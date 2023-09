Nachwuchsspieler werden in Österreich physisch, technisch und taktisch in allen möglichen Systemen, und Positionen sehr gut ausgebildet, jedoch in den meisten Fällen nicht im mentalen Bereich! An welchen mentalen Herausforderungen viele Nachwuchsspieler scheitern, erklärt Mentalcoach Wolfgang Seidl in seiner neuen Kolumne.

Leopold Querfeld (l.) ist einer, der sich durchgebissen hat und den Sprung aus der SK Rapid-Akadmie in die Bundesliga-Profimannschaft und jüngst den Kader des ÖFB-A-Teams schaffte. Mit 8 Jahren kam der gebürtige Wiener von Union Mauer zu den Hütteldorfern. Der mittlerweile 19-jährige, 1,90 Meter große Innenverteidiger ist längst eine feste Größe bei den Grün-Weißen, absolvierte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits 12 Einsätze und stand bei allen 7 BL-Partien in der Startelf, um dabei als Abwehrspieler 2 Tore zu erzielen.

Im Profigeschäft weht ein anderer Wind

Beim Trainingslager des FC Bayern München bekam der 17-jährige Paul Wanner von Coach Thomas Tuchel gleich bei der ersten Einheit folgendes zugerufen: „Paul du schläfst, das ist der dritte Ball, den du verlierst. Paul, wach auf jetzt.” Was einem 17-jährigen nach so einer scharfen Aussage durch den Kopf geht, kann sich jeder vorstellen.

Aber wie gehen Nachwuchsspieler, die auf dem Weg ins Profigeschäft sind, mit solchen Herausforderungen um? Schaffen sie es, mit diesen rauen Bedingungen zurecht zu kommen? Lernen sie in den Akademien und Ausbildungszentren die entsprechenden mentalen Tools? In den meisten Fällen leider nicht.

Herausforderungen für junge Spieler

In den Akademien wachsen die Spieler in einem sicheren und oft familiären Umfeld auf, was für ihre Entwicklung sehr gut ist. Jedoch danach tauchen sie in den Erwachsenenfußball ein und sind dafür meist nicht gut genug vorbereitet. Sehen wir uns einige wesentliche Herausforderungen näher an:

⦁ Druck im Profi Fußball

Hier erfahren die Spieler erstmals, welchem Druck sie als Spieler ausgesetzt sind. Nicht nur von Seiten des Vereins, auch die Fans und Medien können hier erbarmungslos sein. Ein schlechtes Training kann dazu führen, dass sie aus dem Kader fallen. Als Konsequenz verkrampfen sie und bringen ihre Leistung nicht mehr.

Dabei bräuchten sie gerade jetzt die notwendige Lockerheit. Spieler, die schon früh gelernt haben durch mentale Techniken diese Leichtigkeit wieder zu gewinnen, sind hier klar im Vorteil.



⦁ Fehlende Unterstützung von Trainern

In den Akademien geben Trainer regelmäßig Feedback und fördern ihre Spieler. Als Junger im Profikader erfahren sie recht schnell, dass ihnen viele Trainer nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Immer wieder erfahre ich von Spielern, die trotz gutem Training keine Einsatzminuten bekommen, dass sie Zweifel bekommen, weil Trainer mit ihnen nicht reden.

Hier müssen Spieler selbst aktiv werden, Verantwortung übernehmen und auf ihre Trainer zugehen und Feedback einfordern. Das erfordert Mut und ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein.



⦁ Talent alleine ist zu wenig

Junge Talente, die in den Akademien regelmäßig in der Stammelf stehen, Tore schießen und Spiele entscheiden, sind im Profikader plötzlich nur mehr einer von vielen. Sie müssen lernen, dass sie auf der Bank sitzen, dass sie zur 2. Mannschaft beordert werden und dass sie nicht mehr im Mittelpunkt stehen.

Diese Herausforderungen erfordern enorme mentale Stärke.



⦁ Rückschläge gehören im Profisport dazu

Es werden Verletzungen dazwischen kommen, es werden Konkurrenzspieler gekauft, es werden schwierige Phasen kommen. Spieler, die lernen diese Phasen als Herausforderung zu sehen, um sich weiter zu entwickeln, werden schlussendlich aufgrund ihres Durchhaltevermögens belohnt und machen den nächsten Karriereschritt. Andere mit einem negativen Mindset, werden daran zerbrechen.



Diese und noch viele weitere Herausforderungen machen es für Nachwuchsspieler so schwer, in den Profikadern Fuß zu fassen und sich zu beweisen. Es ist oft ein langer und schwieriger Prozess. Professionell mentale- oder sportpsychologische Unterstützung kann junge Spieler hier enorm unterstützen.

Wolfgang Seidl, ist selbstständiger akademischer Mentalcoach mit einer Praxis in der Steiermark und Wien. Er betreut als Coach Sportler, stressgeplagte Menschen, Mannschaften und Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit im Fußball liegt einerseits in der mentalen individuellen Betreuung von SpielerInnen, Trainern sowie in der Entwicklung und Beratung von Teams.



Fotocredit: GEPA-ADMIRAL