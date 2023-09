Das finale Sonntag-Match der 7. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem SK Rapid Wien und WAC war an Dramaturgie kaum zu überbieten. Mit einem Luckpunch von Thomas Sabitzer (90.+7) für die Kärntner zum 3:3-Endstand. Vor der Szene ließ der Freistoß für die Wolfsberger den Adrenalin-Pegel im SK Rapid-Lager ebenso hochschnellen wie die Rote Karte für Terence Kongolo (65.) beim Stand von 2:0. Das brachte die Wölfe gegen dezimierte Hütteldorfer ins Spiel zurück. Einen Tag danach verhängte der Senat 1 der Bundesliga nun die Strafen für Kongolo sowie jeweils einen SK Rapid- und SK Sturm-Co-Trainer.

Rote Karte beim SK Rapid-Debüt

Terence Kongolo, der erst am Deadline-Day der Sommer-Transferperiode von Premier League-Klub FC Fulham an den SK Rapid für eine Saison ausgeliehen wurde, gab gegen den WAC sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga. Dann die 65. Min. im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf: Bamba stürmte beherzt in den 16-er der Wiener Grün-Weißen, umkurvte bereits Keeper Hedl, um dann gegen Kongolo zu Fall zu kommen.

Nach VAR-Check entschied Referee Alan Kijas auf Elfmeter und Rot ("Notbremse") für den 29-jährigen, niederländischen Innenverteidiger mit DR Konog-Abstammung. In der Nachspielzeit sah dann auch noch SK Rapid-Co-Trainer Thomas Hickersberger die Rote Karte.

Die erhielt auch tags zuvor im Gipfeltreffen zwischen dem SK Puntigamer Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg (2:2) SK-Co-Trainer Uwe Hölzl. Beide Betreuer sind somit am kommenden Sonntag beim direkten Aufeinandertreffen zwischen den Hütteldorfern und Grazern nicht auf der Trainerbank.

Gesamt erfolgte für das Trio folgendes Strafmass:

Thomas Hickersberger (Co-Trainer SK Rapid): 1 Spiel Sperre und € 500 Geldstrafe (die Geldstrafe bedingt auf 6 Monate) - Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung und Kritik gegenüber einem Spieloffiziellen

Terence Kongolo (SK Rapid): 1 Spiel Sperre - Verhinderung einer offensichtlichen Torchance

Uwe Hölzl (Co-Trainer SK Sturm Graz): 1 Spiel Sperre und € 500 Geldstrafe (die Geldstrafe bedingt auf 6 Monate) - Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung und Kritik gegenüber einem Spieloffiziellen

Nach der "Ampelkarte" im Spiel gegen Austria Wien (2:1) ist TSV Hartberg-Mittelfeldspieler Ousmane Diakité für 1 Spiel gesperrt und fehlt den Ost-Steirern kommenden Sonntag beim Gastspiel gegen den LASK in der Linzer Raiffeisen-Arena (14:30 Uhr).

Bundesliga-Trio mit je 4 GK gefährdet in Runde 8

In Runde 8 gefährdet sind im übrigen nachfolgende, mit 4 gelben Karten vorbelastete Spieler:

Sascha Horvath (LASK), Otar Kiteishvili (SK Puntigamer Sturm Graz) und Nikolas Veratschnig (RZ Pellets WAC).

Fotocredit: SK Rapid/Vrano