uns. Das ist bitter.“

"Wenn du über 15 Jahre nicht auf diesem Niveau spielst, ist klar, dass du ganze Fangeneration verlierst"

Günther Gorenzel (Geschäftsführer Austria Klagenfurt) über...

…die sportlichen Erfolge: „Von sportlicher Seite tun wir alles dafür. Wir versuchen, das Vertrauen zurückzugewinnen. Wenn du über 15 Jahre nicht auf diesem Niveau spielst, ist es klar, dass du eine ganze Fangeneration verlierst. Wir müssen die Fans zurückgewinnen. Das dauert und geht nicht von heute auf morgen.“

…ein potenzielles Ziel, Europacup: „Das eine ist das Ziel, das andere die Vision. Die Vision muss sein, hier auch wieder international Fußball zu spielen. Momentan ist aber das Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen und dabei sind wir auf einem guten Weg.“

…die mögliche Verpflichtung Andy Irvings von Westham: „Zu einem Spielerverkauf gehören 3 Parteien. Da müssen sich alle einig sein, auch in der Kommunikation. Von unserer Seite gilt es zu kommunizieren: Andy Irving ist Stand jetzt Spieler von Austria Klagenfurt.“

…die Zukunft von Sinan Karweina: „Wir stehen mit mehreren Spielern im Austausch. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Sinan ist heuer zum ersten Mal so richtig ein Licht aufgegangen. Hier hat es im ersten Jahr nicht auf 100% funktioniert, aber jetzt sind wir froh, dass er auf hohem Niveau performt. Wir werden alles daransetzen, dass er noch länger das Trikot der Austria Klagenfurt trägt.“

„Ich mache es mir bei keinem meiner Spieler leicht"

Michael Sageder (Cheftrainer LASK) über...

…wie hilfreich 10 effiziente Minuten sind: „Das ist sehr hilfreich. Aber wir haben auch über weite Strecken des Spiels gezeigt, was wir können und dass wir eine gute Mannschaft sind. Wir waren über weite Strecken besser gegen einen sehr unangenehmen Gegner, der uns richtig gefordert hat. Wir sind glücklich über die 3 Punkte.“

…das Startelfdebüt von Elias Havel: „Ich mache es mir bei keinem meiner Spieler leicht. Ich habe mir bei Elias Havel lange überlegt, wie ich ihn so integrieren kann, dass er uns hilft, in der Mannschaft ankommt und nicht verheizt wird. Ich bin überglücklich für ihn.“

…die Frage, was zu mehr Konstanz der Leistung hilft: „Wir brauchen viele Punkte. Mir ist Intensität am Platz und Zweikampf wichtig. Gute Organisation in der Defensive ist auch wichtig. Man sieht, dass unsere Offensive besser wird und unsere Abläuft funktionieren. Wir haben die Qualität, Tore zu erzielen. Das 2:0 besonders war ein Top-Tor in meiner Welt.“

…das anstehende Match gegen den FC Liverpool: „Jeder weiß, dass sie eine Top-Mannschaft sind. Aber wir haben keine Angst. Heute in der Busfahrt bereiten wir uns darauf schon vor. Wir versuchen alles, um sich bei uns richtig zu fordern.“

…die Frage, wie Jürgen Klopp Michael Sageder kennenlernen soll: „Als ordentlichen Menschen, der ordentlich auf ihn zugeht und ihm, wenn es geht, in Linz Punkte abnimmt.“

"Das war eine reife Leistung"

Robert Zulj (Kapitän LASK) über...

…die Lehren aus dem Spiel: „Man kann sehr viel mitnehmen. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Das war eine reife Leistung. Wir haben nichts hinten zugelassen und haben unsere Aktionen sehr gut ausgespielt.“

…seine Leistung: „Ich habe mich relativ gut in die neue Position eingelebt. Ich versuche mich ins Spiel einzubringen und nicht der typische Neuner zu sein. Ich will immer den Ball haben und dafür haben wir das System sehr gut angepasst.“

…die Frage, ob ihm das Pressing taugt: „Obs mir taugt oder nicht, der Trainer hat es so gesagt und dann wird das gespielt.“

…Steigerungspotenzial: „Die Abläufe sieht man relativ gut und wir stehen defensiv stabil und attackieren vorne. Dennoch wollen wir noch öfter den Ball vorne gewinnen und mehr Zug zum Tor haben.“

…das anstehende Spiel gegen Liverpool: „Das ist das Spiel des Jahres. Für jeden Spieler, für jeden Mitarbeiter, für jeden Fan. Wir geben alles, um Österreich so gut wie möglich zu repräsentieren. Liverpool ist ganz klar der Favorit. In einem normalen Spiel hast du keine Chance. Trotzdem werden wir versuchen mit Selbstvertrauen Fußball zu spielen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.“

„Ich versuche von Virgil van Dijk davonzulaufen"

Elias Havel (Torschütze LASK) über...

…sein Tor: „Ich gebe immer Gas. Wenn das so aufgeht, bin ich überglücklich.“

…den Dreierpack: „Am Anfang war es schwer. Wir haben unser Spiel durchgezogen und die wenigen Möglichkeiten eiskalt genutzt.“

…seine Leistung: „Ich freue mich über mein Startelfdebüt. Aber man muss immer weiter machen und alles geben.“

…das Spiel gegen Liverpool und Virgil van Dijk: „Ich versuche, ihm davonzulaufen. Wir haben nichts zu verlieren und freuen uns richtig auf das Spiel.“

"Wenn wir so Intensität auf Platz bringen wollen, ist für Peter Michorl kein Platz"

Radovan Vujanovic (Geschäftsführer Sport LASK) über Michorl-Ausbootung:

„Die Situation ist nicht angenehm für einen Spieler, der so lang dabei ist. Wenn wir so eine Intensität auf den Platz bringen wollen, ist für Peter Michorl kein Platz.“

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

Samstag, 16.09.2023, 17 Uhr, 28Black Arena Klagenfurt, Z: 3.829; SR: Sebastian Gishamer

SK Austria Klagenfurt - LASK 1:3 (0:3)

Torfolge: 0:1 Ljubičić (36., Horvath), 0:2 Flecker (41., Žulj), 0:3 Havel (44.), 1:3 Bonnah (56., Karweina),.

Statement-Quelle: SKY Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at