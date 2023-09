In der Sky-Sendung „Talk & Tore“ war u.a. LASK-Abwehrchef Philipp Ziereis zu Gast. Der 30-jährige Deutsche äußerte sich über das bevorstehende Europa League-Highlight gegen den FC Liverpool Ex-Trainer Didi Kühbauer, Mitspieler Peter Michorl. Außerdem kamen auch LASK-Coach Thomas Sageder und Innenverteidiger Felix Luckeneder zu Wort. Auch FC Red Bull Salzburg-Coach Gerhard Struber äußerte sich zum LASK. Ein weiterer Beitrag mit Statements von Ex-ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger, Abwehrspieler David Affengruber (SK Sturm Graz) und David Alaba (Real Madrid) siehe HIER.

"Deutsche 2. Liga ist in Breite sicherlich besser als österreichische 1. Liga"

Philipp Ziereis (Abwehrchef LASK) über...

...seinen Wechsel nach Linz: „Österreich ist jetzt nicht das krasse Ausland für mich, als Bayer ist es auch sprachlich nicht so schwierig für mich, hier Fuß zu fassen. Es war einfach an der Zeit, etwas anderes zu erleben. Die zweite Liga ist über die Jahre dann doch sehr herausfordernd, ich wollte einfach was anderes kennenlernen. Ich bin auch Vater seit eineinhalb Jahren und auch etwas näher an der Heimat jetzt.“



…Vergleich zwischen der österreichischen Bundesliga und der zweiten deutschen Liga: „Es ist schwer zu vergleichen. Die zweite deutsche Liga ist in der Breite sicherlich besser als die österreichische erste Liga, die Intensität ist eine andere. Aber die österreichische Liga hat auch ihre Vorteile. Wir spielen jetzt Europa League, das ist aus der zweiten deutschen Liga ja fast unmöglich, außer man gewinnt den Pokal.

Deswegen waren da schon einige interessante Punkte dabei und das kann auch für andere Spieler aus Deutschland sicher der nächste Schritt sein. Im Nachhinein war es für mich auf jeden Fall der perfekte Schritt.“

"Wir haben dann Gott sei Dank mit dem Derby den Turnaround geschafft"

…seine Rolle als ‚Ankerspieler‘ beim LASK: „Ich sehe mich in dieser Rolle, der LASK hat mich genau dafür verpflichtet. Ich hab‘ viel erlebt, viele Höhen und Tiefen gehabt bei St. Pauli, viele Verletzungen. Das ist schon etwas, das man weitergeben kann. Die Erfahrung macht es dann schon aus, mit dem Druck umzugehen und den Jungs zu zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn alles einmal ein bisschen kriselt.“



…den missglückten Saisonstart und das damit verbundene Medien-Echo: „Es war für uns selbst gar nicht so ein Riesenthema, weil wir den Anspruch vor allem selbst an uns haben, dass wir performen. Deswegen war es in der Kabine relativ ruhig, von außen hat es anders ausgeschaut. Wir haben dann Gott sei Dank mit dem Derby den Turnaround geschafft. Es kann immer passieren, dass man den Saisonstart in den Sand setzt. Daraus kann man nur lernen und weiter wachsen, das haben wir ganz gut hinbekommen.“



…Neo-Coach Thomas Sageder in den ersten Runden: „Er war sehr kommunikativ, hat viel Wert auf unsere Meinung legt und uns viel mit ins Boot geholt, was sicherlich geholfen hat. Er ist sehr offen und hat die richtigen Worte gefunden.“



…die vielen Veränderungen beim LASK: „Eine Umstellung ist immer etwas anderes. Neuer Trainer, neue Ideen, ein neues Konzept, das Zeit braucht. Wir haben viele neue Spieler geholt und mit Keito auch einen Spieler verloren, der uns in engen Situationen mit seiner individuellen Qualität den einen oder anderen Punkt gerettet hat. Sowas braucht dann Zeit, wir haben auch viel experimentiert in den ersten Spielen. Man sieht, was das ausmacht, wenn man dranbleibt und die Sachen einstudiert.“

„Mit Didi hatten wir einen Typen, wie man ihn nicht mehr so oft findet im Fußball"

…Didi Kühbauer: „Mit Didi hatten wir einen Typen, wie man ihn nicht mehr so oft findet im Fußball. Ich bin sehr gut mit ihm klargekommen, habe die Zeit sehr genossen mit ihm. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, aber war positiv überrascht von ihm. Wir haben viel zusammen gelacht. Es war ein cooles Jahr mit ihm, aber das ist der Fußball und der Verein hat sich dazu entschieden, etwas Anderes zu machen. Ich komme genauso gut klar mit dem neuen Trainer.“



…den in Ungnade gefallenen Peter Michorl: „Für uns Spieler ist das eine schwierige Position, das ist letztendlich die Entscheidung des Vereins. Das ist als Spieler dann so, dass du das akzeptieren musst. Ich bin schon lange genug dabei, um das – überspitzt gesagt – emotionsloser als noch vor zehn Jahren hinzunehmen. Man muss sagen, der Peter macht es gut. Bei ‚Goigi‘ ist es das gleiche, ‚Stojki‘ ist in der gleichen Situation. Auch die Jungs, die derzeit nicht so zum Zug kommen, geben im Training aber Gas.“

"Sind so viele Weltklassespieler dabei, die wir bändigen müssen"

…die angeblichen Meisterambitionen beim LASK: „Das kommt von außen, nicht von uns. Wir haben letztes Jahr schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber dann das Eine oder Andere liegen lassen im Herbst. Ich halte nichts davon, große Parolen auszurufen.“



…das anstehende Duell mit dem FC Liverpool: „Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich in meiner Karriere noch gegen Liverpool spiele. Er wird das gesamte Erlebnis cool für uns sein. Es sind so viele Weltklassespieler dabei, die wir bändigen müssen. Sie haben einiges verändert im Sommer, die Europa League wird für sie mehr Pflichtprogramm sein als alles andere. Wir müssen uns auf das volle Programm einstellen“.

"Der ‚Wellness-Zierli‘, weil er ab und zu einmal die Laufschuhe anhat"

Felix Luckeneder (LASK) über Philipp Ziereis: „Ein super Kerl, charakterlich top. Er hilft uns in jeder Situation weiter, ist ein intensiver Verteidiger, gut gegen den Ball. Seitdem er hier ist, macht er einen riesengroßen Job. Wir haben ihn ein bisschen auf der Schaufel, weil er halt doch en Deutscher ist.

Aber er kommt aus Bayern, von dem her hat er ein bissl einen Humor. Der Jüngste ist er auch nicht mehr, er hat auch schon den einen oder anderen Spitznamen bei uns, der ‚Wellness-Zierli‘, weil er ab und zu einmal die Laufschuhe anhat.“

"Er macht mich, die Mannschaft und den Verein besser"

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über Philipp Ziereis: „Ich bin unglaublich froh und stolz, dass ich ihn trainieren darf. Er macht mich besser, macht die Mannschaft und den Verein besser. Normalerweise ist diese Kategorie von Spieler in der ersten oder zweiten deutschen Bundesliga zu finden.“

"LASK hat ja nicht nur neue Spieler bekommen, sondern auch systemisch etwas verändert"

Gerhard Struber (Neo-Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…die Schwierigkeit der vielen Veränderungen beim LASK: „Auf der einen Seite muss man schnell ein Gefühl für die Spieler bekommen, die enger dran sind und auch die neuen Spieler von einer Spielidee überzeugen. Dann muss man die zwei Seiten miteinander verbinden, damit die sich wohlfühlen miteinander. Das braucht einfach seine Zeit.

Gleichzeitig hat der LASK ja nicht nur neue Spieler bekommen, sondern auch systemisch etwas verändert. Das braucht eine gewisse Zeit, Überzeugung und einen langen Atem, da dran zu bleiben. Jetzt ist mein Gefühl, dass sich der LASK findet - nicht überraschenderweise. Da haben sie groß investiert mit vielen guten Spielern.“

"In unserem Fußballbusiness ist normal, dass nicht immer alles cool und easy ist"

…das überraschende „Aus“ von Peter Michorl beim LASK: „Das Entscheidende ist, dass man ehrlich ist mit den Jungs und die Dinge klar bespricht. Das sind aber auch genau die Gespräche, die es braucht, um eine Veränderung herbeizuführen, die unangenehmen Gespräche.

In unserem Fußballbusiness ist es normal, dass nicht immer alles cool und easy ist. Das sorgt immer für eine tragfeste Beziehung und hat auch längerfristig eine gute Wirkung.“

…FC Liverpool-Coach Jürgen Klopp: „Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört von ihm, wo er unglaublich authentisch rüberkommt, er ist ein natürlicher Führer. Er ist ein Top-Fachmann, aber versteht es, das in der richtigen Dosierung zu kommunizieren an seine Spieler - und das auf so eine gewinnende Art und Weise, dass er alle mitnimmt.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und FC Red Bull Salzburg via Getty