Tore satt in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga. 10 bereits in den 3 Samstagspielen. Getoppt am Sonntag, wo nach den Nachmittagsspielen bereits 8 in 2 Partien zu Buche standen, ehe der SK Rapid Wien und WAC final für das torreichste Match aller 6 Duelle sorgten und das "halbe Dutzend" erzielten. Und was war das für eine Achterbahnfahrt. Der SK Rapid 2:0 vorn zur Halbzeit, dann die Kärntner mit der Aufholjagd zum 2:2, ehe die Hütteldorfer wieder mit 3:2 vorlegten und sich schon als Sieger wähnten. Doch mit der letzten Aktion stach Joker Thomas Sabitzer zum 3:3-Endstand. Damit in die "3. Halbzeit" und den Statements!

Ein stetes Auf & Ab, Hin & Her lieferte in der finalen Partie der 7. Runde in der ADMIRAL Bundesliga der SK Rapid Wien und WAC.

"Waren 97 Minuten, die nachhaltig wertvoll für uns sein können"

WAC-Cheftrainer Manfred Schmid: „Es war eigentlich unfassbar. Ich glaube, dass das 97 Minuten waren, die nachhaltig wertvoll für uns sein können. Wir hatten das Spiel eigentlich schon zweimal verloren. Die erste Zeit bis zum Gegentor haben wir Rapid eigentlich im Griff gehabt. Wir haben große Probleme mit unserem Spielaufbau gehabt. Dann machen wir uns das Gegentor selber.

Dann bekommen wir noch zwei dumme Gegentore nach Standardsituationen. Da haben wir schon noch einige Themen, die wir zu bearbeiten haben. Trotzdem ein großes Kompliment an die Mannschaft. Wenn du am Ende den Ausgleich und einen Punkt machst, ist das natürlich glücklich. Aber das haben wir verdient.“

„Wenn du vor Abpfiff noch 3:3 machst, ist es wie gefühlter Sieg“

Thomas Sabitzer (3:3-Torschütze RZ Pellets WAC) über...

…die Partie: „Generell ist es für die Mannschaft ein extrem schöner Moment. Es war ein hartes Spiel, viel Fight. Das wir zum Schluss noch den Lucky Punch geschafft haben, freut mich für die Mannschaft. Die erste halbe Stunde war ganz okay, dann bekommen wir so ein billiges Tor durch einen individuellen Fehler. Zweite Halbzeit hat uns die rote Karte dann auch in die Karten gespielt. Mit einem Mann mehr haben wir das dann gut ausgespielt. Wenn du vor dem Abpfiff noch das 3:3 machst, dann ist es schon wie ein gefühlter Sieg.“



…seine aktuelle Situation: „Ich fühle mich trotzdem wohl. Das wir vor allem in der Offensive einen großen Kader haben, ist kein Geheimnis. Einmal spielt der, einmal spielt der. Das muss man akzeptieren. Jeder von uns fightet jede Woche, dass er in der Startelf ist.“



…den Saisonstart des WAC: „Nicht so optimal. Nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben gewusst, dass wir noch daran arbeiten müssen. Es sind viele neue Spieler, wir haben im Sommer einen großen Umbruch gehabt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in einen richtigen Flow hineinkommen werden.“

„Wundere mich schon, warum gerade in der letzten Sekunde dieses Foul gegeben wird“

Zoran Barisic (Cheftrainer SK Rapid Wien) über...

…die Partie: „Wir wissen, wie es im Fußball zugeht. Wenn du da das 3:0 machst, dann ist zugesperrt. Dann ist das Spiel vorbei und die drei Punkte bleiben da. Die zweite Schlüsselszene war der Elfmeter, wo wir dann in Unterzahl gespielt haben. Das war der Grund, warum wir heute nicht gewonnen haben. Wir haben uns heute das Leben schwer gemacht.

Leider Gottes haben wir es wieder einmal hinbekommen, dass wir uns für den Aufwand, den wir betrieben haben, nicht belohnt haben. Das verfolgt uns schon seit dem Beginn der Saison. Einerseits machen wir aus der Vielzahl von Chancen die Tore nicht, auf der anderen Seite werden wir für kleine Fehler bestraft. Das sind die Hauptgründe dafür, warum wir nicht mehr Punkte auf dem Konto haben. Im Moment schaut es so aus, dass wir nicht effizient genug sind.“



…das Foul von Moormann vor dem 3:3: „Der Gegenspieler nimmt es sehr dankbar an. Es hat viele Zweikämpfe gegeben, wo das Foul nicht gepfiffen wurde. Dann wundere ich mich schon, warum dann, gerade in der letzten Sekunde, dieses Foul gegeben wird. Diese Frage muss man sich schon stellen. Trotzdem kann man sich da besser verhalten, beziehungsweise muss man diesen Freistoß besser verteidigen.“

Marco Grüll (SK Rapid-Stürmer): "Wir haben nicht gut in das Spiel reingefunden, doch schießen dann mit der 1. Chance das 1:0. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen und haben auch verdient das 2. Tor gemacht. Hatten danach Chancen auf das 3. Tor, doch haben es leider nicht gemacht. Mit einem 3:0 wäre es wohl komplett gegessen gewesen. Mit der roten Karte ist der WAC dann nochmal aufgekommen.

Dann schießt du dennoch mit einem Mann weniger das 3:2. Wenn du so billig dann das 3:3 kriegst, ist natürlich sehr bitter. Die Mentalität int der Mannschaft stimmt, doch so ein Spiel musst du halt 3:2 gewinnen.

"Das ist uns jetzt schon öfters passiert - das müssen wir abstellen"

Niklas Hedl (SK Rapid-Torhüter) über...

...die Situation beim Elfmeter, der zum 2:1 führte: "Ich sehe, dass Terence in den Zweikampf geht. Ob es rot ist oder nicht sollen andere entscheiden. Die sind dafür ausgebildet und sollten es besser wissen. Von dem her ist es so."

...das Spiel: "Wir haben uns schwer getan, ins Spiel reinzukommen. Haben dann aber nach 20, 25 Minuten die Überhand bekommen und den Ball gut laufen lassen. Sind dann in Führung gegangen und haben auch das 2:0 geschossen. Dann sind wir aus der Halbzeit raus gekommen und haben gewusst, dass der WAC drücken wird. Der muss. Wir haben trotzdem gut mitgehalten und die ein und andere Chance gehabt für das 3:0. Dann wäre der Sack sicher zu gewesen. Aber so kommen sie durch so eine Situation wieder ins Spiel und wurde es dann nochmal eng.

...den späten 3:3-Ausgleichstreffer: "Es war ein zentraler Freistoß, der auf einer Seite geflankt und nochmal scharf gemacht wurde von einem WAC-Spieler. Dann steht es 3:3. Das ist uns jetzt schon öfters passiert. Das müssen wir abstellen."

"Wir planen mit jedem Spieler, der bei uns unter Vertrag ist"

Markus Katzer (Geschäftsführer Sport SK Rapid Wien) über mögliche Kaufoption für Bernhard Zimmermann (WAC): „Wir werden uns zu Vertragsdetails in Zukunft und in der Gegenwart nie äußern. Er ist ein Spieler von uns, den wir zum WAC verliehen haben. Wir planen mit jedem Spieler, der bei uns unter Vertrag ist.“

Mit 1 Punkt im Gepäck geht es für die Wölfe zurück ins Lavanttal. 🙌🏻 pic.twitter.com/VNAFLsKlOh — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) September 17, 2023

SK Rapid Wien - Wolfsberger AC 3:3 (2:0)

Sonntag, 17.09.2023, 17 Uhr, Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, Z: 17.200, SR: Alan Kijas

Torfolge: 1:0 Mayulu (29.), 2:0 Querfeld (41.), 2:1 Bamba (69., Elfer), 2:2 Bamba (76.), 3:2 Moormann (84.), 3:3 Sabitzer. RK: Kongolo (65.).

