In seinem 3. Heimspiel der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison punktete Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz zwar zum zweiten Mal, wartet nach dem 1:1 gegen den SCR Altach allerdings weiter auf den ersten Sieg im Personal Hofmann-Stadion. Die Scheiblehner-Schützlinge bewiesen nach dem frühen 0:1-Rückstand Moral und kamen noch vor der Pause zum Ausgleich. Am Ende verbuchten die Oberösterreicher den 5. Punkt nach 7 Runden und belegen Rang 10. Die Vorarlberger stellen auf 8 Zähler und bleiben mindestens bis morgen auf Rang 7. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Echauffierte sich über die VAR-Entscheidung beim frühen Altacher Führungstor: FC Blau Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

„Bin stolz auf Mannschaft - und Zuschauer gehen voll mit"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer Blau-Weiß Linz) über...

…das Spiel: „Mit dem Spiel kann ich viel anfangen. Das war eine sehr gute Leistung. Der Punkt ist hochverdient, vielleicht eine Spur zu wenig. In der jetzigen Situation sind wir damit zufrieden. Altach ist sehr gut in die Saison gestartet und wir sind froh, gegen sie einen Punkt geholt zu haben.“

…die Leistung seiner Mannschaft: „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Sie sind endlich angekommen und die Zuschauer gehen voll mit. Wir spielen mit viel Leidenschaft und viel Herz. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert.“

…die Schiedsrichterentscheidung beim Gegentreffer: „Mir war von Anfang an klar, dass das Tor gegeben wird. Wenn man die ganze Woche hört, dass Altach so arm ist und 6-7 VAR-Entscheidungen gegen sich hat, dann muss es irgendwann mal eine Entscheidung für Altach ausfallen. Das ist für mich komplett unverständlich. Wenn man vier Minuten braucht, bis feststeht, dass der Treffer zählt, dann kann man das als Trainer nicht verstehen. Für mich hat das mit Sport nichts zu tun. Das ist eine katastrophale Entscheidung.

…weiter die strittige Abseitsentscheidung: „Wenn man 4 Minuten braucht, um zu entscheiden, ob das Abseits ist oder nicht, dann weiß ich nicht, was da abgezogen wird. Entweder ist das Abseits oder nicht. Vier Minuten sind zu lange. Das ist inakzeptabel, wie wir als Aufsteiger hier behandelt werden.“

…ob BW Linz in der ersten Liga angekommen sei: „Ich denke schon. Wir hatten in der ersten Phase der Meisterschaft unglaublich starke Gegner. Gegen Tirol hatten wir einen Befreiungsschlag und das bestätigt unsere Leistung. Das freut mich für die Fans und für die Mannschaft.“

„Es war ein offener Schlagabtausch. Beide Teams können damit leben"

Tobias Koch (FC Blau-Weiß Linz) über...

…seine Kopfwunde: „Mir geht es gut. Das war eine unglückliche Situation.“

…das Remis: „Das war leistungsgerecht. Es war ein offener Schlagabtausch. Beide Teams können damit leben.“

…ob BW Linz in der BL angekommen sei: „Wenn man die heutige Partie gesehen hat, kann man das schon so sagen. Wir waren sehr präsent, haben hinten sicher gestanden, was gegen Atdhe Nuhiu nicht einfach ist. Vorne hatten wir einige Akzente. Das haben wir nicht immer so gut ausgespielt, aber daran kann man arbeiten.“

„Mega schönes Gefühl, dass das so funktioniert"

Simon Pirkl (Torschütze FC Blau-Weiß Linz) über...

…das Spiel: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sie auch. Wir haben nicht immer die besten Lösungen gefunden. Mit dem Punkt kann man zufrieden sein und auf der Leistung aufbauen“

…sein Tor: „Mega schönes Gefühl, dass das so funktioniert. So trainiert man das immer, ich gehe gut rein und im Training klappt es nicht immer so gut. Ist schön, wenn es dann im Spiel funktioniert.“

…ob BW Linz in BL angekommen sei: „Wir wissen jetzt, worauf es ankommt. Bei den Gegner in unserer Reichweite müssen wir punkten und dann wird das auch gut.“

Mit breiter Brust gingen Atdhe Nuhiu (l.) und die Altacher in die Partie am Linzer Donaupark. Das frühe Führungstor der Vorarlberger erzielte der 34-jährige Sturm-Hüne allerdings per Kopfball.

"Ich bin kein Freund vom VAR, so ehrlich bin ich"

Atdhe Nuhiu (Torschütze SCR Altach) über...

…ob das Remis in Ordnung geht: „Ja. Wir haben die besseren Chancen gehabt. Aber wahrscheinlich ist das Remis gerecht.“

…den VAR: „Es schaut so aus, als ob ohne VAR keiner mehr Tore macht. Die letzten Male war es gegen mich, dieses Mal für mich. Ich bin kein Freund vom VAR, so ehrlich bin ich. Aber beim Abseits finde ich es schon gut. Bei Torlinientechnologie ist er gut, bei allem anderen finde ich ihn wertlos.“

…die Leistung: „Gut war, dass wir einen Punkt auswärts geholt haben. Das war heute nicht die beste Leistung. Wenn man mal nicht so gut spielt und einen Punkt holt, ist es eine positive Geschichte. Gegen Sturm Graz waren wir ebenbürtig und haben nichts mitgenommen. Insofern nehmen wir den Punkt gerne mit.“

„Punkt ist okay. Die Leistung nicht"

Joachim Standfest (Cheftrainer SCR Altach) über...

…die Stimmung nach dem Remis: „Punkt ist okay. Die Leistung nicht. Wir haben nicht annähernd das auf den Platz gebracht, was wir vorher in der Analyse gehört haben. Es ist immer schwieriger, Fußball zu spielen, als auf den Gegner zu reagieren und zu verteidigen.“

…was heute gefehlt hat: „Die Konsequenz hat gefehlt. Jeder hatte ein bisschen eine Idee, wo der andere keine Ahnung hatte, worum es geht. Die paar Male, in denen wir gefährlich waren, haben wir die alten Muster gehabt und geflankt. Das haben wir viel zu selten gemacht. Das ist ein Schritt, den man in den nächsten Wochen und Monaten machen muss.“

„Da hat uns die letzte Zielstrebigkeit gefehlt"

Lukas Jäger (Kapitän SCR Altach) über...

…das Spiel: „Wir waren vielleicht ein bisschen besser, aber es war schon gerecht. Wir wollten an die Leistung gegen Sturm anknüpfen. Das ist uns nicht ganz gelungen.“

…die Gründe des Remis: „Es waren nicht so viele Chancen. In der 1. Halbzeit haben wir noch jeden Kopfball gewonnen, das war in Halbzweit 2 nicht mehr. Da hat uns die letzte Zielstrebigkeit gefehlt.“

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

Samstag, 16.09.2023, Hofmann-Personal-Stadion Linz, Z: 4.800; SR: Josef Spurny

FC Blau-Weiß Linz vs. Cashpoint SCR Altach 1:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 Nuhiu (12., Bähre), 1:1 Pirkl (26., Krainz).

