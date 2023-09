Das Gipfeltreffen in Runde 7 der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Tabellenzweiten SK Sturm Graz und Serienmeister FC Red Bull Salzburg hielt, was es versprach. War eines Spitzenspiels würdig! Die Fans in der ausverkauften Merkur Arena in Graz-Liebenau kamen beim 2:2 voll auf ihre Kosten. Welch Dramaturgie und Spannung! Torfestival! "Tor des Monats" von Kiteishili! Mit Keeper Kjell Scherpen ein "Teufelskerl" zwischen den Pfosten der Grazer, der die Roten Bullen schier zur Verzweiflung brachte. Die beiden Eurofighter betrieben beste Werbung für den Oberhaus-Fußball. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Er überragte nicht nur wegen seiner 2,06 Meter Körpergröße alle: SK Sturm-Keeper Kjell Scherpen, hier vor Kamil Piatkowsk, der wegen diverser Ausfälle in der Innenverteidigung der Salzburger im Abwehrzentrum ran musste.

"Durch Fehlentscheidung kassieren wir dieses Unentschieden"

Christian Ilzer (Chef-Trainer Sturm Graz) über...

…das Remis: „Nehme ich nicht gerne. Durch eine Fehlentscheidung kassieren wir dieses Unentschieden. Ja, ich denke der Elfmeter war eine Fehlentscheidung. Wir haben einen super Start gehabt und danach war Salzburg das bessere Team. Mir hat ganz besonders gefallen, wie wir in der zweiten Halbzeit reagiert haben. Das war ein offener Schlagabtausch. Wenn man die Situation analysiert, sieht man, dass das niemals ein Elfmeter ist. Da gibt es keine zwei Meinungen. Er tritt nicht auf Sekous Bein.“

…worüber er heute zufrieden ist: „Da waren wunderschöne Tore von uns dabei. Man kann die Leistung von Kjell Scherpen hervorheben. Der Kjell macht heute 1:1-Situationen hervorragend zunichte. Das war eine Top-Leistung.“

...das anstehende Europa League-Match gegen Sporting Lissabon: „Es geht von neuem los. Wir sind das 3. Jahr hintereinander in der Gruppe dabei. Es geht gleich gegen eine sehr spielstarke Truppe los. Wir haben aber gesehen, welche Energie zuhause im Stadion entstehen kann. Große Vorfreude auf Donnerstag.“

"Ich weiß nicht, ob das ein Elfer ist"

Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Das war ein emotionales Spiel. Viele Zweikämpfe, viele zweite Bälle. Ein super Spiel mit vielen Toren. Am Ende unentschieden.“

…die strittige Elfmetersituation: „Er nimmt den Ball an, will schießen, hat den Ball aber nicht getroffen und trifft mich. Ich weiß nicht, ob das ein Elfer ist. Das muss jeder selbst interpretieren. Der Schiedsrichter hat ihn gegeben. Ich kann nichts dafür. Das 2:2 nach einem Elfmeter ist bitter.“

"Es war alles drin: Elfmeter, Tore, große Emotionen"

Kjell Scherpen (Keeper SK Sturm Graz) über...

…ob das sein intensivstes Spiel mit Sturm Graz war: „100 %! Das war mein bestes Spiel, seit ich bei Sturm bin. Wir haben selbst mit hoher Intensität begonnen, aber die Salzburger genauso. Nach der Unterbrechung hat es für uns nicht so gut funktioniert. Aber in der 2. Hälfte haben wir aufgedreht. Es war alles drin: Elfmeter, Tore, große Emotionen.“

…die Auszeichnung zum „Man of the Match“: „Ich hab mich heute sehr wohlgefühlt. Es ist immer gut der Mannschaft mit den Paraden zu helfen.“

...das Spiel von Sturm Graz: „Es ging unentschieden aus. Das ist sicher nicht schlecht. Wir können Salzburg Paroli bieten und darauf kann man aufbauen.“

"Habe nicht mal gesehen, wie der reinging"

Otar Kiteishvili (Torschütze SK Sturm Graz) über...

…sein Traumtor: „Es war toll und ich habe nicht mal gesehen, wie der reinging.“

…das Spiel: „Gegen Salzburg ist es immer intensiv. Du musst die ganze Zeit präsent sein. Wir waren in der 1. Hälfte gut, in der 2. Hälfte auch in den ersten 25 Minuten, aber dann wurde Salzburg besser. Das war ein faires Unentschieden.“

…die Lehren aus dem Spiel: „Salzburg ist ein starker Gegner und Sporting wird es auch sein. Wir haben viele Dinge gut gemacht heute, aber am Donnerstag müssen wir es noch etwas besser hinkriegen.“

Samson Baidoo brach den Bann und eröffnete das Torfestival. Ausgerechnet der gebürtige Grazer brachte die Roten Bullen mit 1:0 in Führung. Der 19-jährige ÖFB-U21-Team-Innenverteidiger spielte in der Jugend bei Post SV Graz und beim GAK 1902.

„Das war ein cooles Spiel, ein richtiger Abnutzungskampf"

Gerhard Struber (Cheftrainer RB Salzburg) über...

…die strittige Elfmeterentscheidung: „Das war ein unglückliches Verteidigen und die Entscheidung war klar.“

…das Spiel: „Das war ein cooles Spiel, ein richtiger Abnutzungskampf. So viel Intensität ist Werbung für den österreichischen Fußball. Es war heute alles drinnen. Aus meiner Sicht ist das für uns ein sehr verdienter Punkt, das sagen auch die Statistiken. Speziell vom Timing ist der Punkt wichtig, wenn man bedenkt, was die nächsten Tage kommt.“

…die Leistung seiner Mannschaft: „Vor der Unterbrechung sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Die Jungs haben sich nicht aus dem Tritt bringen lassen. Wir waren messerscharf. Das war eine coole Leistung. Wir haben uns durchgezockt und die Jungs haben das phasenweise richtig gut hingekriegt. Man muss aber sagen, der Torhüter von Sturm war heute nicht easy.“

…Sekou Koita: „Vieles spricht für Sekou heute. Er ist sehr umtriebig, dynamisch und schwer zu kontrollieren. In der Box hat er eine Nase und zeichnet sich mit Toren aus. Das ist wichtig für das Team in den tiefen Bewegungen. Er ist in vieler Hinsicht ein spannender Spieler. Sicher auch ein Kandidat für die Startelf gegen Benfica.“

…das anstehende Match gegen Benfica Lissabon: „Wir müssen das heutige Spiel erstmal reflektieren. Wir gehen das von Spiel zu Spiel an, auch wenn meine Analysten schon weiter sind. Ich weiß von Benfica einiges, weil sie und Roger Schmidt mich generell interessieren.“

Nach dem Feuerwerk aus dem Grazer Fan-Sektor war die Spitzenpartie in der 1. Halbzeit 12 Minuten unterbrochen und es dauerte auch nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Julian Weinberger bis die Rauchschwaden verzogen waren. Eine Beeinträchtigung für Amar Dedic und Spielerkollegen auf dem Rasen.

„In einem Spitzenspiel ist es klar, dass solche Emotionen hochkommen"

Amar Dedic (Rechtsverteidiger RB Salzburg) über...

…die Emotionen in den letzten Minuten: „In einem Spitzenspiel ist es klar, dass solche Emotionen hochkommen. Das kann mal passieren. Es war ein hitziges Spiel und auf beiden Seiten emotional. Als Kapitän kannst du nur Hinweise an die Teamkollegen geben, ruhig zu bleiben. Das haben wir glaub ich ganz gut dann geschafft.“

…das Spiel: "Wir sind ganz gut in die Partie gekommen und haben das 1:0 gemacht. Als wir 1:2 nach der 2. Hälfte hinten liegen haben wir geschlafen, das 2:2 am Ende geht in Ordnung.“

…Konkurrent SK Sturm Graz: „Wir wissen, dass Sturm Graz ein Gegner in der Liga ist, der immer hinten an uns dran ist. Jedes Spiel gegen sie ist schwer. Sturm macht das gut. Das wird noch eine lange Saison.“

Wir holen in einem hochklassigen Spiel gegen @RedBullSalzburg ein 2:2 Unentschieden! Wo Spitzenspiel draufstand, war Spitzenspiel drinnen! #sturmgraz #AdmiralBL #STURBS

STU 2:2 RBS |⏱️90+4' pic.twitter.com/ripyvhgLH2 — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 16, 2023

SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:2 (0:1)

Samstag, 16.09.2023 (19:30 Uhr), Merkur Arena (Graz), Z: 16.000, SR: Julian Weinberger

Torfolge: 0:1 Baidoo (40.), 1:1 Kiteishvilli (53.), 2:1 Sarkaria (63.), 2:2 Koita (73.)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty