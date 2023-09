Im Duell der bisher einzig beiden sieglosen Teams in dieser ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläums-Saison 2023/24 bleibt der SC Austria Lustenau nach der 2:3-Niederlage gegen die WSG Tirol auch im 4. Heimspiel ohne Punktgewinn. Immerhin gelangen den Vorarlbergern an diesem September-Sonntag die ersten Treffer im Reichshofstadion, bewiesen die Mader-Mannen nach 0:2-Pausenrückstand Moral und kämpften sich binnen 6 Minuten dank Doppelpacker Anthony Schmid auf 2:2 heran, ehe wenig später die Wattener durch Siegtorschütze Sulzbacher zurückschlugen. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

7. Mal ist "Tiroler Recht"...! Im 7. Anlauf der ADMRIAL BL-Saison 2023/24 gelang Cheftrainer Thomas Silberberger mit der WSG Tirol der ersehnte erste Sieg, sodass der 50-jährige Innsbrucker endlich wieder Grund zum Lachen hat und mit einem Dreier im Gepäck ins "Heilige Land" zurückkehrte.

"Es war eine Achterbahn der Gefühle"

Thomas Silberberger (WSG Trol-Cheftrainer) über...

...das Spiel: "Es war eine Achterbahn der Gefühle. In der 1. Halbzeit haben wir Lustenau an die Wand gespielt, hatten noch einen Tausender durch Diarra und waren zur Pause absolut verdient in Führung. Dann kippt die Partie durch eine unglückliche Aktion beim Anschlusstreffer und ein Traumtor zum 2:2. Danach hatten wir 3 Sitzer durch Umschaltaktionen und gehen im Endeffekt als Sieger vom Platz."

...weiter zum Spiel: „Aus meiner Sicht haben wir es unnötig scharf gemacht. Aber so ist der Fußball. Eine Aktion reicht, dass ein stabiles Gebilde wie in der 1. Halbzeit sehr fragil wird. Es ist schwierig zu analysieren, warum das Gebilde aktuell fragil ist. Wir stehen nicht zu Unrecht da hinten drin, mit 2 Punkten vor dem Spiel. Denn irgendwas ist fragil, irgendwas geht bei uns schief. Vieles bricht in uns zusammen. Heute haben wir nach dem 2:2 den Faden wieder gefunden und haben ein wunderschönes Tor zum 3:2 gemacht.“



WSG-Torschütze Kofi Schulz: "Es war sehr turbulent. Ich bin überaus glücklich, dass wir heute die 3 Punkte eingefahren haben. Es war enorm wichtig für die Truppe, darauf können wir nächste Woche aufbauen."



WSG-Kapitän Felix Bacher: "Es war eine Wahnsinns-Partie. Wir sind zunächst gerade in der 1. Halbzeit super in das Spiel gekommen. Dann sind wir aber nach der Pause mit einem langen Ball ausgehebelt worden und haben ein unnötiges Tor bekommen, dadurch sind ein wenig die Dämme gebrochen. Aber im Endeffekt ist es ein hochverdienter Sieg für uns. Der erste Dreier der Saison tut uns gut."

„Ich kann jetzt nur magisch sagen, wie die Mannschaft gekämpft hat"

WSG-Siegtorschütze Lukas Sulzbacher über...

...das Spiel: „Ich kann jetzt nur magisch sagen, wie die Mannschaft gekämpft hat. Wir sind super in die Partie gekommen, 2:0 Führung zur Halbzeit. Dann war es wirklich kurz ein Schock, wo es plötzlich 2:2 steht. Da haben wir einfache Tore zugelassen. Mit dem Siegtor ist uns ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Die Mannschaft hat dann super verteidigt.“

…sein Tor: „Ein sehr schön gespielter Konter. Wie wir es im Training oft spielen. Viel besser kann man es nicht ausnutzen.“

"Das kann uns einen Pusher geben"

Stefan Köck (Manager Sport WSG Tirol): „Nach dem 2:2 hat man auf der Bank schon das Gefühl gehabt, dass die Partie jetzt kippt. Wenn du reingehst in der 45. Minute mit 2:0, und dann steht es in der 55. Minute 2:2, dann passiert was in den Köpfen der Spieler. Dann passiert auch was auf der Bank, mit dem Trainer et cetera. Ich bin wahnsinnig stolz, wie die Jungs heute reagiert haben. Das haben sie aus meiner Sicht großartig gemacht. Das kann uns einen Pusher geben.“

„Wir können stolz sein, in Lustenau so Spieler als unseren bezeichnen zu dürfen“

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…Neuzugang Jonathan Schmid (vor dem Spiel): „Wir werden auch ihm die Spielzeit geben. Heute einmal nicht von Anfang an. Das hat aber auch andere Gründe. Grundsätzlich ist das ein Wahnsinnsname, den wir da dazubekommen haben. Wir können stolz sein, in Lustenau so einen Spieler als unseren bezeichnen zu dürfen. Da können wir uns auf etwas freuen. Es ist auch kein schlechtes Zeichen, wenn so ein Spieler mal von der Bank kommen kann.“



…den Doppelpack von Anthony Schmid: „Mich freut es irrsinnig für den Tony, weil er auch nicht immer einfach ist. Umso mehr freut es mich für einen Spieler, wenn er sich für seine tägliche Arbeit dann belohnt. Wir haben bei der Verpflichtung von Jonny (Jonathan Schmid, Anm.) schon gemerkt, dass er mit einem anderen Strahlen auf das Training kommt. Er freut sich, seinen Bruder zu sehen.“

"Vielleicht müssen wir mal ein anderes Aufwärmen machen"

…warum die 1. Halbzeit immer schwächer ist als die zweite: „Das muss ich nicht die Mannschaft fragen. Da müssen wir uns im Trainerteam was überlegen, vielleicht müssen wir mal ein anderes Aufwärmen machen. Ich glaube nicht, dass es Absicht ist, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit keinen Bock hat auf Fußball. Das haben sie schon.

Wir können diese Intensität, die wir im Training haben, momentan nicht von Beginn weg auf den Platz bringen. Das ist die große Aufgabe, die wir haben. Wir müssen so spielen, wie wir trainieren.“

Anthony Schmid (Doppeltorschütze SC Austria Lustenau) über...

…warum die 1. Halbzeit immer schwächer ist als die zweite: „Ich würde sagen, uns fehlt das Selbstvertrauen.“



…die Beziehung zu seinem Bruder: „Es ist sehr speziell. Er ist 9 Jahre älter als ich. Im Fußball gibt es nicht so viele Brüder, die zusammenspielen. Das ist einfach ein Plus. Mit seiner Erfahrung aus der Bundesliga kann er mir und jedem aus unserer Mannschaft helfen.“

"Wir haben keine 5 Pässe in Folge an den Mann gebracht"

Alexander Schneider (Sportkoordinator SC Austria Lustenau): „Die 2. Halbzeit musste so sein. Die 1. Halbzeit geht so gar nicht. Das muss schleunigst geändert werden. In der 1. Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, was man vermissen lassen kann. Wir haben keine 5 Pässe in Folge an den Mann gebracht. Das geht so nicht. Dann kann man kein Bundesligaspiel gewinnen.“



Marko Stankovic (Sky Analyse Experte) über SC Austria Lustenau-Neuzugang Jonathan Schmid (vor dem Spiel): „Er wirkt jetzt nicht durchtrainiert, dass muss man sagen. Die österreichische Liga kommt auch sehr viel über die Physis. Auch schnelles Umschalten und sehr viele Zweikämpfe. Ohne die hundertprozentige Fitness wird er keinen Unterschied machen. Wenn er die Fitness hat, ist er eine große Bereicherung für alle.“

SC Austria Lustenau – WSG Tirol 2:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 Schulz (38.), 0:2 Prelec (42.),1:2 A. Schmid (50.), 2:2 A. Schmid (56.), 2:3 Sulzbacher (62.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria & WSG Tirol

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at