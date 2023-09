Es war am gestrigen Samstagabend der unrühmliche Zwischenfall in einem Schlagerspiel-Spektakel der 7. Runde zwischen den aktuell einzig noch unbesiegten Klubs der ADMIRAL Bundesliga: Dem Tabellenzweiten SK Sturm Graz und Liga-Leader FC Red Bull Salzburg (2:2). Gemeint ist das Feuerwerk aus Anlaß eines SK Sturm-Fanklub-Jubiläums aus dem Sektor der Anhänger der Steirer, welches zu einer 12-minütigen Spielunterbrechung und Sehbeeinträchtigung für die Protagonisten auf dem Rasen führte und nun ein teueres Nachspiel für den Vizemeister und amtierenden ÖFB-Cup-Sieger haben dürfte.

Maximalstrafe bis zu 100.000 Euro möglich

Ließ das Fußball-Feuerwerk zwischen den beiden Top-Teams im österreichischen Oberhaus die Fußball-Herzen höher schlagen, schlugen die Rauchschwaden in der ausverkauften Merkur-Arena in Graz-Liebenau besonders den Spielern auf Sehnerv und Lunge. Laut der APA hatten die ADMIRAL Bundesliga-Verantwortlichen noch am Sonntag damit zu tun, um die abgefeuerten Raketen und Leuchtstifte zu zählen.

Die Pyro-Aktion aus der Grazer Nordkurve nach 22 Spielminuten kostet den SK Puntigamer Sturm Graz dem Vernehmen nach womöglich sogar die Maximalstrafe bis zu 100.000 Euro, meinte ein Bundesliga-Sprecher gegenüber der APA. Zwar sind Sektorsperren bei Missbrauch von pyrotechnischen Gegenständen seit einiger Zeit abgeschafft, allerdings sind nach dem dritten „schwerwiegenden Verstoß“ laut dem aktuellen Strafenkatalog auch Punkteabzüge möglich. Einen derart dritten schwerwiegenden Verstoß habe sich Sturm Graz laut der Bundesliga bisher jedoch nicht zuschulden kommen lassen.

Der zuständige Senat 1 wolle frühestens am Montag, den 25. September, eine Entscheidung treffen.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty