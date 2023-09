Nach der abgelaufenen 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 waren in der Sky-Sendung „Talk & Tore“ FC Red Bull Salzburg-Trainer Gerhard Struber und Ex-ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger zu Gast. Weiters äußerten sich auch Innenverteidiger David Affengruber (SK Sturm Graz) und David Alaba (Real Madrid).

"Das war immer ein sehr guter Mix in Salzburg"

Gerhard Struber (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg)

…die Kommunikation mit den Medien: „Es gehört einfach dazu, dass man bereitsteht. Das ist ein Miteinander mit den Medien, ich will das professionell leben, das habe ich in Amerika noch ein Stück stärker mitbekommen, wie wichtig das ist. Gleichzeitig ist das Kerngeschäft aber mit der Mannschaft am Platz und in der Vorbereitung.“



…die sprachliche Herausforderung in New York: „Zu Beginn war es nicht easy, die richtigen Schlagwörter zu finden und die Überzeugung, die man in sich trägt, dementsprechend zu transportieren. Mit den Jahren lernt man aber dazu und das Englisch wird besser und feiner. Wir sprechen auch bei uns in Salzburg in der Kabine sehr viel Englisch. Da hat die Zeit in den USA geholfen.“



…die Altersstruktur in der Salzburger Mannschaft: „Dass wir sehr jung sind, weiß man mittlerweile. Wenn ein Stück mehr Erfahrung da ist, um die ganz jungen Burschen zu führen und zu unterstützen, ist das sicher kein Fehler. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder „Ankerspieler“, die den jungen Spielern diesen Lifestyle vorgelebt haben, der notwendig ist im professionellen Fußball. Das war immer ein sehr guter Mix in Salzburg.“



…einen Einsatz von Pavlovic gegen Benfica: „Es schaut ganz gut aus, dass Pavlovic am Mittwoch mit dabei ist. Man darf nicht vergessen, dass er erst 23 Jahre alt ist. Er übernimmt aber Verantwortung, ist oft wie ein alter Haudegen. Er ist schon ein Profi, der voran geht, der ein unglaublich breites Spektrum mitbringt am Platz, aber auch außerhalb, und uns sehr weiterhilft.“



…seinen ehemaligen Schützling David Affengruber: „Der Affi hat sich richtig cool entwickelt. Es war gestern für mich auch ein besonderes Gefühl, wenn ich einen Jusuf Gazibegovic, einen Alexander Prass und einen ‚Affi‘ am Platz sehe. Ich freue mich, dass ich mit diesen Jungs Zeit verbringen durfte. Auch damals in der U16 hat der ‚Affi‘ schon unter Beweis gestellt, dass er ein unglaublich großes Herz und Leidenschaft in sich trägt und es in Richtung Profifußball gehen kann."



…die Besonderheiten der Champions League: „Wenn man diese Intensität erlebt in der Champions League, wo kleine Details entscheiden, wo du auch mit der Atmosphäre umgehen musst, ist das etwas Besonderes. Das ist einfach eine andere Atmosphäre, aber auch die in Graz war richtig gut – mit Feuerwerk. Es braucht hier Jungs, die sich viel zutrauen und mit Mut reinmarschieren, schwer committed mit unserer Idee. Diese Spiele werden uns weiterhelfen, uns rasant zu entwickeln.“

„Unser Zugang ist schon, dass wir international überwintern wollen"

…das Duell mit Roger Schmidts Benfica: „Es ist natürlich etwas Besonderes gegen den Roger. Wir wissen ja, was er für einen Anteil am Salzburger Erfolg hatte, ein Stück weit als Geburtshelfer quasi. Ich war bei ihm in Leverkusen hospitieren und habe aus erster Hand erleben dürfen, wie er sehr strukturiert, gleichzeitig auch sehr emotional seine Mannschaften führt und in allen Spielphasen besser macht. In Lissabon stellt er unter Beweis, dass er ein ganz klares Konzept hat. Diese Konstellation mit uns stelle ich mir extrem interessant vor, weil beide Mannschaften sehr proaktiv unterwegs sind.“



…die Salzburger Ziele in der Champions League: „Unser Zugang ist schon, dass wir international überwintern wollen. Wir wollen überraschen und alles daran setzen, in dieser schwierigen Gruppe eine Duftmarke zu setzen. Mit unserer Art und Weise und unserer hungrigen, jungen Truppe, die Vollgas gibt, Wir trauen uns einiges zu.“

"„Viele haben ihn in China schon abgeschrieben“

Julian Baumgartlinger (Sky Experte) über...

…seine aktuelle Situation: „Ich bin gerade in den letzten Zügen meiner Reha. Mein letzter Einsatz war leider mit meiner Knieverletzung verbunden, ich bin dann auch operiert worden. Ansonsten habe ich mich für meine Zukunft neu ausgerichtet, deswegen sitze ich heute hier.“



…die Auswirkungen von Trainerwechseln: „In meiner Karriere war es immer so, dass ein Trainer gekommen ist und sich gefragt hat: ‚Warum ist der Spieler denn außen vor, der taugt mir extrem‘. Es ändert sich dann auch immer die Hierarchie in der Kabine. In dem ganzen Gemenge muss der Trainer aber auch auf sich schauen. Er muss die Zeit kriegen, dass er seine Sachen installieren kann und nicht schon nach dem zweiten Spieltag wieder mit dem Rücken zur Wand steht.“



…die Rückkehr von Marko Arnautovic zu Inter Mailand: „Es ist natürlich ein schöner Kreis, der sich da geschlossen hat. Für ihn freut es mich brutal, viele haben ihn in China schon abgeschrieben. Jetzt beweist er das Gegenteil. Er ist auch im Nationalteam noch aktiv, er trifft. Ich bin gespannt, wie sich seine Rolle bei Inter noch entwickelt, er hat ja auch brutale Konkurrenz. Ich bin optimistisch.“

Alaba: "Könnte Stunde lang über ihn reden und dabei nur Positives sagen"

David Alaba (Real Madrid) über Julian Baumgartlinger: „Er ist ein super Typ. Ich könnte wirklich eine Stunde lang über ihn reden und dabei nur Positives sagen. Er war unser Kapitän und auch als Typ sehr wichtig für uns. Ich liebe ihn einfach.“

„So eine Elfer-Situation, die so strittig ist, das hallt nach"

David Affengruber (Abwehrspieler SK Sturm Graz) über...

…die Nachwirkungen des strittigen Elfmeters gegen Salzburg: „So eine Elfer-Situation, die so strittig ist, das hallt nach. Wir haben eine Meinung gefunden, dass er sehr strittig war und für uns eher kein Elfmeter war, weil der Schlag eher vom Sekou (Anm.: Koita) ausgeht. Aber der Schiedsrichter hat anders entschieden.“



…das Feuerwerk der Sturm-Fans gegen RB Salzburg: „Ich muss sagen, dass ich so etwas eigentlich richtig cool finde. Es hat uns aber ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, Salzburg ist dann besser aus dieser Pause rausgekommen. Irgendwie gehört so etwas zum Fußball ein bisschen dazu.“



…die Nähe zu Serienmeister RB Salzburg: „Das Ergebnis spricht, denke ich, für sich. Es war ein gerechtes Unentschieden und von daher sind wir nahe dran.“



…die anstehenden Partien in der Europa League: „Die Freude ist sehr groß. Europa-League-Spiele sind besondere Spiele, bei Flutlicht unter der Woche, gegen Top-Gegner. Mehr kann man sich nicht wünschen. Wir können gegen gute Gegner mithalten, das hat man auch letztes Jahr schon gesehen, überhaupt zuhause.“





Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty und GEPA-ADMIRAL